 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На братьев Жээнбековых заводят дело в КырПрокуратуре. Виновны в казнокрадстве и заражении страны вирусом
10:34 30.12.2020

В Генпрокуратуру поступило заявление в отношении Сооронбая и Асылбека Жээнбековых
Бывший начальник УВД Ошской области Абдилат Капаров обратился с заявлением на имя и.о. президента Таланта Мамытова, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева и генерального прокурора Курманкула Зулушева.

Капаров обвинил Сооронбая и Асылбека Жээнбековых в халатности и присвоении денежных средств. По его мнению, также на экс-президенте лежит ответственность за массовое заражение коронавирусом, что привело к гибели людей летом 2020 года.

"На основании вышеизложенного прошу провести тщательное расследование деяний братьев Жээнбековых, принять меры по запрету выезда из страны, о чем выставить сторожевую карточку, и наложить арест на имущество в целях возможной конфискации. По итогам проведенного расследования прошу лишить С.Жээнбекова звания "экс-президент" и персональной пенсии главы государства", - говорится в заявлении Капарова.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры 30 декабря АКИpress сообщили, что заявление от Капарова поступило. "Оно находится на стадии рассмотрения", - добавили в пресс-службе.

Источник - svodka.akipress.org
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