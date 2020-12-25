Жил грешно - умер смешно. На Занзибаре отпели рос-олигарха первой волны - Сосина

23:19 29.12.2020

Быстро разбогател, громко пошумел и внезапно умер: чем прославился миллиардер Сосин



25 декабря 2020



Один из богатейших людей России был известен своей любовью к тусовкам, демонстративным тратам и несложившейся семейной жизнью.

Как известно, в ночь на 24 декабря в одном из занзибарских отелей умер известный российский бизнесмен, миллиардер, "пионер цивилизованного рынка DIY" в России Игорь Сосин. Ему было всего 53 года. Предположительная причина смерти - инфаркт. Решается вопрос о перевозке тела в Россию.



Сосин родился в Череповце, учился в МИСиС, зарабатывал торговлей отделочными материалами. В 1994 году вместе с партнерам создал одну из первых в России сетей товаров для дома "Старик Хоттабыч" и открыл заводы по производству строительных материалов и мебели. В 2002 году вышел из проекта, после этого развивал сеть товаров для ремонта OBI в России. В 2016 году Сосин продал свои 49% в совместном предприятии с немецким ритейлером.



В 2017 году Сосин запустил сеть магазинов-дискаунтеров товаров для дома Modi. Он также принимал участие в развитии сети одежды Modis. В последние годы Сосин занимался безалкогольной водкой, виски, ромом и мартини Zeo и планировал активно продвигать бренд в России и Америке.



Социальные сети делятся любопытными сведениями из непростой жизни Сосина и его семьи.



Его фамилия громко прозвучала пять лет назад. В декабре 2015 года 19-летний сын миллиардера Егор Сосин в казанской гостинице Korston зверски убил родную мать - сорокачетырехлетнюю Анастасию Сосину, бывшую жену Игоря Владимировича. Выяснилось, что он крепко сидел на наркотиках, а мама решила его вылечить с помощью 4-дневного тренинга супругов Берта и Софии Хеллингер, проходившего в Казани.



Эти германские психотерапевты возглавляли школу Hellinger Sciencia, работавшую над "новыми семейными расстановками в согласии с Движением Духа", но по сути являющуюся оккультной сектой, организованной по типу психологических курсов или семинаров. Интересно, что гуру Хеллингер проповедовал в том числе и инцест, как "проявление любви в семье и средству балансирования отношений в семье".



Сама же Анастасия Сосина до тренинга не дожила, сын убил ее, находясь в состоянии сильнейшего наркотического опьянения, после чего попал в сумасшедший дом.



Еще раз про Сосина заговорили в марте этого года, когда он оказался в больнице в Коммунарке в компании с другими своими приятелями, а также слугами, охранниками и шоферами после отдыха на знаменитом французском горнолыжном курорте Куршевель – все они заразились коронавирусом.



Сосин родился в Москве 30 января 1967 года. О его родителях, детстве и юности ничего не известно; информация тщательно подчищена. Близкий друг олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена. Дружил с видными деятелями шоу-бизнеса, в том числе композитором Игорем Крутым.



Любил показуху, тусовки, демонстративно "кидался баблом". К примеру, купил на аукционе рукопись новеллы "Завтрак у Тиффани" Трумена Капоте за 306 тыс. долларов (хотя по его собственному признанию, Капоте он не читал). Или на аукционе в Каннах приобрел коллекцию платьев различных оттенков красного цвета от самых именитых кутюрье мира за 3,5 млн евро. Массово скупал драгоценности известных ювелирных домов.



В России появлялся редко, жил в основном на Лазурном берегу или в Великобритании, арендуя на лето за миллион долларов поместье площадью в 4 гектара (12 спален, 12 ванных комнат, 2 бассейна, фонтан, сауна, спа, теннисный корт, тренажерный зал, розовый сад) в элитном пригороде Саутгемптона.



Со второй женой Инной, Сосин сыграл свадьбу в Монако, в роскошном зале торжеств Le Monte Carlo Sporting Club, однако уже вскоре начался бракоразводный процесс, который не окончился и до самой его смерти.



На Занзибаре Сосин собирался провести новогодние праздники вместе с 18-летней дочерью от первого брака Таисией и некой "знакомой девушкой". Вечером он ушел в свой номер, и во сне умер.



"Он был Наполеоном, ему всегда нужен был бурный рост, буквально в космос... Год для всех непростой. В непродуктовом оффлайн-ритейле тем более. Но, думаю было без катастроф... Из России он сначала улетел в Дубай, потом в Африку", - поделился с "МК" его приятель Игорь Кованов.