|Человек ниоткуда. Департамент туризма Киргизии возглавил юный обормот Шатманов
21:13 29.12.2020
Шатманов Самат Бектурович назначен директором Департамента туризма при Минкультуры КР. Соответствующее распоряжение подписал и.о. премьер-министра Кыргызской Республики А.Э. Новиков.
Резюме
Шатманов Самат Бектурович
Опыт работы:
2019-2020 - Помощник ЧПП Кыргызской Республики в РУз;
2018- 2019 - Эксперт отдела контроля принятых решений Аппарата ЖК Кыргызской Республики; Секретарь-референт Научно Исследовательского Центра Аппарата ЖК КР;
2017- Первый заместитель генерального директора NEW TV (ОсОО 2 канал);
2014 - ВРИО Директора Социального Стационарного Учреждения г. Бишкек;
2014-2014 - Заместитель директора Социального Стационарного Учреждения г.Бишкек, Председатель Общественного благотворительного фонда "Аксы мекенчил жаштары";
2011-2014- Заместитель генерального директора Национального Культурного Центра при Министерстве Культуры, информации туризма КР;
2011- Главный специалист ТЗМ, Национального Культурного Центра при Министерстве Культуры, информации и туризма КР.
2009- 2010 -Менеджер по рекламе ОТРК "ЭЛТР";
2008- 2009 -Специалист службы поддержки клиентов ЗАО "Альфа Телеком".
Образование:
Кыргызский Национальный Университет им.ЖБаласагына.
Институт Экономики и Финансов.