Здравствуй, жопа, Новый Год! Бишкек готовится к погромам, - В.Панфилова

10:37 30.12.2020

Бишкек готовится к волнениям



Москве главное – не допустить усиления роли США в Киргизии



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

27.12.2020



Мало кто сомневается в победе главного претендента Садыра Жапарова. Фото со страницы Садыра Жапарова в Facebook

В Киргизии 10 января состоятся досрочные президентские выборы. На главный государственный пост претендует 18 кандидатов. Однако мало кто сомневается в победе главного претендента Садыра Жапарова. Одновременно жители республики проголосуют за новую Конституцию, предложенную Жапаровым, которая, по мнению многих, ведет страну к авторитаризму. Проект Основного закона вызвал раскол в обществе. Власти готовятся подавить возможный мятеж, причем с помощью вооруженных сил, которые на днях провели учения по условному сценарию подавления протестов.

Президент РФ Владимир Путин назвал чехардой происходящие в Киргизии "бесконечные попытки обустроить жизнь по примеру других стран". Глава РФ отметил, что в Киргизии уровень политического сознания, уровень зрелости институтов не такие, как во Франции или Германии, где политическая система складывалась десятилетиями, а то и столетиями. По мнению Путина, формирование устойчивой политической системы в странах постсоветского пространства – "это результат не сегодняшнего дня", а "результат поиска своего пути".



Напомним, что Киргизия в 2010 году после свержения второго президента Курманбека Бакиева решила отказаться от президентской формы правления в пользу парламентской. Но депутаты, получив широкие полномочия, использовали их в личных целях, а страна деградировала. Последние выборы в парламент 4 октября 2020 года наглядно показали это: в законодательный орган из 16 участвующих в кампании партий прошли только четверо – все де-факто представляющие южные кланы страны и все подконтрольные президенту Сооронбаю Жээнбекову. Более того, 55 из 120 депутатов последнего непопулярного в народе созыва вновь стали депутатами парламента. В итоге это вызвало недовольство народа, акции протеста и отставку Жээнбекова.



Власть "упала" в руки дважды судимому экс-депутату парламента от бакиевской партии "Ата-Журт" Садыру Жапарову, который отбывал в колонии 11-летний срок заключения. Пока на площади митинговали, Камчибек Ташиев и Талант Мамытов, ближайшие соратники и друзья, освободили Жапарова и буквально усадили в кресло премьер-министра. Дальше дело техники: административный ресурс и давление на депутатов. Ташиев стал главой Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), а Мамытов – спикером парламента. Втроем они будут управлять страной вплоть до вступления в должность нового главы государства, а при победе Жапарова – еще дольше.



Для этого и нужна конституционная реформа, которая предусматривает возврат к президентской форме правления. Ведь пост президента в Киргизии – это не просто должность, но и возможность контролировать финансовые потоки. А в первую очередь теневые, включая наркоконтрабанду из Афганистана.



Несмотря на то что сам Жапаров северянин, он уже давно, еще с 2005 года представляет южные кланы, в частности бакиевский. На встречах с избирателями в ходе агиткампании Жапаров пообещал вернуть на родину бежавшего в 2010 году экс-президента Курманбека Бакиева. О том, что Жапаров – "проект Бакиева", в Киргизии говорят уже многие. В частности, экс-президент Роза Отунбаева заявила, что "новая власть реставрирует бакиевский режим". По ее словам, во власть возвращены почти все "бакиевские кадры".



Недовольных таким поворотом событий глава ГКНБ Ташиев уже предупредил, чтобы не вздумали выходить на акции протестов. "Мы даже знаем, что они собирают силы на 11 января. Если эти силы выведут тысячи человек на улицу, поднимутся миллионы", – сказал на состоявшейся в Бишкеке пресс-конференции Ташиев, пообещав проведение контрмитингов. Такой шаг, по мнению политика, генерала Феликса Кулова, может привести к гражданским столкновениям.



Впрочем, власть серьезно готовится к противостоянию. Армейские подразделения, как отмечалось, отработали действия при введении чрезвычайного положения, а также обеспечении правопорядка в связи с президентскими выборами, сказано в официальном сообщении ВС Киргизии.



Происходящее в Киргизии вряд ли отразится на роли России в этой стране. Россия давно обозначила свою позицию – поддержка действующего президента и невмешательство во внутренние дела. Главное для Москвы – не допустить в республике усиления американского присутствия.