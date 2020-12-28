М.Делягин: "Россию захлестывают потоки гастарбайтеров. Строится рабовладельческая система?"

00:29 30.12.2020 Делягин: "Вице-премьер Трутнев понял, что сначала надо давать работу своим гражданам"



"Страну захлестывают потоки гастарбайтеров. Строится рабовладельческая система?", - так называется новое видео Михаила Делягина на его ютуб-канале.



В рамках передачи на радио "Комсомольская правда" известный экономист объяснил, нужно ли вводить акциз на иностранную рабочую силу, прокомментировал мнение заместителя Михаила Мишустина, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, и рассказал о "пакте нормальности".



"Вице-премьер, заместитель Мишустина, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, человек крайне опытный, много лет работал и вице-премьером, и министром, и губернатором, то есть, человек, который просто так мало что говорит, да и сам по себе он неразговорчив и не любит слишком много общаться с медиа, он предложил ввести акцизы для компаний при приеме на работу иностранных сотрудников.



По крайней мере, для новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике. Причем, в интервью РБК он высказался совершенно однозначно и просто.







Цитирую дословно.



"В отношении будущих проектов у меня есть большое желание сделать так, чтобы компании потихонечку начинали платить за иностранную рабочую силу. Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз". Причем, так тихонечко, по нарастающей. Предполагается, что он будет нарастать. "Не хочешь платить акциз, привлекай наших рабочих. Нас беспокоит большое количество иностранной рабочей силы, используемой при строительстве объектов на Дальнем Востоке. Там десятки тысяч человек работают со всего мира - из республик бывшего СССР, из Китая, из других стран. Все хорошо, но только правительства существуют для того, чтобы давать работу, прежде всего, гражданам нашей страны".



Обратите внимание, с одной стороны, это вещи самоочевидные. С другой стороны, еще не так давно за эту мысль, выраженную чуть менее корректно, сажали людей в тюрьму.



Еще раз процитирую:



"Правительства существуют для того, чтобы давать работу, прежде всего, гражданам нашей страны!", - сказал вице-премьер Трутнев.



Ну, если его еще не посадят за эти слова, то получится, что, по крайней мере, один человек в правительстве, на хорошей должности, вполне разумен и говорит то, о чем говорят и думают почти все граждане нашей страны.



Мы видим, что страну захлестывают потоки гастарбайтеров.



Мы видим, что государство организует привлечение иностранной рабочей силы, не пуская граждан России на соответствующие рабочие места.



Просто потому, что гражданин России не готов отдавать половину или треть своей зарплаты в качестве взятки, как это, скажем, на что жалуются люди в Москве, когда маленькая зарплата в некоторых местах, да еще значительную ее часть нужно просто отдавать.



Люди на это жалуются, но понимают, что совершенно бессмысленно обращаться с этим в правоохранительные органы, потому что вас же за клевету и посадят.



По сути дела, это строится рабовладельческая система.



И вдруг до вице-премьера Трутнева дошло, что, оказывается, правительство должно сначала давать работу своим, а не чужим.



Что вообще государство в целом должно служить своему народу, а не чужому народу. Это революция!



Может быть, конечно, он просто обмолвился, может, его призовут к порядку, конечно, но я хочу провести голосование.



Я ставлю этот вопрос на голосование. На самом деле, лицензионная плата за иностранную рабочую силу - это очень разумно. Потому что иностранная рабочая сила оказывает давление на экономику, на общество. Нужны дополнительные расходы на то, чтобы сдерживать преступность, с этим связанную, да.



Все понимают, что это другие преступления, вызванными другими причинами - хотя бы с тем, что огромное количество мужчин живет крайне скученно и без женщин. Хотя бы просто потому, что это люди с другой культурой.



Эти люди создают огромную нагрузку на систему здравоохранения. Когда они здесь задерживаются, они создают нагрузку на систему образования, потому что появляются дети. При этом легализована из них не очень большая часть. Соответственно, говорить о том, что они платят обязательные социальные взносы и обязательные налоги - ну, какая-то часть платит, но непропорциональная большая часть не платит.



То есть, речь идет на самом деле не только о мере разумного протекционизма на рынке труда, о которой говорит вице-премьер Трутнев, но и о том, чтобы компенсировать государству расходы на социализацию инокультурных элементов, которые приглашаются в качестве рабочей силы. То есть, это вещь даже с бухгалтерской точки зрения, с либеральной, с узкорыночной - абсолютно вещь разумная и вменяемая.



Ну, и я от себя скажу. Я выписал ряд требований, порядка 20, которые объединяют абсолютное большинство наших сограждан, исходя из моих разговоров с самыми разными людьми. Я сформулировал такой "пакт нормальности".



И каждый день, начиная с 11 января, когда мы уже все отойдем от праздников, выйдем на работу, а я понимаю, что 4 января заставлять нормальных людей голосовать немножко некорректно, потому что все празднуют, зачем думать о сложных экономических темах?



Но начиная с 11 января я каждую передачу буду открывать с голосования по одному из пунктов, которые, мне кажется, объединяет большинство граждан России. Если вы этот пункт поддерживаете, я этот пункт буду включать и буду продвигать, что называется, по всем своим возможностям. Если вы какой-то пункт не поддержите, значит, я неправ, соответственно, я этот пункт буду снимать.



...Страна как бы должна взимать ренту за право работать на ее территории. Если этот работник не категорически необходим, не является там каким-то уникальным Ньютоном, Эйнштейном и т.д.



