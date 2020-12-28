Фолкленды-82. Аргентинское самоубийство (история)

15:03 30.12.2020 Британцы на Фолклендских островах.



"Мальвины были, есть и будут аргентинскими!"



Фолкленды или, как их именуют в Аргентине, Мальвинские острова с 1833 года формально под английской администрацией. Казалось бы, на каком основании Буэнос-Айресу претендовать на архипелаг, пусть и расположенный всего 500 километров от материковой части страны?



Дело в том, что с после освобождения от испанской короны Фолкленды в течение четырех лет с 1829 года были аргентинскими. По "праву наследования" и на основании требований ООН о деколонизации от 1960 года, Аргентина вполне могла надеяться на возвращение Мальвинских островов под собственную юрисдикцию.



Британский десант высаживается на островах раздора.



Была и другая причина территориальных притязаний Аргентины к Великобритании. С 1976 года в южноамериканской стране к власти пришла хунта, провозгласившая очень своеобразный экономический курс. Центральный банк намеренно завышал курс национальной валюты, надеясь на скорую технологическую модернизацию страны. Расчет был прост – иностранные инвесторы и корпорации импортируют технологии в Аргентину, пользуясь выгодным обменным курсом песо к доллару.



Однако экономические гении не учли практичную позицию граждан страны. Когда заработная плата простого инженера в Буэнос-Айресе доходила до 6 тысяч долларов, а уровень цен был рекордным для континента, население предпочитало тратить деньги за границей. Люди активно вывозили национальное достояние, обменивая его на импортный отдых и товары.



Хуже всего в этой ситуации было сельскому хозяйству, задыхающемуся от импорта и невыгодного национального курса валюты. Все это накладывалось на авторитаризм правящей военной хунты, пресекающей всякое инакомыслие в стране. В Аргентине до сих пор не могут выяснить судьбу более 30 тысяч человек, бесследно пропавших в годы военного правления.



В начале 1982 года недовольные аргентинцы вышли на улицу и потребовали отставки правительства генерала Гальтиери.



Что же поможет в данной ситуации удержаться у власти непопулярному лидеру?



В Буэнос-Айресе ничего лучшего не придумали, как провести маленькую победоносную войну против страны, являющейся одним из основателей НАТО. Да еще и с серьезным ядерным оружием.



В историю эта самоубийственная авантюра вошла под именем Фолклендской войны 1982 года.



Сборщики металлолома атакуют



Расчет аргентинских военных стратегов был прост – в начале 80-х годов в Англии не самым лучшим образом складывалась экономическая ситуация. Предполагалось, что до островов на другом конце света правительству Маргарет Тэтчер не будет дела.



19 марта 1982 года сорок аргентинских десантников под видом сборщиков металлолома высадились на острове Южная Георгия. В ходе бескровного рейда бойцы водрузили национальный флаг Аргентины на главном флагштоке острова.



Переждав некоторое время, основные силы (численностью более 2,5 тысяч человек) высадились на островах 2 апреля и объявили архипелаг суверенной частью Аргентины.



К тому времени на островах насчитывалось до 1,8 тысячи англоговорящих жителей и там дислоцировался небольшой гарнизон морской пехоты, который почти без боя капитулировал перед многократно превосходящими силами противника.



Уже 3 апреля генералу Гальтиери рукоплескала публика, которая всего несколько дней назад требовала отставки военной хунты. Еще бы, более чем вековая национальная боль наконец ушла – Мальвинские острова вернулись в состав Аргентины. И теперь непопулярному когда-то правительству можно почивать на лаврах и продолжать неуклюжие экономические эксперименты.



В день национального аргентинского триумфа прозвенел первый звоночек – Совет безопасности ООН 3 апреля принял Резолюцию 502 с требованием вывести оккупационные аргентинские войска с островов.



Примечательно, что Резолюция не была утверждена единогласно – одиозный полковник Норьега из Панамы был "против". Воздержалось всего четыре страны, среди которых был и СССР.



Советский Союз активно использовал ситуацию вокруг Фолклендов в своих интересах.



Во-первых, Буэнос-Айрес попал под санкции (как и Москва из-за Афганистана), и фактически единственным покупателем местного зерна и мяса стал СССР. Да, были времена, когда наша страна закупала зерно на другом конце света.



Во-вторых, надвигающаяся угроза со стороны Великобритании была отличным поводом для Союза по укреплению своих антиимпериалистических позиций в мире. Однако помощь Советского Союза Аргентине была преимущественно моральной и заключалась она в заявлениях об исключительно мирном решении вопроса.



Против слабых войск Аргентины воевала одна из самых хорошо оснащенных армий НАТО, технически поддерживаемая США. Источник: independent.co.uk



Обеспокоенность советского руководства военным разрешением конфликта и вовлечением в это США была вполне объяснима. Забегая вперед, стоит отметить, что в одной из отечественных радиопередач 1 мая 1982 года содержалось заявление о предстоящей встрече министров обороны стран НАТО, на которой должна была обсуждаться помощь Великобритании. В эфире можно было услышать:



"НАТО взяло на себя роль защитника неоколонизаторов и пытается расширить сферу своей агрессивной активности за пределами Североатлантического альянса".



