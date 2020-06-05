Коронавирус, революция и надежда на добрую фею. Кыр2020, уходи, - С.Швец

12:08 30.12.2020 Нынешний год явился тяжелейшим испытанием для всего мира. Не стала исключением и наша страна. Бишкек, являющийся основным источником пополнения казны, понес значительные экономические потери от пандемии и связанных с ней ограничительных мер. Это внесло существенные коррективы в планы властей по развитию городской инфраструктуры. Однако нет худа без добра: чиновники смогли задействовать ранее неиспользуемую часть экономического потенциала столицы. И это может стать хорошим заделом на будущее.



Экономическая пассивность

Когда стали появляться первые сообщения из Китая о распространении опасной вирусной болезни, вряд ли кто–то из кыргызстанцев предполагал, что зараза доберется и до нас. И уж тем более никто не мог предсказать масштабов ее влияния на жизнь всех без исключения граждан. А ударила пандемия по самому уязвимому месту - по кошельку.

Объявленный властями карантин в столице парализовал многие сферы экономической деятельности, среди которых ресторанный и гостиничный бизнес, развлечения, услуги, общественный транспорт, торговля и так далее. На плаву оставались исключительно предприятия, производящие либо доставляющие продукты питания. Да и те столкнулись с ужасным отношением со стороны комендатуры, которая, вместо того чтобы помочь бизнесменам в то нелегкое время, вставляла им палки в колеса, заставляя сутками стоять в очередях, чтобы получить заветные пропуска на передвижение по городу.

Подробно останавливаться на абсурдных решениях, которые принимали власти во время карантина, нет смысла - все уже давно разложено по полочкам. А вот об экономическом ущербе говорить нужно, так как он до сих пор оказывает негативное влияние на город и горожан.

В первую очередь из–за простоя были вынуждены закрыться сотни, если не тысячи объектов малого бизнеса. Соответственно, все их сотрудники остались без зарплаты. Отсюда множество личных трагедий. Ведь если взрослый еще может затянуть пояс и кушать раз в сутки, стараясь экономить продукты, то ребенку объяснить сложность экономической ситуации вряд ли удастся. А спокойно смотреть на то, как голодает собственное чадо, не сможет ни один нормальный родитель.

В масштабах города ограничительные меры привели к значительному снижению экономической активности. Ни для кого ведь не секрет, что основным источником наполнения казны являются налоговые и таможенные поступления. А если нет экономической активности, то откуда взяться прибыли у бизнеса и отчислениям с нее?

В цифрах все это выглядит так. В городе зарегистрировано примерно 119 тысяч субъектов экономической деятельности. Доподлинно неизвестно, сколько из них прекратили деятельность, разорившись в карантин либо снизив активность. Но косвенно об этом может сказать выпадение налогов. Еще на одной из сентябрьских планерок бывшего мэра Азиза Суракматова прозвучал отчет, что за 8 месяцев текущего года фактическое поступление доходов в бюджет города составило 5,139 миллиарда сомов, или 85,4 процента от плана, который составлял 6,017 миллиарда. Налогов собрали 4,209 миллиарда сомов, недосчитавшись 587 миллионов.

В следующем отчете, уже за 10 месяцев, цифры значительно изменились. Фактическое исполнение доходов местного бюджета составило 6,9 миллиарда сомов при плане 7,6 миллиарда. Налоговые недопоступления по состоянию на 1 октября составили 813,7 миллиона сомов.

И это только официальные данные. Если сделать поправку на предприятия, которые либо вовсе не платят налоги, либо ведут двойную бухгалтерию, показывая лишь малую часть прибыли, потери были бы значительно выше.

Однако столичные власти в лице первого вице–мэра Алмаза Бакетаева на всех совещаниях с фискалами подчеркивали, что никаких корректировок по доходам не будет. План нужно выполнять, и точка. К тому же ранее в интервью нашей газете чиновник отмечал, что у столицы довольно высокий потенциал, который полностью не используется ("Алмаз Бакетаев: Никто не хочет работать по–новому, все идет по накатанной", "ВБ", 05.06.2020). Это как раз те самые бизнесмены, укрывающиеся от уплаты налогов. И о них, к слову, прекрасно известно сотрудникам Налоговой службы. Благодаря этому потенциалу бюджет Бишкека можно было бы довести до 15 и даже 20 миллиардов сомов вместо нынешних 10, которые считаются рекордными.



