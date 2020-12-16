КазНацбанк выпускает красивые коллекционные монеты "MEDEY". В честь катка

14:52 30.12.2020

Нацбанк выпускает коллекционные монеты "MEDEÝ"

Номинал монет – 500 тенге



Национальный банк Казахстана выпускает в обращение серебряные коллекционные монеты "MEDEÝ" номиналом 500 тенге из серии монет "Достояние Республики". Продавать монеты будут через интернет-магазин Нацбанка, сообщает пресс-служба. Информация о дате продаж будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.



"Переход на онлайн-продажи реализуется в пилотном режиме с целью обеспечения безопасности населения на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации. Онлайн-реализация и доставка монет будут осуществляться с помощью обновленной платформы интернет-магазина НБК. Поскольку обработка заказов требует определенного времени, то реализация монет будет распределена на несколько дней", - говорится в сообщении.



Концепция дизайна монеты "MEDEÝ" иллюстрирует историю возникновения знаменитой плотины и ледового катка "рожденного взрывом". Графическая концепция дизайна монеты построена на аллегорическом восприятии скалистых гор Заилийского Алатау, окружающих знаменитый высокогорный каток "Медео". Монеты изготовлены из серебра с золочением, массой 24 грамма, диаметром 37 мм, качеством "proof", тиражом 3 тыс. штук. Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.



На аверсе монеты в центральной части изображены государственный Герб Республики Казахстан в обрамлении надписи "QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY", номинал монеты и надписи, обозначающие металл, из которого изготовлена монета, отражены его проба и масса. На реверсе монеты в центре изображен высокогорный каток "Медео" на фоне скалистых гор. По окружности монеты на широком канте расположены рельефные надписи: год чеканки монеты, официальный год открытия катка, количество установленных мировых рекордов, высота над уровнем моря и название ледового катка и место его расположения на государственном, русском и английском языках.



Коллекционные монеты номиналом 500 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан. Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Нацбанка. Изготовлены они на Казахстанском монетном дворе.