Такой подход логично вписывался в предыдущие советские обвинения Соединенных Штатов в намерениях использовать Фолклендские острова как базу для создания Организации Южноатлантического договора или САТО.



Соединив НАТО и "СATO", американцы должны были взять под контроль всю Атлантику. Советский Союз неоднократно заявлял, что



"проникновение агрессивного блока НАТО в Южную Атлантику чревато серьезными последствиями для всего мира".



Война Тэтчер



Для "железной леди" освобождение Фолклендских островов, как и для генерала Леопольда Гальтиери, также было отличным шансом для



"маленькой победоносной войны".



А для большинства британцев война, вообще, открыла глаза на удаленные территории когда-то великой Британской империи. Оказывается, до 60% жителей Великобритании к апрелю 1982 года не знали о существовании Фолклендских островов.



В зону конфликта срочно была направлена британская военно-морская армада в составе двух авианосцев – Hermes и Invincible с самолетами вертикального взлета Harrier общей численностью около 28 тыс. человек. В Атлантике к двум авианосцам присоединились эсминцы, миноносцы, фрегаты, четыре подводные лодки, а также гордость гражданского флота – корабль Queen Elizabeth II.



Дата появления этой мощной флотилии в Южной Атлантике в зоне Фолклендов зависела лишь от ее скорости и расстояния (8 тыс. морских миль), которое предстояло преодолеть.



Пока аргентинский контингент на Фолклендах ожидал прибытия английских сил, американцы всеми силами пытались решить вопрос мирным путем. Дело в договорах, которыми был повязан Вашингтон как с Лондоном, так и Буэнос-Айресом. С англичанами американцы дружили в НАТО, а с аргентинцами – по Межамериканскому договору о взаимной помощи или Пакту Рио.



Нетрудно догадаться, кого в данной истории выбрали США. 30 апреля 1982 года эта страна официально объявила о своей поддержке Великобритании.



Зачистка британцами жилых районов островов.



Когда 21 мая англичане начали военные действия на территории Фолклендов, они уже пользовались данными спутниковой разведки США, а также военно-морской базой на острове Вознесения для базирования авиации.



Аргентинский военный контингент, высадившийся на островах в начале апреля, был подготовлен на скорую руку и состоял из неопытных солдат и офицеров. Авиаудары аргентинских ВВС производились с самолетов, взлетавших с континентальных аэропортов и преодолевавших около полутысячи километров прежде, чем атаковать англичан. Половина бомб, выпущенных с аргентинских самолетов, не взорвалась.



По данным газеты "Вашингтон пост",



в ходе конфликта аргентинские ВВС применяли авиабомбы, изготовленные в США "около 30 лет назад" и поставленные Аргентине за несколько лет до конфликта.



ВМС Аргентины ни по своим характеристикам, ни по количеству не смогли оказать серьезного сопротивления британскому флоту и авиации.



Так англичане безнаказанно потопили устаревший аргентинский крейсер General Belgrano с 365 военными моряками на борту вне "эсклюзивной зоны" конфликта. После трагедии Леопольд Гальтиери вывел из акватории Фолкленда все боевые корабли Аргентины.



Британский палубный истребитель-бомбардировщик вертикального взлета и посадки "Си Харриер" над палубой реквизированного военными контейнеровоза "Атлантик Конвейер". На палубе судна видны также военно-транспортные вертолеты "Чинук". Источник: warspot.ru



Отвечать на удары аргентинцам было особо нечем. Среди скудного арсенала можно выделить французские противокорабельные крылатые ракеты AM39 Exocet, с помощью которых потопили британский эсминец Sheffield и контейнеровоз Atlantic Conveyor. Последний не был мирным судном и нес боевую английскую авиацию в зону конфликта.



У британцев от вражеской авиации на дно пошли два фрегата Ardent и Antelope, эсминец Coventry и два десантных корабля. Неожиданное применение аргентинские военные нашли транспортному самолету C-130. Его использовали в качестве бомбардировщика, сбрасывая бомбы из задней части грузового отсека на корабли Королевского флота.



В итоге за весь конфликт британские войска потеряли 255 убитыми и 775 ранеными, а Аргентина – 649 убитыми и 1657 ранеными.



К 14 июня 1982 года Лондон восстановил свою юрисдикцию на островах.



А на континентальной части Аргентины начались волнения, которые привели к смене власти и сильнейшей девальвации национальной валюты.



Авантюра генерала Гальтиери обернулась национальной трагедией.



А Маргатер Тэтчер смогла сплотить раздираемую противоречиями страну. Источник - topwar.ru

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