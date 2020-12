О капитализме стейкхолдеров. "Новый" капитализм как мнимая альтернатива коммунизму, - В.Катасонов

00:50 30.12.2020 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 29.12.2020



Заканчивая разговор о "великой перезагрузке", хочу затронуть такую тему, как "капитализм стейкхолдеров". Это тот же "инклюзивный", или социально-ориентированный, капитализм, который якобы всех обеспечит работой, будет развиваться без погони за прибылью и кризисов, с заботой о будущих поколениях. То есть капитализм, полностью себя отрицающий.



Стейкхолдер (stakeholder) – это компания будущего, в которую должна переродиться современная компания, принадлежащая акционерам. А у всех акционеров интерес один – получение максимальной прибыли. Акционерная компания – основа классического капитализма, к которому в полной мере приложимы слова из первого тома "Капитала" Карла Маркса:



"Капитал… избегает шума и брани и отличается боязливой натурой". Это правда, но это еще не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Доказательство: контрабанда и торговля рабами".



Как говорит Клаус Шваб, он еще полстолетия назад заболел идеей радикального реформирования капитализма. Тогда, в начале 1970-х гг., если верить Швабу, он и решил создать Всемирный экономический форум (ВЭФ) для реформирования капитализма на основе нового типа компаний, которые должны из акционерных обществ превратиться в стейкхолдеров. Новая модель должна называться stakeholders capitalism, или капитализм всех заинтересованных сторон.



В США в 1970-е годы о таком капитализме рассуждал известный тогда авторитет в области менеджмента Рассел Линкольн Акофф. В широких академических кругах "концепция стейкхолдеров" получила распространение с середины 80-х годов XX века, когда появилась работа американского профессора делового администрирования Эдварда Фримена "Стратегический менеджмент: концепция заинтересованных сторон". Сейчас наиболее авторитетным сторонником "концепции стейкхолдеров" считается Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии по экономике.



Клаус Шваб и его единомышленники объясняют, что компании нового типа должны отказаться от максимизации прибыли и учитывать интересы всех сторон; кроме акционеров, это работники компании, подрядчики и поставщики, покупатели и заказчики. Надо помнить также о будущих поколениях, оставляя им природные ресурсы, которые не доведены до полного истощения.



В январе 2020 года в Давосе проходил 50-й саммит ВЭФ, где обсуждались темы: "Капитализм заинтересованных сторон: как обеспечить долгосрочное инвестирование"; "Капитализм заинтересованных сторон: что требуется от корпоративного лидерства?". Одновременно была принята новая редакция "Манифеста Давоса" (первая его версия появилась в 1973 году), куда были записаны слова о капитализме заинтересованных сторон как средстве решения современных экологических и социальных проблем: "Цель компании – вовлечь все заинтересованные стороны в совместный и устойчивый процесс создания стоимости. Создавая ее, компания служит интересам не только своих акционеров, но и всех стейкхолдеров – сотрудников, клиентов, поставщиков, местных сообществ и общества в целом".



Одним из тех, кто особенно активно на последнем Давосе поддержал идею Шваба о капитализме заинтересованных сторон, был Марк Бениофф, председатель и главный исполнительный директор крупной американской IT-корпорации Salesforce (в 2019 году она получила годовой доход в размере 13,3 млрд. долл.; ее рыночная капитализация – около 124 млрд. долларов). Руководитель корпорации громогласно заявил: "Капитализм, как мы знаем, мертв. Эта одержимость максимизацией прибыли только для акционеров привела к чрезвычайной ситуации в климате ..." Однако если 172 года назад в "Манифесте коммунистической партии" К. Маркс и Ф. Энгельс предложили альтернативу капитализму – коммунизм, то Марк Бениофф считает, что человечество спасет "новый" капитализм, или капитализм стейкхолдеров:



"Мы являемся живым доказательством того, что капитализм заинтересованных сторон работает… Это самая большая платформа для перемен… Я признателен профессору Швабу за то, что он привел лидеров бизнеса к видению капитализма заинтересованных сторон…"



