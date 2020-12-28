20-летняя племянница Садыра Жапарова стала "Мисс Кыргызстан 2020" и выиграла BMW X5

14:45 30.12.2020

В Кыргызстане прошел ежегодный конкурс красоты "Мисс Кыргызстан 2020".



Победительницей стала 20-летняя модель Лаззат Нуркожоева и выиграла автомобиль BMW X5.



По неподтвержденным данным, Лаззат является дочерью Доолотбека (Давлетбека) Жапарова, брата кандидата в президенты Садыра Жапарова.



Лаззат - студентка КГЮА, в 2018 году окончила Кыргызско-Турецкий лицей.



В 2016 году стала Топ-модель Бишкека 2016, занимается таэквондо.



