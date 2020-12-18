Великий Абай и его потомки, - Е.Летягина

14:47 30.12.2020 Абай и его потомки

18 декабря 2020



О великом Абае – в этот год его 175-летия – уже много сказано. Проведено множество конкурсов, фестивалей, литературных чтений, классных часов и других тематических мероприятий.



Но, чтобы не снижать высокую тональность юбилейного торжества, упор был сделан на творческий вклад Абая в отечественную культуру… А может, так и надо. Это о нашем русском гении Александре Сергеевиче Пушкине чего только не писали – и прижизненно, и посмертно… И почему он стрелялся, и почему он ревновал, и каким любовницам стихи свои посвящал… Казахская традиция более скромна. О личной жизни Абая написано очень скупо. Но если мы уж взялись говорить о нем как о человеке, которому "все человеческое не чуждо" – например, в статье прошлого номера – то продолжим эту тему и дальше…



КАК МУЖ И ОТЕЦ



В прошлом году корреспондент информационного агентства "Sputnik Казахстан", побывав в родном селе поэта Жидебай, раскопала интереснейшие факты из его "альковной" жизни, и даже назвала свои изыскания сенсационно-завлекательно: "Три любимые женщины Абая".



"Абай был женат на трех женщинах – Дильде, Айгерим и Еркежан. В те времена в степи было принято многоженство, но все три женщины, конечно, не существовали с ним под одной крышей, а жили в разных аулах. С Дильдой они поженились, когда Абаю было 15 лет. (По другим источникам, 16 – Е. Л.). Брак был заключен по договоренности отцов будущих супругов. Дильда, как и Абай, происходила из знатной семьи – она была внучкой бия (судьи) аргынского рода – Алшынбая, потомка одного из трех великих казахских судей – Казыбек би. В совместном браке она родила ему шестерых детей. Но самой любимой женой была вторая – Айгерим. Настоящее ее имя - Шукиман, что примерно переводится как "Сладкая как сахар". Юная девушка была настолько красивой, что поэт прозвал ее "Луноликой красавицей". Узами брака пара связала себя, когда Абаю было 30 лет. Между ними было 11 лет разницы. Айгерим тоже родилась в знатной семье и являлась потомком национального героя, защитника казахов от джунгар – Мамай батыра. В их любовный период появилось еще четверо детей.



Третья жена Еркежан стала женой Абая после смерти своего мужа Оспана – брата Абая. Это случилось после гибели Оспана в 1892 году, по закону аменгерства, по которому овдовевшая супруга выходила замуж за одного из братьев своего мужа. С ней у поэта детей не было. Еркежан воспитывала своих детей от первого брака… Таким образом, у Абая было 10 детей, 19 внуков и 13 правнуков. Девять из них участвовали в Великой Отечественной войне и только двое вернулись живыми"…



Сын Абая Турагул, написавший воспоминания о своем детстве, так комментирует многоженство отца: "Я первенец от младшей жены. Мой отец женился второй раз, наверно, потому, что первая жена была на 2-3 года старше его и он думал, что в преклонном возрасте она не сможет ухаживать за ним. Во-вторых, наверно, и потому, что по обычаям считалось: состоятельный человек должен иметь двух жен".



Здесь Турагул Кунанбаев почему-то лукавит. Да, он сам родился от второй жены Абая – Айгерим, но после нее была еще и Еркежан, которую, похоже, его дети не очень-то и жаловали… Правда, в середине своих воспоминаний Турагул все же очень скупо упоминает ее имя и наличие: "С тех пор, как отец женился на Еркежан и поселился там, в главном доме, другие семьи он стал посещать очень редко. В основном, жил в этом главном доме, расположенном в центре среди аулов и имевшем богатое убранство". Вот в этом все дело! Отец, живший с новой молодой женой, просто стал уделять своим родным детям гораздо меньше времени, чем это было раньше. Но так уж получилось, что именно на долю Еркежан выпала участь проводить в последний путь многих членов семьи Кунанбаевых – свекра Кунанбая Ускенбаева, своих мужей – Оспана и Абая, а также двух первых супруг Абая – Дильду и Айгерим…



ВКЛАД В ДЕТЕЙ – ДЕНЬГАМИ И ДУШОЙ



Из десяти детей Абая Кунанбаева в исторических документах чаще всего упоминаются сыновья – Акылбай, Абдрахман, Магауия и Турагул. Эти мальчики еще в детстве подавали отцу большие надежды – быстро схватывали учебные знания, обладали хорошей памятью, наблюдательностью, стремлением, как теперь говорят, к личностному росту. Как всякий любящий отец, он видел в них свое продолжение – и в делах своих, и в продлении славного рода. Но его надеждам и упованиям не суждено было сбыться, и в этом была большая жизненная трагедия великого человека.



