Экологическая катастрофа: площадь Каспия сократится на четверть, - пугает The Conversation

15:22 29.12.2020

Карта глубин Каспийского моря: области красного и желтого могут полностью исчезнуть.



Из-за уменьшения площади водоема исчезнут многие виды рыб, каспийский тюлень, многие виды моллюсков и ракообразных.



Уровень воды в Каспийском море снижается ускоренными темпами, и к концу XXI века водоем обмелеет на 9-18 метров - что приведет к уменьшению его площади на 25%, передает zakon.kz.



Об этом сообщает австралийское научное издание The Conversation.



По подсчетам исследователей The Conversation, с сокращением на четверть площади Каспийского моря откроются 93 тысяч кв. км суши.



Виной тому климатические изменения. Уровень воды в Каспийском море определяется тем, сколько ее попадает из впадающих туда рек, в основном из текущей с севера могучей Волги, сколько идет дождей, и сколько воды испаряется. [...]



По прогнозам, температура в этом регионе поднимется на 3-4 ℃, и испарение воды примет катастрофические масштабы, - пишет издание.



Из-за уменьшения площади водоема исчезнут многие виды рыб, каспийский тюлень, многие виды моллюсков и ракообразных, среди которых есть виды, которые обитают только в Каспийском море.



Около 99% детенышей каспийского тюленя растет на зимнем льду в северной части Каспийского моря. Однако зимний лед, да и весь северный Каспий в перспективе исчезнут. [...]



Грядет настоящий экоцид, как называют массовую гибель растительного и животного мира, - рассказали исследователи.



Каспийское море - это самое большое озеро в мире, чьи воды омывают берега Ирана, Казахстана, Азербайджана, России и Туркменистана. Уровень озера снижается в среднем 7 см в год, по подсчетам ученных, темпы высыхания будут только увеличиваться.



В августе 2018 года лидеры пяти государств подписали конвенцию, в которой договорились о разделении акватория и дна Каспия. Страны пытались согласовать конвенцию более 20 лет. В документе предлагается разграничить акваторию Каспия на внутренние воды, территориальные воды, рыболовные зоны и общее зоны. Однако в конвенции не идет речи о мерах для спасения озера от высыхания.