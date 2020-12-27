 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 29.12.2020
23:19  Жил грешно - умер смешно. На Занзибаре отпели рос-олигарха первой волны - Сосина
22:42  Голосуй за Валентину Шевченко. Спортивный сайт выбирает лучших бойцов 2020 года
22:14  Не штаммом единым: эксперты ждут снижения цен на нефть до $30
22:11  "Этот год пройдет без веерных отключений, следующий будет тяжелее" - КырЭнерго прикалывается
22:01  Россия бьет первой, но не добивает, - А.Бурханов
21:13  Человек ниоткуда. Департамент туризма Киргизии возглавил юный обормот Шатманов
21:05  В Китае умер от яда 39-летний миллиардер Линь Ци - создатель видеоигры по "Игре престолов"

20:57  Очередной бугузавр. "Кыргызтелеком" возглавил Алтынбек Токторбаев
16:39  Джелал-ад-Дин: кошмар Чингисхана или ложный герой эпохи
15:22  Экологическая катастрофа: площадь Каспия сократится на четверть, - пугает The Conversation
15:21  Гигантский аппетит кочевника, или почему казахи много едят? Ч.1, - Н.Нуртазина
15:12  Умер классик мировой моды Пьер Карден
12:58  Россия и Турция укрепляют свои военные позиции, - Frankfurter Allgemeine
11:52  2021 год объявлен в Узбе "Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения"
10:51  Путин наградил казаха Давлетярова орденом Дружбы. За МузТВхрень
09:55  Сама виновата. Почему в Киргизии жертве нужно умереть, чтобы наказали насильника, - А.Бенгард
00:47  Скончался депутат "легендарного парламента" Киргизии Керимкул Карабаев
00:46  После протестов Кокандские власти обещают народу дать газ
00:45  Мирзиеев вручил ордена... внукам узбекских джадидов
00:36  Кыргызская НКО-гопота требует отставки душегуба Ташиева с поста главы ГКНБ
00:32  Директор Туркменского госмузТВканала Бегли Бешеров разоблачен как опасный коррупционер
00:31  Вся надежда на Китай: Итоги 2020 года дают шанс Москве и Пекину
00:30  В США с напряжением ждут 6 января 2021 года. Приближается решительная битва, - Д.Седов
00:24  В Москве прошла 8-я Международная конференция "История востоковедения: традиции и современность"
00:21  Станет ли Байден мессией нового мира? - Д.Юдкевич
00:20  Как живой! Аркадаг слепил снеговика (видео)
Понедельник, 28.12.2020
23:49  Тырь награбленное! "Отжавшее" капиталы у олигарха-разбойника Матраимова Киргизское ГКНБ... не отдает конфискованное государству
21:46  Да ты кто такой, "Джон Маккейн"? Китайская "джонка" прогнала эсминец США
21:19  В Коканде женщины перекрыли дорогу к хокимияту из-за отсутствия газа и света
21:15  Шуты гороховые. Хоким Андижанской области Абдурахманов 81 раз упомянул "уважаемого президента" в одной речи
21:05  Борис Джонсон - непотопляемый лузер, - Эрик Альбер
21:02  Швеция и Япония расплачиваются за свое особое Covid-раздолбайство, - Пол О"Шиа
20:46  Итоги 2020 года: трудящиеся отвергают капитализм, - С.Кожемякин
20:45  Музрабад (юг Узбекистана) жители перекрыли дорогу и подожгли шины из-за отключения электричества
13:20  Тайные побеги, десятки наложниц и разоблачения: как провели 2020 год королевские особы
13:17  Стрелять себе в ногу, отключая Россию от SWIFT, США вряд ли будут
13:14  Башкирия. Раскопки кургана кочевников возрастом 2500 лет
13:13  Что за "мигрантский акциз" придумали в правительстве России
13:10  Таджикистан: "Читая и слушая Всемирный банк" - чего мы не узнали? - К.Сирожидинов
13:09  В Карши суд "за 10 минут" приговорил защищавшую свой сад женщину к 10 суткам ареста
10:19  Акции Alibaba упали на треть. Китай поручил компании Джека Ма "вернуться к корням" и реорганизоваться
10:15  Javan (Иран): США своими санкциями утопят... доллар
08:40  По вечно замкнутому кругу. КазЦены, - Е.Косенко
08:25  В Узбе пылают новогодние елки
08:23  Кузница кадров для диктатур. О военных инструментах американской "мягкой силы", - В.Малышев
08:20  Выборы Кырпрезидента. Кандидаты размотали "на агитацию" уже почти 100 млн сомов
00:39  Удар исподтишка: как коронавирус столкнул Таджикистан в долговую яму
00:36  Что такое Туран и какие народы оттуда происходят?
00:35  Какие современные народы относятся к кипчакам?
00:31  53 килограмма на человека в год. Как мусор уничтожает Мировой океан
Воскресенье, 27.12.2020
22:40  Саудиты смастерили новое коалиционное "правительство" Йемена. Во главе с все тем же старым коллаборантом Хади
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Очередной бугузавр. "Кыргызтелеком" возглавил Алтынбек Токторбаев
20:57 29.12.2020

29 декабря 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
В "Кыргызтелекоме" сменился председатель правления. Им стал Алтынбек Токторбаев

Председателя правления ОАО "Кыргызтелеком" Эшмамбета Аматова освободили от занимаемой должности. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что новым главой стал Алтынбек Токторбаев.

Известно, что ранее он был заместителем гендиректора Чуйского областного филиала ОАО "Кыргызтелеком". Алтынбек Токторбаев - уроженец Иссык-Кульской области.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609264620
Новости Казахстана
- Рабочий график первого президента
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года №859
- Алихан Смаилов принял участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии
- Государство стало слышащим, но менее разговорчивым - Ашимбаев
- Топ-10 получателей бюджетного финансирования
- Азат Перуашев обратился в МВД по поводу сообщений о задержаниях граждан, агитирующих за Демпартию "Ак жол"
- Сенаторы хотят снизить налоговую нагрузку на бизнес
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- В Алматы состоялась пресс-конференция представителей "Халық билігі".
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  