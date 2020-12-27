Человек ниоткуда. Департамент туризма Киргизии возглавил юный обормот Шатманов

21:13 29.12.2020

Шатманов Самат Бектурович назначен директором Департамента туризма при Минкультуры КР. Соответствующее распоряжение подписал и.о. премьер-министра Кыргызской Республики А.Э. Новиков.



Резюме



Шатманов Самат Бектурович



Опыт работы:



2019-2020 - Помощник ЧПП Кыргызской Республики в РУз;



2018- 2019 - Эксперт отдела контроля принятых решений Аппарата ЖК Кыргызской Республики; Секретарь-референт Научно Исследовательского Центра Аппарата ЖК КР;



2017- Первый заместитель генерального директора NEW TV (ОсОО 2 канал);



2014 - ВРИО Директора Социального Стационарного Учреждения г. Бишкек;



2014-2014 - Заместитель директора Социального Стационарного Учреждения г.Бишкек, Председатель Общественного благотворительного фонда "Аксы мекенчил жаштары";



2011-2014- Заместитель генерального директора Национального Культурного Центра при Министерстве Культуры, информации туризма КР;



2011- Главный специалист ТЗМ, Национального Культурного Центра при Министерстве Культуры, информации и туризма КР.



2009- 2010 -Менеджер по рекламе ОТРК "ЭЛТР";



2008- 2009 -Специалист службы поддержки клиентов ЗАО "Альфа Телеком".



Образование:



Кыргызский Национальный Университет им.ЖБаласагына.



Институт Экономики и Финансов.