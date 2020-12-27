 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 29.12.2020
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Джелал-ад-Дин: кошмар Чингисхана или ложный герой эпохи
16:39 29.12.2020

Здравствуйте, уважаемые подписчики и читатели канала! Задумал я недавно укорить владимиро-суздальскую знать за ее нерадение о матушке-Руси, и выбрал для этого особого человека и самый трагичный период средневековой истории. Однако по ходу дела выяснилось, что мой "супергерой" страдал комплексным расстройствами психики (сами увидите) и не годился для противопоставления нашим князьям, которые свои битвы тихо-мирно проиграли, разорение земли стерпели и, те, кому удалось выжить, хором поступили на службу к Батыю-батюшке. Однако речь, как было сказано, не о них.

Джелал-ад-Дин выходит на тропу войны

В 1221 г., когда еще Темучин был в полном расцвете сил, монголы по его приказу напали на государство Хорезм.

Хорезмшах Мухаммад II должен был оказать сопротивление, но по здравом размышлении сей наимудрейший правитель решил, что будет лучше сложить оружие и покориться судьбе. С этой мыслью хорезмшах вскоре умер, а его место занял Джелал-ад-Дин, начавший претворять совсем другую программу, сильно напоминавшую "священную войну" мусульман против неверных.

В парочке мелких сражений этот гордый сын Туркменистана сумел разбить мелкие отряды монголов. Ему даже удалось наказать крупного военачальника Чингисхана по имени Шики-Хутуху-нойон, но главное сражение с Чингизом на р. Инде Джелал-ад-Дин с треском проиграл. Исход битвы решила атака 10 000 монгольских бахадуров, заблаговременно скрывшихся а засаде.

Следующие три года Джелал-ад-Дин прятался в дебрях Индостана, а когда о нем стали забывать, вернулся на родину и приступил к захватническим войнам, благо монголов поблизости не было. Воинственный хорезмиец покорил Северный Иран, Грузию с Арменией и зарился на новые земли. Султан Хорезма так увлекся "собиранием" чужих территорий, что вызвал гнев могущественных соседей, и в 1228 г. был побежден румийским правителем, египетским султаном и армянским царем. Ослабленный поражением, Джелал-ад-Дин проиграл сражение подоспевшим по его душу монголам и был убит обычным наемником.

В герои не годен

Сначала Джелал-ад-Дин казался мне безупречным героем борьбы против монгольского "мирового порядка". Он сопротивлялся кочевниками и десять лет оставался для них неуловимым. "Вот кто мог утереть нос русским князьям," - подумал я. Ведь те после первых же проигранных битв сами сдались Батыю и сунули голову (да и не только свою) в монгольское "ярмо".

Но, разобравшись, я понял, что грозный Джелал-ад-Дин не был истинным патриотом и не старался действовать во имя народа. Напротив, его наместники творили в провинциях форменный беспредел и "драли" в казну непосильные налоги. Мусульмане восставали против власти шаха, но всякий раз их выступления жестоко подавлялись, и жизнь при Джелал-ад-Дине была гораздо хуже, чем при монгольских завоевателях (при всей их чужеродности и внешней дикости).

Что касается моральных качеств Джелал-ад-Дина, то, честно говоря, они оставляли желать лучшего. Конечно, он не обязан был любить монголов нежной любовью, но смотреть с "восторгом" на то, как при нем пленным кочевникам "прокалывали … уши кольями", его никто не заставлял. Это даже по меркам того времени был явный перебор. Мне лично не симпатичен борец за народные интересы с садистскими наклонностями. Ему ничего не стоило бросить в воды Инда "мать, жену и других женщин", лишь бы "они не достались монголам". Другой бы на его месте попытался спасти близких родственников, но гордый Джелал-ад-Дин думал только о себе.

А что вы думаете о народных героях, подобных Джелал-ад-Дину? Достойный ли они поклонения?

Источник - ИстПросвет
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609249140
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