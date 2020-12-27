Очередной бугузавр. "Кыргызтелеком" возглавил Алтынбек Токторбаев

20:57 29.12.2020

29 декабря 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

В "Кыргызтелекоме" сменился председатель правления. Им стал Алтынбек Токторбаев



Председателя правления ОАО "Кыргызтелеком" Эшмамбета Аматова освободили от занимаемой должности. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Уточняется, что новым главой стал Алтынбек Токторбаев.



Известно, что ранее он был заместителем гендиректора Чуйского областного филиала ОАО "Кыргызтелеком". Алтынбек Токторбаев - уроженец Иссык-Кульской области.