Гордиться особо нечем

В общем, недостаток денег сказался на реализации инфраструктурных проектов в Бишкеке. Муниципалитету пришлось урезать финансирование одних, а другие и вовсе отложить на будущий или последующие года. Кроме того, сдвинулась по срокам сдача в эксплуатацию ряда объектов, среди которых несколько парков отдыха в южной части города.

Также наблюдалось значительное отставание от графика капитального ремонта тротуаров. Так, работы на пешеходной дорожке с восточной стороны 5–го микрорайона были начаты еще весной. Но закончить их коммунальные службы удосужились лишь к наступлению холодов. Да к тому же сделали это не совсем качественно: местами новый асфальт начал крошиться сразу же после укатки.

Одной из довольно весомых потерь стала отмена тендера на покупку автобусов. Чиновники признались честно: в эпоху пандемии тремстам миллионам сомов, выделенным на эти цели, есть куда более нужное применение - на развертывание дневных и ночных стационаров и другие мероприятия, связанные с лечением больных коронавирусом. Но на фоне того, что значительно сократилось и продолжает снижаться количество маршрутных такси, отмена аукциона еще может сыграть негативную роль.

Значительно замедлилась работа по согласованию всех необходимых документов для дальнейшей реализации масштабного проекта по строительству и реконструкции дорог за счет гранта КНР "Развитие улично–дорожной сети города Бишкека". Напомним, первая его фаза уже реализована, на очереди вторая. Подрядчиком выступает компания Сhina Road and Bridge Corporation. В ближайшие два года ей предстоит реконструировать 60 столичных улиц общей протяженностью более 70 километров и возвести пять мостов.

Напомним, именно эта компания занималась реализацией первого этапа, в рамках которого, например, улицу Льва Толстого продлили до Алыкулова, на западе, и до Ауэзова, на востоке, а Профсоюзную - от Фучика до Кустанайской. Последняя стала отличной альтернативой проспекту Дэн Сяопина.

В рамках второй фазы должны привести в порядок, расширить или построить новые участки таких улиц, как Сухэ Батора, Фере, Турусбекова, Джантошова, Скрябина, Карасаева, Каралаева, Кропоткина, Матросова, Бектенова, Суванбердиева, Интергельпо, Койбагарова, Месароша, Тимура Фрунзе, Шота Руставели и так далее.

Увы, из–за задержек, вызванных пандемией и введенными ограничениями, приступить к реализации второй фазы проекта строители из Поднебесной смогли только в начале октября. То есть в конце строительного сезона.

Одним словом, хвастать муниципалитету в плане развития инфраструктуры в текущем году нечем. Впрочем, вины чиновников в этом нет. Ситуация с коронавирусом оказалась полной неожиданностью для всего мира. Выкручиваться из нее пришлось исходя из текущей ситуации. А потому и решения не всегда были взвешенными.

Еще и октябрьская революция, как ее саркастически называют в народе, внесла свои коррективы в режим работы столичной мэрии. Сначала городскую администрацию лихорадило от количества самозванцев, каждый из которых решил, что именно он достоин занять кресло мэра. Потом началась кадровая чехарда со снятием с должностей одних людей и назначением других. Это обернулось потерей времени.



Надеемся и верим

Повторимся, проектов было реализовано мало, но вот идей озвучили столько, что во век не переделать. Многие из них настолько фантастичные, что только добрая фея взмахом своей волшебной палочки способна воплотить их в жизнь.

Взять хотя бы предложение привлечь в сферу пассажирских перевозок инвесторов, которые закупили бы большие автобусы. Подчеркиваем, не микроавтобусы, а именно большие вместительные машины, на манер тех, что были закуплены муниципалитетом в последний раз.

Привлечь инвесторов, читай, ту самую фею с волшебной палочкой, должна неслыханная щедрость руководства мэрии, которое готово передать бизнесменам лучшие маршруты в столице.

