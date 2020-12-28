Кто такие османы, откуда они взялись в Малой Азии и как сумели создать великую Османскую империю

01:01 30.12.2020

Если не растекаться по древу истории, то рассказ об османах можно кратко представить следующим образом:



В древние времена союз племен огузов был создан на Алтае – прародине всех тюрков.



В VI-VII веках он входил в состав единого Тюркского каганата, который протянулся от Китая до Азовского моря.



Племена огузов перекочевали в VIII-IX веках в Среднюю Азию.



В IX-X веках они создали свое государство, которое находилось на территории современного Казахстана. Там они смешались с древними персидскими племенами.



В XI веке объединение огузских племен, предводителем которого был Сельджук, образовали султанат Великих сельджуков, куда входила часть Персии, Грузия и Армения.



Как османы оказались на территории современной Турции



Небольшое огузское племя "кайы" перекочевала на северо-запад Анатолийского полуострова. Вождь племен Эртугрул оказал поддержку армии сельджукского султана в битве с византийцами. За это был награжден земельным наделом возле нынешнего города Эскишехир. Это примерно в двухстах километров на юго-восток от Стамбула.



Султан Осман - основатель Османской империи



Его наследник - сын Осман (1258-1325) получил титул бея (князя). Он считается основателем могущественной Османской империи. Ее подданных в соседних государствах стали называть османами.



В те годы Осман не мог и мечтать ни о какой империи. Всадник за один день мог проскакать территорию, которой он владел. В 1299 году Осман объявил о своей независимости от сельджукского султаната. Уже через два года его войско разгромило греков на подходе к Константинополю.



Тут надо сделать одно важное отступление



Все считают, что Византийская империя пала под ударами турок. На самом деле "Второй Рим" погиб в результате четвертого по счету крестового похода.



Кто такие османы, откуда они взялись в Малой Азии и как сумели создать великую Османскую империю



Тогда в 1204 году западноевропейские рыцари-католики сумели штурмом овладеть православным Константинополем и разграбить его.



Только через пять с лишнем десятков лет удалось вышвырнуть рыцарей с захваченных земель и восстановить Византийскую империю. Однако прежней силы и могущества она уже не имела. Да и территория ее была ограничена северо-западным углом Малой Азии. Агония "Второго Рима" приближалась. Главным вопросом в те годы был, кто станет его наследником.



Орхан - второй султан Османской империи



Войска Османа нападали на византийские владения, но были слишком слабы для штурма Константинополя. Тем не менее, Орхан, сын Османа, после семилетней осады овладел вторым по величине византийским городом Бурса и сделал его своей столицей.



Кто такие османы, откуда они взялись в Малой Азии и как сумели создать великую Османскую империю



В 1354 году турки захватили Галиполийский полуостров, воспользовавшись сильны землетрясением, разрушившим византийские крепости. С этого плацдарма сын Орхана Мурад повел наступление на город Адрианополь, расположенный во Фракии. После взятия он был переименован в Эдирне. Через несколько лет османы разбили там армию крестоносцев и таким образом захватили всю Фракию. Ранее турки взяли на востоке город Ангору, которая стала Анкарой – будущей столицей Турецкой республики. Таким образом, владения османов со всех сторон окружили то, что осталось от Византии.



Великий хромой



Вторжение полчищ Тамерлана в Малую Азию дало полувековую отсрочку гибели Византийской империи. Летом 1402 года войска "Великого хромого" сошлись с турками в битве у Анкары. Султан Баязид был разбит и вместе со своими сыновьями попал в плен.



Тамерлана не интересовал Константинополь. Он вернулся в Самарканд, чтобы собрать силы для похода в Китай. После скоропостижной смерти "Великого хромого" его азиатские владения в Малой Азии были возвращены турками.



Вступление султана Мехмеда II Завоевателя в покоренный Константинополь



Прошли годы, и молодой султан Мехмед II, основательно подготовившись к штурму Константинополя, захватил его в мае 1453 года. Через пару дней он уже молился в храме Ая-Софья. Там и решил сделать покоренный на берегах Босфора город своей столицей. Так продолжилась история Османской империи, которая насчитывает более шести веков.