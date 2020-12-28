В ритме вальса. Лукашенко завел себе новую подружку

15:00 30.12.2020

Танец Лукашенко с неизвестной девушкой попал на видео



Ее личность неизвестна. Содержание их диалога также неизвестно из-за громкой музыки.



Во Дворце независимости в Минске проходит традиционный Белорусский новогодний бал для молодежи. Президент республики Александр Лукашенко открыл мероприятие, напомнив молодому поколению, что страна является независимой и должна таковой оставаться, сообщает zakon.kz.



Также глава государства станцевал вальс с одной из участниц торжества, передает БелТА.



На кадрах видно, как Лукашенко танцует с молодой девушкой и ведет с ней беседы. Ее личность неизвестна. Содержание их диалога также неизвестно из-за громкой музыки.



Рано или поздно, убежден Лукашенко, молодежь услышит не призывы зарубежных Telegram-каналов, а голос разума и скажет спасибо тем, кто сохранил страну.



А мы, собрав волю в кулак, и дальше будем служить своей стране, чтобы сохранить ее для вас. Такая историческая миссия выпала на долю поколения создателей независимой Беларуси. И мы выполним ее на совесть. Это я вам обещаю, - заявил белорусский лидер, обращаясь к собравшимся.



