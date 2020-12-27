Не штаммом единым: эксперты ждут снижения цен на нефть до $30

22:14 29.12.2020 Влиять на котировки будет не только развитие пандемии, но и новости из США и добыча на Ближнем Востоке



Ирина Кезик



К концу года цены на нефть держатся на отметке в $50 за баррель, несмотря на новый штамм коронавируса, появившейся в Великобритании. Тем не менее оценка предстоящих перспектив на 2021 год, стала менее оптимистичной: декабрьские прогнозы аналитиков о $60 за бочку изменились в сторону понижения - в среднем до $55 за баррель. А некоторые специалисты полагают, что в I квартале цены упадут до $30. Среди основных факторов, влияющих на котировки, эксперты называют уже не только развитие ситуации вокруг применения вакцины и карантинных мер, но и новости о добыче на Ближнем Востоке, а также мерах поддержки экономики в США.



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Подарок от Трампа



Мировые цены на нефть в начале последней недели уходящего года незначительно опустились. Стоимость североморской Brent утром понедельника сначала потеряла порядка 0,27%, упав до $51,2 за баррель, техасская WTI - 0,19% до $48,14 за бочку. К обеду инвесторы вновь поверили в "черное золото", и цена на нефть от падения перешла к росту более чем на 1% в среднем. Brent превысила $52,01 за баррель, WTI выросла до $48,93.



Стоимость нефти днем сменила отрицательную динамику на положительную на новостях из США по поддержке экономики. В частности, стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год. Он включает пакет экономической помощи в размере $900 млрд в связи с пандемией коронавируса.



Таким образом, американский президент подписал законопроект в его первоначальном виде, предусматривающем выплату в размере $600 на человека, вместо ранее затребованных Трампом $2 тыс., напомнила управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.



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- Пакет экономической помощи входит в 1,4-триллионный бюджет, который обеспечивает работу правительства до сентября 2021 года. Предполагается, что, согласившись на подписание документа, Дональд Трамп обеспечил себе продолжение переговоров о дополнительной экономической помощи, - отметила эксперт.



По ее словам, информация о подписании документа с возможностью расширения мер будет оказывать дополнительную поддержку нефтяным ценам на предновогодней неделе. Но сейчас объем торгов снижен в связи с новогодними праздниками, добавила Екатерина Косарева.



Последствия "идеального шторма"



Эксперты не спешат с оптимизмом смотреть в будущее. Уходящий год, принесший пандемию, и "последовавший за ней локдаун мировой экономики, создал идеальный шторм на рынке нефти", напомнила директор практики "Госрегулирование ТЭК" VYGON Consulting Дарья Козлова. В апреле-мае спрос на нефть упал почти на 30 млн баррелей в сутки, что было беспрецедентным снижением.



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- Из-за переполнения хранилищ в Кушинге мы даже наблюдали отрицательные котировки черного золота впервые в истории. И если бы не своевременные действия участников ОПЕК+, которые пошли на сокращение добычи на более чем 9 млн баррелей в сутки, рынок не восстановился даже к концу года, - считает Дарья Козлова.



Но риски на нефтяном рынке по-прежнему сохраняются, отметила она.



- Количество новых случаев заболевания в мире превысило 700 тыс. в день, отменены новогодние празднования по всему миру. Это все будет оказывать значительное влияние на темпы восстановления спроса. По различным оценкам, он не вернется к докризисному уровню ранее 2022 года. При этом мы наблюдаем позитивные новости по началу вакцинирования. Поэтому многое будет зависеть от действий ОПЕК+ по восстановления добычи нефти в 2021 года, - рассуждает эксперт. - Как показала практика, участники соглашения находят необходимый баланс для поддержания стабильности на рынке. А это поддерживает котировки нефти и российский бюджет. На 2021 год базовая цена нефти для расчета его расходной части составляет $43,3 за баррель. Дополнительные поступления за счет более высоких котировок позволяют пополнять резервы.



С коллегой согласен ведущий аналитик QBF Олег Богданов. К концу 2020 года ситуация на рынке нефти заметно улучшилась, фьючерс Brent вышел к уровню $50, напомнил он. Это позволило немного изменить соглашения ОПЕК+: было решено в начала 2021 года постепенно начать увеличение добычи нефть на 500 тыс. баррелей в сутки.



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- Однако эти решения совпали с подъемом второй волны коронавируса. В Европе, США и других странах снова начали вводить ограничения, объявлять локдауны. Ухудшила общую ситуацию информация о мутации коронавируса в Великобритании. Цены на нефть снова начали падать. Думаю, что в I квартале следующего года мы столкнемся с развитием негативного сценария на мировых рынках. Риски вырастут, рынки активов пойдут вниз, в том числе и нефть. Можно предположить, что цены снова быстро упадут к уровню $30–35 за баррель, - спрогнозировал аналитик.



На уровне инфляции



Времена, когда на стоимость нефти оказывали влияния только лишь фундаментальные факторы, давно в прошлом, отметила Екатерина Косарева.



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- В декабре на информации о начале массовой вакцинации населения цены на нефть пошли вверх, эксперты начали говорить о $60 к лету 2021 года, однако новость из Великобритании о новом штамме разрушила их надежды. В ближайшие шесть-семь месяцев факторов, влияющих на краткосрочные позиции цен на нефть, будет немало, хоть и пандемия будет задавать тон. Цены немногим будут отличаться от текущих, - считает эксперт.



Она напомнила, что сегодня, кроме прочего, рынки обращают внимание и на новости по добыче нефти. К примеру, Ирак ранее заявил о намерении увеличить экспорт сырья из южных портов до 6 млн баррелей в сутки после 2023 года, а министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман сообщил об открытии четырех новых месторождений нефти и газа на территории королевства.



В 2021 году не стоит ждать предкризисных цен на нефть, согласен президент Независимого топливного союза Павел Баженов. Соответственно, цены на топливо внутри страны будут изменяться по сценарию 2020 года - не выше инфляции, считает он.



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- Скорее всего, мировые котировки будут находиться в диапазоне $45–50 за баррель, а значит, демпфер по-прежнему будет отрицательным, то есть продолжит оказывать давление на внутренние цены на нефтепродукты, - отметил аналитик. - При этом в сентябре 2021 года, как известно, пройдут выборы в Государственную думу. В преддверии голосования розничные цены на топливо, скорее всего, будут держать, что негативно скажется на бизнесе независимого сектора.



Кроме того, следует ожидать активного развития инфраструктуры в части реализации газомоторного топлива, считает Павел Баженов.



- Тут дело не столько в субсидии и стратегиях со стороны властей, сколько явные проблемы с экономикой традиционных нефтепродуктов. Как обедневший потребительский сектор начнет все чаще использовать более доступный по цене газ, так и предпринимательский начнет активно газифициороваться, потому как газ в отличие от нефтепродуктов пока является маржинальным товаром, - подытожил эксперт.



Ранее ОПЕК незначительно улучшила прогноз по мировому спросу на нефть, писали "Известия". Организация ожидает его падения на 9,77 млн баррелей в день, а не на 9,8 млн, как прогнозировала в ноябре. Источник - Известия

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