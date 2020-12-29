Россия и Турция укрепляют свои военные позиции, - Frankfurter Allgemeine

12:58 29.12.2020

29 декабря 2020 г.

Райнер Херманн | Frankfurter Allgemeine



"О прекращении огня в Ливии речь не идет, несмотря на соответствующий договор. Наоборот, Россия и Турция используют это время для своей выгоды, пока Запад занят борьбой с пандемией", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.



"К концу года в Ливии, спустя почти десять лет гражданской войны, смешались надежда и пессимизм, - отмечает журналист Райнер Херманн. - В прошлую пятницу воюющие стороны выполнили важную часть подписанного два месяца назад соглашения о введении постоянного режима прекращения огня и впервые обменялись пленными. Однако внешние действующие лица, Россия и Турция, используют режим прекращения огня для того, чтобы упрочить свое влияние (...)".



"Поэтому в Ливии растут опасения, что страна, как Судан, может оказаться разделенной. Турция поддерживает правительство в Триполи на западе Ливии, Россия - мятежного генерала Халифу Хафтара в Бенгази на востоке".



"(...) Парламент в Анкаре на 18 месяцев продлил мандат на отправку войск, который впервые был одобрен в декабре 2019 года. Параллельно Россия усиливает свое военное присутствие, чтобы контролировать в центре страны ось "север-юг", протянувшуюся от портового города Сирт до авиабазы в Эль-Джуфре, где размещены российские боевые самолеты", - указывает издание.



"В то время как Россия и Объединенные Арабские Эмираты развивают свои базы в окрестностях Эль-Джуфры, поддерживаемым Турцией войскам правительства в Триполи приходится продвигаться к оси, ведущей от Сирта на юг".



"В связи с расширением турецкого и российского присутствия конфликт может снова разгореться в любой момент, комментирует Международная кризисная группа. С другой стороны, она не видит признаков того, что это может произойти сейчас. По мнению аналитического центра, ни в Триполи, ни в Бенгази нет поддержки для возобновления боев. К тому же и попытка урегулировать конфликт между ОАЭ и Катаром у Персидского залива может также повлиять на их опосредованную войну в Ливии", - говорится в статье.



"13 ноября при посредничестве ООН представители обоих лагерей договорились в Тунисе о проведении выборов, которые уже снова были перенесены и теперь должны пройти 24 декабря 2021 года. Однако единства нет относительно вопроса о переходном правительстве, которое должно будет представлять всю страну до этого срока. Заседание Ливийского форума политического диалога, на котором должен был обсуждаться состав президентского совета, бойкотировали так много делегатов, что оно не состоялось".



"Это в очередной раз показывает, что новый политический класс Ливии является одним из крупнейших препятствий для страны, - отмечает издание. - (...) Сообщество государств обвиняют в том, что они не вовлекают в политический процесс влиятельные племена и их головное объединение, хотя они, гораздо больше, чем вооруженные формирования, были бы способны сплотить ливийское общество".



"Кандидатом от племен является Саиф аль-Ислам Каддафи, второй сын убитого в 2011 году правителя Муаммара Каддафи. О выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах он объявлял еще в 2018 году. В последние годы правления своего отца он выступал за открытие страны и новую конституцию. Он требовал демократии и парламента, способствовал освобождению политзаключенных и учреждению независимых газет. Его фонд стал своего рода ведомством омбудсмена, в которое могли обратиться граждане и подать жалобы. Однако то, что неоднократно переносившиеся выборы наконец пройдут в конце 2021 года, вовсе не гарантировано", - пишет Frankfurter Allgemeine.



Источник: Frankfurter Allgemeine