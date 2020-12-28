КырГКНБ задержан бывший вице-мэр Бишкека Мирлан Амантуров. "По факту госзакупок..."

08:44 30.12.2020

АКС ГКНБ задержала бывшего вице-мэра Бишкека Мирлана Амантурова

Антикоррупционная служба ГКНБ задержала бывшего вице-мэра Бишкека по вопросам жилищно-коммунального хозяйства "А.М.К.".



Как сообщает 30 декабря ГКНБ, он подозревается по факту присвоения и растраты вверенного имущества.



"В ходе проводимых мероприятий по демонтажу коррупционных схем в органах местного самоуправления установлена коррупционная схема в муниципальном предприятии "Бишкекасфальтсервис" и мэрии г.Бишкек при проведении государственных закупок по ремонту и строительству столичных дорог с использованием подконтрольных подрядных организаций бывшему вице-мэру г.Бишкек "А.М.К.", - говорится в сообщении.



АКС установила, что за период с 2015 по 2019 годы аффилированным с "А.М.К." компаниям предоставлялись муниципальные заказы на сумму свыше 100 млн сомов, часть из которых им присваивалась. В связи с чем, несмотря на наличие своевременного финансирования со стороны мэрии Бишкека, работы подрядными компаниями не были выполнены в полном объеме.



29 декабря в рамках досудебного производства "А.М.К." был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.



В настоящее время устанавливаются другие должностные лица мэрии Бишкека, ответственные за финансирование и контроль использования муниципальных средств, а также лица, имеющие причастность к данной коррупционной схеме, сообщает ГКНБ.



Должность вице-мэра Бишкека по вопросам жилищно-коммунального хозяйства занимал с октября 2019 года по август 2020 года занимал Мирлан Амантуров.



На выборах в Жогорку Кенеш Амантуров шел с партией "Мекеним Кыргызстан" под номером 40.