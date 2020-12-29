 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазГосударство стало "слышащим"... Слушает и ест, - Д.Ашимбаев
10:30 30.12.2020

Государство стало слышащим, но менее разговорчивым - Ашимбаев
С июля 2019 года в стране появились 4 новые псевдогосударственные структуры - хотя президент Токаев запретил

29 декабря 2020

Этот любопытный факт в своем телеграм-канале опубликовал политолог Данияр Ашимбаев. Так, после подписания указа президента от 3 июля 2019 года №51 "О введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора" были созданы:
НАО "Национальный научный кардиохирургический центр" (4 февраля 2020 года);
ТОО "Институт прикладных этнополитических исследований" (2 мая 2020 года);
НАО "Turar Healthcare" (30 октября 2020 года);
НАО "Казахстанское агентство международного развития KazAID (15 декабря 2020 года).
Что происходит? Указы и законы пишутся, чтобы их нарушать? Вот как это прокомментировал автор публикации.

Если нельзя, но нужно, то можно

- 28 декабря президент продлил свой мораторий на создание квазигоспредприятий. Так почему нарушается его указ, и кто будет нести за это ответственность?
- В самом указе достаточно много исключений, касающихся создания структур особо важных, жизненно важных, по согласованию и так далее. Поэтому при желании, если очень надо, создается квазигоспредприятие.
На самом деле реорганизаций предприятий квазигоссектора было достаточно много. Например, на базе АО "Управление по обслуживанию дипломатических предприятий МИД", которое занималось хозяйственными вопросами иностранных посольств, был создан Институт внешнеполитических исследований. И это не единичный пример.
Число квазигосударственных объектов выросло, потому что были совершены акты дарения от холдингов и акиматов в ведение правительства
Что касается тех четырех, которые были созданы в период моратория - к примеру, Институт этнополитических исследований появился не случайно. Давно лоббировалось создание специального аналитического органа, отвечающего за этнический мониторинг. Правда, я не предполагал, что создадут его в форме ТОО. Думал, что такому специфическому учреждению необходим несколько другой статус.

Новый хозяин всех больниц

- А вот это "Казахстанское агентство международного развития "KazAID" по оказанию помощи Казахстаном наделало много шума. Оно тоже не случайно?
- Это, если мне память не изменяет, инициатива президента. Понятное дело, что создание агентства прошло в качестве исключения из моратория.
Больше всего из списка новых квазигосструктур интересно НАО "Turar Healthcare". Мы уже говорили, что правительство собирается снести 40 старых больниц - по словам министра здравоохранения Алексея Цоя, якобы ветхих. И построить вместо них 15, а по последним данным, 20 новых современных больниц. При этом подрядчик строительства будет одновременно оператором по их управлению. Эта инициатива была озвучена при Елжане Биртанове, а при Цое получила дальнейшее развитие. При этом никаких внятных комментариев из правительства и минздрава по этому поводу не звучало.
Видимо, проект был одобрен на самом верху. И в нем участвуют интересные люди, раз в такой обстановке спокойно решается вопрос о сносе 40 действующих больниц
Господину Цою я задавал вопрос: зачем сносить? Он ответил, что больницы все ветхие и вот-вот развалятся. Если это так, возникает вопрос - куда потрачены деньги на ремонт медицинской инфраструктуры и поддержание ее в рабочем состоянии? Аргументация, честно говоря, очень шаткая. В дискуссии с общественностью никто вступать не собирается. При этом минздрав пообещал никого не увольнять и трудоустроить весь высвобождаемый персонал.
Но весь вопрос в том, а каким образом оператор строительства становится управляющим всеми больницами? То есть после сноса и реорганизации фактически все государственные больницы в новом статусе станут частными. И эта тема очень интересна. Однако никто во власти принципиально не хочет ее ни обсуждать, ни комментировать, ни объяснять.

Стали слышать, перестали говорить

- Кто возглавил это НАО?
- По всей видимости, кадровое решение еще не принято, я не видел. Пока, насколько можно судить, предприятие проходит госрегистрацию. Данных руководителя или возможного претендента на пост руководителя не появлялось.
Это очень характерно для последнего времени - государство стало более слышащим, но менее разговорчивым
Значительно меньше публикуется нормативных правовых актов, информации о тех или иных решениях, кадровых перестановках. Поэтому надо понимать, что уровень транспарентности нашего государства во многих вопросах оставляет, мягко говоря, желать лучшего.

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609313400
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