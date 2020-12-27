 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 30.12.2020
12:08  Коронавирус, революция и надежда на добрую фею. Кыр2020, уходи, - С.Швец
12:04  Россия выделит Кыргызстану 20 миллионов долларов на выплату зарплат и пособий
11:35  Путин подписал резонансный закон о цензуре в интернете
10:37  Здравствуй, жопа, Новый Год! Бишкек готовится к погромам, - В.Панфилова
10:34  На братьев Жээнбековых заводят дело в КырПрокуратуре. Виновны в казнокрадстве и заражении страны вирусом
10:30  КазГосударство стало "слышащим"... Слушает и ест, - Д.Ашимбаев
08:44  КырГКНБ задержан бывший вице-мэр Бишкека Мирлан Амантуров. "По факту госзакупок..."

01:01  Кто такие османы, откуда они взялись в Малой Азии и как сумели создать великую Османскую империю
00:59  "Слышащий популизм". Нелепая реклама казпартии "Нур-Отан" от Е.Ертысбаева
00:51  Международный уголовный суд – последние сводки с юридического фронта, - А.Мезяев
00:50  О капитализме стейкхолдеров. "Новый" капитализм как мнимая альтернатива коммунизму, - В.Катасонов
00:29  М.Делягин: "Россию захлестывают потоки гастарбайтеров. Строится рабовладельческая система?"
Вторник, 29.12.2020
23:19  Жил грешно - умер смешно. На Занзибаре отпели рос-олигарха первой волны - Сосина
22:42  Голосуй за Валентину Шевченко. Спортивный сайт выбирает лучших бойцов 2020 года
22:14  Не штаммом единым: эксперты ждут снижения цен на нефть до $30
22:11  "Этот год пройдет без веерных отключений, следующий будет тяжелее" - КырЭнерго прикалывается
22:01  Россия бьет первой, но не добивает, - А.Бурханов
21:13  Человек ниоткуда. Департамент туризма Киргизии возглавил юный обормот Шатманов
21:05  В Китае умер от яда 39-летний миллиардер Линь Ци - создатель видеоигры по "Игре престолов"
20:57  Очередной бугузавр. "Кыргызтелеком" возглавил Алтынбек Токторбаев
16:39  Джелал-ад-Дин: кошмар Чингисхана или ложный герой эпохи
15:22  Экологическая катастрофа: площадь Каспия сократится на четверть, - пугает The Conversation
15:21  Гигантский аппетит кочевника, или почему казахи много едят? Ч.1, - Н.Нуртазина
15:12  Умер классик мировой моды Пьер Карден
12:58  Россия и Турция укрепляют свои военные позиции, - Frankfurter Allgemeine
11:52  2021 год объявлен в Узбе "Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения"
10:51  Путин наградил казаха Давлетярова орденом Дружбы. За МузТВхрень
09:55  Сама виновата. Почему в Киргизии жертве нужно умереть, чтобы наказали насильника, - А.Бенгард
00:47  Скончался депутат "легендарного парламента" Киргизии Керимкул Карабаев
00:46  После протестов Кокандские власти обещают народу дать газ
00:45  Мирзиеев вручил ордена... внукам узбекских джадидов
00:36  Кыргызская НКО-гопота требует отставки душегуба Ташиева с поста главы ГКНБ
00:32  Директор Туркменского госмузТВканала Бегли Бешеров разоблачен как опасный коррупционер
00:31  Вся надежда на Китай: Итоги 2020 года дают шанс Москве и Пекину
00:30  В США с напряжением ждут 6 января 2021 года. Приближается решительная битва, - Д.Седов
00:24  В Москве прошла 8-я Международная конференция "История востоковедения: традиции и современность"
00:21  Станет ли Байден мессией нового мира? - Д.Юдкевич
00:20  Как живой! Аркадаг слепил снеговика (видео)
Понедельник, 28.12.2020
23:49  Тырь награбленное! "Отжавшее" капиталы у олигарха-разбойника Матраимова Киргизское ГКНБ... не отдает конфискованное государству
21:46  Да ты кто такой, "Джон Маккейн"? Китайская "джонка" прогнала эсминец США
21:19  В Коканде женщины перекрыли дорогу к хокимияту из-за отсутствия газа и света
21:15  Шуты гороховые. Хоким Андижанской области Абдурахманов 81 раз упомянул "уважаемого президента" в одной речи
21:05  Борис Джонсон - непотопляемый лузер, - Эрик Альбер
21:02  Швеция и Япония расплачиваются за свое особое Covid-раздолбайство, - Пол О"Шиа
20:46  Итоги 2020 года: трудящиеся отвергают капитализм, - С.Кожемякин
20:45  Музрабад (юг Узбекистана) жители перекрыли дорогу и подожгли шины из-за отключения электричества
13:20  Тайные побеги, десятки наложниц и разоблачения: как провели 2020 год королевские особы
13:17  Стрелять себе в ногу, отключая Россию от SWIFT, США вряд ли будут
13:14  Башкирия. Раскопки кургана кочевников возрастом 2500 лет
13:13  Что за "мигрантский акциз" придумали в правительстве России
13:10  Таджикистан: "Читая и слушая Всемирный банк" - чего мы не узнали? - К.Сирожидинов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Здравствуй, жопа, Новый Год! Бишкек готовится к погромам, - В.Панфилова
10:37 30.12.2020