Действительно так, действительно ученые говорят, что экономика, к которой мы переходим от рыночной экономики, экономика, основанная на управлении через социальные сети и социальные платформы, а не через деньги, это экономика рентных отношений. И в связи с этим очень интересны инициативы российских бизнесменов, которые пока высказываются шепотом, потому что люди боятся, что их отключат от всех глобальных социальных сетей, и российских тоже. Но дело в следующем.



Дело в том, что современные социальные сети используют нас с вами, своих пользователей, как ресурс. Как сырье. Во-первых, мы оставляем цифровые следы в огромных количествах, эти цифровые следы используются не для слежки за нами, мало кому интересно большинство из нас, но используются для обучения искусственного интеллекта, и только потом для решения крупных задач, типа городского управления. Ну, естественно, речь не про Москву...



Во-вторых, они используются для управления. Социальные сети используются для управления нами. Правительство уходит в прошлое, финансы уходят в прошлое, самое главное - социальные платформы. Мы видим, как это происходит в Америке. Мы видим отчасти, как это происходит в Беларуси. И только в третью очередь это управление нашими покупками, то есть, маркетинг не в смысле приспособления к рынку, а в смысле управления рынком через управление поведением потребителей и инвесторов. Поэтому мы по сути дела являемся таким же сырьем для социальных платформ, каким для обычной экономики являются природные ископаемые.



Но когда иностранная компания приходит, скажем, на территорию другой страны - в Россию, а если эта страна не является какой-нибудь африканской территорией, то иностранная корпорация платит за право разрабатывать природные ресурсы соответствующей страны.



За право добывать нефть в России корпорация платит. Это называется лицензия. Ну, во времена либералов лицензии были копеечные, сейчас они подороже, все зависит от ситуации, все зависит от того, какая страна, но принцип один. Если вы разрабатываете чужое сырье, вы должны платить. Простите, но в социальных сетях должен работать тот же самый принцип.



Да, российское государство пока не способно создавать свои социальные платформы, даже Яндекс убежал из России и является иностранной корпорацией, если я правильно понимаю, - зарегистрирован в Голландии, хотя там государство имеет критически значимую долю. Золотую акцию, по-моему, имеет.



Но даже в этих условиях все равно иностранная компания использует российских граждан. Это не нам предоставляется услуга выкладывать свои фоточки в Инстаграме. Нет, это нам так кажется.



На самом деле мы являемся сырьем для современной информационной экономики. Нравится или не нравится - неважно - такова суровая реальность.



Значит, за использование национального сырья иностранная корпорация должна платить.



Должна платить лицензионный сбор, принцип очень простой. Один аккаунт - ну, сначала для отработки механизма можно ввести один евроцент в месяц за один аккаунт. 8,7 миллиона человек, условно, по 12 аккаунтов каждый, вот, пожалуйста, 170 млрд. рублей. Не так мало.



А когда технология будет отработана, как Трутнев говорит - тихонечко, тихонечко - можно до 1 евро поднять за один аккаунт в месяц и тогда будет уже 1,7 триллионов. И заодно решится несколько проблем.



Во-первых, сети будут не заинтересованы в создании искусственных ботов, то есть, армии ботов будут ликвидированы так же, как будут ликвидированы пустые аккаунты. С другой стороны, как бы они никуда не уйдут. Потому что, во-первых, для того, чтобы управлять Россией, влиять на Россию, влиять на российское государство, для этого необходимы социальные сети, и соцсети, как инструмент глобального управления нами, никуда не рассосутся, они от этого не откажутся, не в силах отказаться.



С другой стороны, для того, чтобы искусственный интеллект был полноценным, был развитым, он должен отрабатываться на разных культурных моделях, а мы обладаем определенной культурной спецификой и, соответственно, в силу этого являемся непропорционально большой ценностью для обучения искусственного интеллекта. Поэтому никуда социальные сети от нас не убегут.



Естественно, есть технические проблемы, связанные с тем, как определить территориальную принадлежность того или иного аккаунта, особенно если мы его заводим не для той деятельности, в которой мы готовы признаться - есть и такие люди. Но это вопрос сугубо технический, на самом деле он решается элементарно… а, может быть, она уже давно и решена.



И это, мне кажется, будет правильно - формат взаимодействия с иностранными соцсетями. Если Фейсбук полностью игнорирует российские законы, до сих пор он у нас здесь не разместил свою базу данных, обрабатывает нашу информацию за пределами России, пусть тупо за это платит.



Пусть за это платит настоящие, реальные деньги. И кто знает, может быть, даже Яндекс вернется на территорию России. И вновь станет российской компанией. По-моему, это было бы неплохо. Конечно, здесь плохой климат деловой, но тогда у Яндекса появится стимул способствовать изменению этого делового климата, а не убегать куда-нибудь.



Мне кажется, это очень правильная, очень позитивная идея, которая имеет хорошую перспективу. Разумеется, лицензионная плата не должна взиматься с российских компаний, которые зарегистрированы в России, которые имеют социальные сети в России.



И, соответственно, они не должны взиматься с маленьких сетей, скажем, если в России меньше миллиона пользователей, то такая сеть не должна платить ничего и никому. Может быть, в районе трех миллионов порог можно установить - надо посмотреть. Это уже вопрос для конкретных расчетов". Источник - newizv.ru

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