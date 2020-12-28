Путин подписал резонансный закон о цензуре в интернете

11:35 30.12.2020

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволит Роскомнадзору блокировать полностью или частично иностранные интернет-ресурсы, ограничивающие значимую информацию на территории РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Согласно документу, наказание интернет-платформам будет грозить за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Также санкции могут последовать за "дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации".



Закон предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов. Он может быть применен против западных социальных сетей, в частности, Twitter и Facebook и видеосервиса YouTube.