Клаус Шваб, Марк Бениофф и прочие обращают свой призыв к крупному и крупнейшему бизнесу. 14 октября проходил виртуальный саммит Forbes JUST 100 под названием Companies Leading the New Era of Responsible Capitalism (Компании, ведущие в новую эру ответственного капитализма). Топ-менеджеры крупных корпораций опять обсуждали вопрос о переходе к капитализму заинтересованных сторон. Особенно активны были ведущие американские IT-корпорации (Microsoft, Apple, Intel, Alphabet, NVIDIA, Salesforce.com, Cisco Systems, Adobe, Facebook). Невооруженным глазом видно, что Силиконовая мафия стремится оседлать процесс реформирования бизнеса в масштабах мира. Резонансным было выступление генерального директора самой дорогой (по показателю рыночной капитализации) американской корпорации Microsoft Сатьи Наделлы, заявившего, что успешность бизнеса следует оценивать по количеству рабочих мест, которые он создает, по уровню доходов и жизни сотрудников и по той прибыли, которую он приносит не только самому себе, но и своим поставщикам.



В СМИ восприятие подобных заявлений очень разное. Одни верят, что идеи трансформации компаний акционеров в компании стейкхолдеров будут воплощены в жизнь и уже нынешнее поколение людей окажется в "светлом будущем". Другие считают профессора Клауса Шваба утопистом, а его идеи несбыточными. Политики левого направления сравнивают планы выстроить капитализм без погони за прибылью с попыткой перевоспитать волков, научив их питаться травой.



Идут горячие споры. Одни ищут и вроде бы находят примеры того, что бизнес действительно становится "социально ответственным". Например, в 2019 году американская ассоциация предпринимателей "Круглый стол бизнеса" (Business Roundtable, BRT) изменила свою декларацию 1997 года, включив в нее положение о необходимости для компаний выполнять обязательства перед заинтересованными сторонами. Руководители 200 крупных и крупнейших американских корпораций (в т. ч. Johnson & Johnson, JPMorgan Chase & Co., Ford Motors) обещали руководить своими компаниями "к выгоде всех заинтересованных сторон".



Прошел год после этого торжественного обещания, но никаких примеров "учета интересов всех сторон" (за исключением акционеров) мы не увидели. В сентябре 2020 года был опубликован отчет "COVID-19 and Inequality: A Test of Corporate Purpose" (COVID-19 и неравенство: тест корпоративных целей). Исследование провела организация KKS Advisors при поддержке Ford Foundation. Из отчета следует, что американские компании, подписавшие в 2019-м новую декларацию Business Roundtable, "показали себя в период кризиса 2020 года не лучше, чем их коллеги, не подписавшие соглашение". Лишь немногие из подписавших декларацию представили ее своим компаниям на утверждение. Некоторые ученые считают: обещания, данные сторонниками "капитализма заинтересованных сторон", – это банальная уловка PR-департаментов. Исследователи указали на продолжающее использование практик обратного выкупа акций у акционеров, подкупа политиков, уклонения от уплаты налогов, загрязнения окружающей среды.



Можно смело утверждать, что кутерьма вокруг "капитализма всех заинтересованных сторон" – это дымовая завеса, прикрывающая планы построения глобального тоталитарного режима с цифровым концлагерем для 99% жителей "дивного нового мира". И равенство в этом мире будет равенством рабов.



Клаусу Швабу не нравится экономический либерализм, но на смену ему готовится прийти "железный порядок" крупнейших корпораций. Малого и среднего бизнеса в новом мире не будет, "пандемия" на наших глазах его зачищает, и процесс этот может завершиться уже в 2022 году.



Клаус Шваб говорит о расширении ответственности корпораций. Так оно и будет. Корпорации возложат на свои плечи те обязанности и полномочия, которые раньше принадлежали государству. Национальные государства будут приватизированы крупными компаниями. Выше корпораций будет только мировое правительство Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609278600