Бишкек готовится к волнениям

Москве главное – не допустить усиления роли США в Киргизии

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
27.12.2020

Мало кто сомневается в победе главного претендента Садыра Жапарова. Фото со страницы Садыра Жапарова в Facebook
В Киргизии 10 января состоятся досрочные президентские выборы. На главный государственный пост претендует 18 кандидатов. Однако мало кто сомневается в победе главного претендента Садыра Жапарова. Одновременно жители республики проголосуют за новую Конституцию, предложенную Жапаровым, которая, по мнению многих, ведет страну к авторитаризму. Проект Основного закона вызвал раскол в обществе. Власти готовятся подавить возможный мятеж, причем с помощью вооруженных сил, которые на днях провели учения по условному сценарию подавления протестов.
Президент РФ Владимир Путин назвал чехардой происходящие в Киргизии "бесконечные попытки обустроить жизнь по примеру других стран". Глава РФ отметил, что в Киргизии уровень политического сознания, уровень зрелости институтов не такие, как во Франции или Германии, где политическая система складывалась десятилетиями, а то и столетиями. По мнению Путина, формирование устойчивой политической системы в странах постсоветского пространства – "это результат не сегодняшнего дня", а "результат поиска своего пути".

Напомним, что Киргизия в 2010 году после свержения второго президента Курманбека Бакиева решила отказаться от президентской формы правления в пользу парламентской. Но депутаты, получив широкие полномочия, использовали их в личных целях, а страна деградировала. Последние выборы в парламент 4 октября 2020 года наглядно показали это: в законодательный орган из 16 участвующих в кампании партий прошли только четверо – все де-факто представляющие южные кланы страны и все подконтрольные президенту Сооронбаю Жээнбекову. Более того, 55 из 120 депутатов последнего непопулярного в народе созыва вновь стали депутатами парламента. В итоге это вызвало недовольство народа, акции протеста и отставку Жээнбекова.

Власть "упала" в руки дважды судимому экс-депутату парламента от бакиевской партии "Ата-Журт" Садыру Жапарову, который отбывал в колонии 11-летний срок заключения. Пока на площади митинговали, Камчибек Ташиев и Талант Мамытов, ближайшие соратники и друзья, освободили Жапарова и буквально усадили в кресло премьер-министра. Дальше дело техники: административный ресурс и давление на депутатов. Ташиев стал главой Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), а Мамытов – спикером парламента. Втроем они будут управлять страной вплоть до вступления в должность нового главы государства, а при победе Жапарова – еще дольше.

Для этого и нужна конституционная реформа, которая предусматривает возврат к президентской форме правления. Ведь пост президента в Киргизии – это не просто должность, но и возможность контролировать финансовые потоки. А в первую очередь теневые, включая наркоконтрабанду из Афганистана.

Несмотря на то что сам Жапаров северянин, он уже давно, еще с 2005 года представляет южные кланы, в частности бакиевский. На встречах с избирателями в ходе агиткампании Жапаров пообещал вернуть на родину бежавшего в 2010 году экс-президента Курманбека Бакиева. О том, что Жапаров – "проект Бакиева", в Киргизии говорят уже многие. В частности, экс-президент Роза Отунбаева заявила, что "новая власть реставрирует бакиевский режим". По ее словам, во власть возвращены почти все "бакиевские кадры".

Недовольных таким поворотом событий глава ГКНБ Ташиев уже предупредил, чтобы не вздумали выходить на акции протестов. "Мы даже знаем, что они собирают силы на 11 января. Если эти силы выведут тысячи человек на улицу, поднимутся миллионы", – сказал на состоявшейся в Бишкеке пресс-конференции Ташиев, пообещав проведение контрмитингов. Такой шаг, по мнению политика, генерала Феликса Кулова, может привести к гражданским столкновениям.

Впрочем, власть серьезно готовится к противостоянию. Армейские подразделения, как отмечалось, отработали действия при введении чрезвычайного положения, а также обеспечении правопорядка в связи с президентскими выборами, сказано в официальном сообщении ВС Киргизии.

Происходящее в Киргизии вряд ли отразится на роли России в этой стране. Россия давно обозначила свою позицию – поддержка действующего президента и невмешательство во внутренние дела. Главное для Москвы – не допустить в республике усиления американского присутствия.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609313820
Новости Казахстана
- Рабочий график первого президента
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года №859
- Алихан Смаилов принял участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии
- Государство стало слышащим, но менее разговорчивым - Ашимбаев
- Топ-10 получателей бюджетного финансирования
- Азат Перуашев обратился в МВД по поводу сообщений о задержаниях граждан, агитирующих за Демпартию "Ак жол"
- Сенаторы хотят снизить налоговую нагрузку на бизнес
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- В Алматы состоялась пресс-конференция представителей "Халық билігі".
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  