Первый сын Акылбай родился, когда самому поэту было всего 17 лет. Но уже тогда, в молодой семье начинающего поэта часто устраивались многолюдные творческие вечера. Мальчик жадно впитывал каждое живое образное слово и у него очень рано появилась собственная тяга к поэзии, к творческому осознанию действительности. Он написал множество коротких произведений, а также три больших поэмы: "Дагестан", "Зулус" и "Жарах". Но более него Абай выделял второго сына, Абдрахмана (Абиша) – по степени его общественно-политического потенциала… Вот что пишет об этом сыне исследователь жизни Абая и его племянник К. Искакулы: "Как только его второй сын Абдрахман окончил городскую школу, Абай, взяв на себя оплату его обучения, отправил его учиться в Тюменское реальное училище. В то время редко кто из казахов отравлял своих детей на учебу в русские города, тратя ежегодно на это сотни тысяч рублей. После окончания реального училища юноше встретился некто Лосев, бывший некогда в этих краях уездным начальником. По его совету Абдрахман поступил в Михайловское артиллерийское училище в Петербурге. После окончания учебы, подававший большие надежды, считавший своим долгом служить народу, к несчастью и горю родичей, Абдрахман заболел костным туберкулезом и умер в 1895 году". Ему было только 27 лет и он строил большие планы на будущее - впереди его ждало поступление в военную артиллерийскую академию… Абай был потрясен ранней смертью сына и посвятил его памяти девять пронзительных стихотворений. Это был безутешный плач скорбящего отца…



Но свое поэтическое продолжение он видел в младшем сыне – Магауие (Магаше). Он так же, как и отец, понимал значение творческого труда, обладал даром красноречия и прирожденного литературного чутья. Еще будучи совсем молодым человеком, он создал ряд талантливых произведений – "Енлик-Кебек", "Абылай", "Медгат-Касым". Но и на чистом творчестве он не зацикливался. Среди народа он слыл человеком предельной честности, благодаря своим справедливым судейским решениям. Однако, и он умер в возрасте 34 лет от последствий воспаления легких, когда его гений еще только набирал силу и размах.



Все тот же К. Искакулы пишет: "14 мая 1904 года скончался Магауия, который был самым любимым сыном Абая. Во время обучения в городском училище Семипалатинска его здоровье сильно ухудшилось. Абай забрал сына к себе в аул, но болезнь до конца излечить не удалось… После его смерти для Абая мир словно рухнул. Он очень заметно и как-то странно изменился внешне, похудел, сгорбился. Сторонился людей… И ни во что уже в ауле не вмешиваясь, как звезда он угасал, и умер через 40 дней после кончины Магауи". Видимо, не вынесло сердце отца еще одного удара злосчастного рока и, несмотря на свое жизнелюбие, он вслед за сыном покинул этот мир. А ведь ему было всего 58 лет…



ПЕЧАЛЬНАЯ СУДЬБА ПОТОМКОВ



Если бы Абай прожил долго, быть может, он немного бы утешился. Его сын Турагул (Тураш) от любимой жены Айгерим в жизни добился немалых успехов. Он стал прекрасным поэтом, переводчиком, литературоведом, и написал воспоминания "О моем отце Абае", которые до сих пор являются основным подспорьем для отечественных абаеведов. Он же стал и активнейшим пропагандистом творчества своего великого отца. В 1908 году – через четыре года после смерти Абая – он, вместе с двоюродным братом Какитаем Искакулы, выпустил в свет первый его сборник стихов, который был напечатан в типографии Санкт-Петербурга. Турагул был настоящим просветителем своего народа. Благодаря его переводам казахи познакомились с творчеством Максима Горького, Джека Лондона, Болеслава Пруса, Александра Неверова. Знал русский, арабский, персидский языки. Виртуозно играл на домбре и скрипке. Имел и административные таланты: в 1900 году стал заместителем своего брата Магауи, избранного волостным управителем Чингизской волости. В 1904 году, после смерти брата, сам становится волостным управителем, но через год добровольно отказался от этой почетной должности. Причину угадать несложно. Он был казахским патриотом, и отношение к своему народу со стороны царского правительства оскорбляло его национальное самосознание… К сожалению, финал его жизни тоже был трагичен. Турагул был активным участником движения Алаш-Орда и в 20-е годы неоднократно подвергался арестам. В 1928 году был сослан в Чимкент, и в полной нищете – все его имущество было конфисковано – в 1934 году здесь же и умер. Захоронение его навсегда утеряно…



Трагичны и судьбы других потомков Абая. Брат Турагул – Мекайил – в 1931 году без суда и следствия был расстрелян в Семипалатинской тюрьме. Сын Турагула – Жебереил (Жебеш) приехал было к ссыльному отцу и захотел продолжить образование в Ташкенте. Но тоже вскоре заболел и скоропостижно умер… Еще один сын Турагула – Зубаир – в 1933 году умирает в Кыргызстане…



Хочется упомянуть и достойного потомка Абая – его племянника Шакарима Кудайбердиева – поэта, писателя, переводчика, композитора, историка – о жизни которого надо бы говорить отдельно… Шакарим категорически не воспринял новое советское государство, как он считал, построенное на силе и принуждении. Результат закономерен: в 1931 он был тайно расстрелян, творчество его долгие годы было под запретом, могила его неизвестна…



Наверное, плачет душа Абая по своим безвременно ушедшим потомкам… Но и радуется той памяти о них, что сейчас возвращается вновь - к чести и славе казахского народа…



Елена ЛЕТЯГИНА Источник - otyrar.kz

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