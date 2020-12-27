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|Голосуй за Валентину Шевченко. Спортивный сайт выбирает лучших бойцов 2020 года
22:42 29.12.2020
Валентина Шевченко - номинантка на лучшую спортсменку UFC 2020 года, по версии сайта championat.com.
Голосование открыто до 9 января 2021-го
на сайте https://ufc.championat.com/
Среди претендентов в номинации "Боец года - женщины" в UFC - Аманда Нуньес, Аманда Рибас, Маккензи Дерн (все из Бразилии) и Вейли Чжан из Китая.
В ноябре уроженка Кыргызстана Валентина Шевченко победила бразильянку Дженнифер Майя.
Анастасия МОКРЕНКО