И здесь не совсем ясно, то ли авторы столь амбициозного прожекта шутят, то ли реально не понимают всю абсурдность озвученной ими идеи. Каким бы ни был популярным среди пассажиров маршрут, при нынешнем тарифе окупить такое дорогостоящее приобретение, как автобус, будет нереально. Срок его эксплуатации закончится раньше, чем отобьются вложенные деньги. К тому же перед глазами есть живой пример, когда в другие сферы уходят даже владельцы маршрутных такси, о чем неоднократно сообщали сами чиновники, говоря, что машин не хватает. А ведь окупить бусик значительно проще.

Здесь важно иметь в виду еще и тот факт, что мэрия старается привлечь инвесторов не принадлежащими ей благами. Ведь никто так и не удосужился внести маршруты в реестр муниципальной собственности. Управлению городского транспорта заниматься этим некогда, оно проводит рейды по оставшимся микроавтобусам.

Но муниципалитет в своих фантазиях идет еще дальше, буквально на днях общественности был представлен амбициозный проект строительства монорельсовой дороги. Это разновидность метро. Ключевые отличия в том, что пути располагаются не под землей, а над ней, на эстакаде (5–7 метров над землей). И вместо двух рельс используется один, по которому, как и в случае классической подземки, бегает электропоезд.

Как говорят чиновники, и они абсолютно правы, преимуществом такой системы является экологичность, комфортабельность, разгрузка улиц, безопасное передвижение и высокая вместимость вагонов (150–180 человек).

Так вот, расположить монорельсы предлагается вдоль рек Ала–Арча и Аламедин. В этом случае практически полностью исключается необходимость сноса мешающих строительству объектов. А общая протяженность двух линий, на которых расположатся 32 станции, составит 37 километров.

Примечательно, что для нашего города действительно подходит только такой способ движения электропоездов, так как прокопать метро невозможно. И о необходимости подобного новшества уже давно говорят специалисты. Но все упирается в деньги, которых в бюджете нет даже на капитальный ремонт дорог в нужном объеме, не говоря уже о монорельсе.

Однако, как и в предыдущем случае, расчет делается на государственно–частное партнерство. То есть, опять же, на ту самую фею. Или ее родственницу. А может, подругу. Чиновники все никак не поймут: прежде чем призывать бизнес к партнерству, нужно создать условия. Но этим никто даже и не начинал заниматься. Некому. Идет дележ власти. А потому все эти идеи не более чем утопия.



хвала пандемии

Но все же есть и определенные достижения, которые бы не случились, не будь карантина и всех связанных с ним последствий. Мэрия начала задействовать весь имеющийся у нее потенциал. К сожалению, заставить работать налоговиков чиновникам не удалось. Зато они успешно выколачивают долги из арендаторов муниципальной земли. Как выяснилось, многие не платят десятилетиями, накапливая миллионы.

Буквально несколько примеров. Одному товарищу в 2011 году отдали во временное пользование надел площадью 5 тысяч 130 квадратных метров в западной части города. Однако он ни разу не произвел оплату, в результате чего образовался долг в размере 9,8 миллиона сомов, который удалось взыскать в судебном порядке.

В 2006 году некая компания заключила договор аренды на пользование земельным участком площадью 2,8 гектара на 49 лет под разработку пилотного проекта и реализацию экспериментальной застройки жилого квартала в юго–восточной части Бишкека. Но с 2010 года накопила долгов по аренде на 8,2 миллиона сомов. Как и в предыдущем случае, пришлось обращаться в суд.

Масштаб этого резерва подсчитать несложно, 2 должника - 18 миллионов сомов. И таких десятки. А еще сотни тех, у кого долги скромнее.

Благодаря пандемии мэрия изменила отношение к нерадивым арендаторам в сторону ужесточения и теперь работает по каждому конкретному случаю, возвращая в казну внушительные суммы. Главное, чтобы она не сбавила обороты, когда ситуация с вирусом начнет выправляться. А еще прилетела бы фея и дала нагоняя налоговикам. Глядишь, и на монорельс бы деньги нашлись.

Сергей ШВЕЦ Источник - Вечерний Бишкек

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