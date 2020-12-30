Россия выделит Кыргызстану 20 миллионов долларов на выплату зарплат и пособий

12:04 30.12.2020

Миллионы на пособия

Россия выделит Кыргызстану 20 миллионов долларов на выплату зарплат и пособий.

Об этом сообщило посольство России в Кыргызстане на своей официальной страничке в социальной сети "Фейсбук".

В сообщении отмечается, что деньги пойдут на покрытие финансового разрыва в бюджете Кыргызстана в части выплат заработной платы работникам бюджетной сферы, пенсий и пособий малообеспеченным семьям, а также финансирования системы здравоохранения. Проект соглашения и будет подписан в ближайшее время.

А еще в преддверии новогодних праздников организации российских соотечественников при содействии посольства передали подарки воспитанникам детских домов Чуйской и Иссык–Кульской областей.

Для мальчишек и девчонок из детского дома в селе Новопокровка был организован выезд в Бишкек на новогоднее представление.

Айжан МАМБЕТАЛИЕВА

30.12.2020