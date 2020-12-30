 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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О планах лишения американских граждан права на оружие и моральном разоружении полиции, - В.Прохватилов
15:22 30.12.2020

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 30.12.2020 |

Генеральный прокурор Нью-Йорка назвала Национальную стрелковую ассоциацию США "террористической организацией"

Генеральные прокуроры-республиканцы 16 штатов США поддержали иск Национальной стрелковой ассоциации (NRA) против генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, которая пытается распустить NRA, обвиняя руководство ассоциации в финансовых нарушениях.

Судебный иск поддержали генпрокуроры Аляски, Арканзаса, Джорджии, Айдахо, Миссисипи, Канзаса, Кентукки, Луизианы, Миссури, Огайо, Оклахомы, Южной Каролины, Южной Дакоты, Техаса, Юты и Западной Вирджинии. Они считают, что обвинения Летиции Джеймс в отношении NRA являются "политически мотивированным нападением на свободу слова".

В 2019 году Джеймс начала расследование в отношении Trump Organization. "Я приняла меры, чтобы обязать Trump Organization, и в частности ее исполнительного вице-президента Эрика Трампа, содействовать расследованию, которое проводит мой аппарат в отношении ее финансовой деятельности, – заявила Джеймс. – В течение многих месяцев Trump Organization отказывается в полной мере выполнить требования, которые приводятся в судебных повестках в рамках данного расследования". Trump Organization обвиняется в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов. В итоге по решению суда Trump Organization выплатила $2 млн штрафа.

Кроме того, в ноябре 2020 года Джеймс в рамках широкого административного расследования деловых отношений президента Дональда Трампа направила Trump Organization запрос с просьбой предоставить документы о гонорарах его дочери и советника Иванки Трамп.

В 2020 году Летиция Джеймс подала 35 исков против администрации Трампа и республиканцев, но самым резонансным стал иск против Национальной стрелковой ассоциации, которую она назвала "террористической организацией". В иске утверждается, что глава NRA Уэйн Лапьер использовал средства NRA для оплаты роскошного образа жизни. Джеймс настаивает на том, чтобы организация была распущена.

Джеймс также утверждает, что NRA отвлекла миллионы долларов от благотворительных целей; якобы руководители Ассоциации использовали средства NRA, созданные на пожертвования членов, для оплаты "поездок для них и их семей на Багамы на частных самолетах и дорогих обедов".

Летиция Джеймс никогда не скрывала, что преследует NRA по политическим причинам. Однако в ответ на иск Джеймс против NRA генпрокуры-республиканцы 16 штатов США подали иск в окружной суд США, поддержав встречный иск NRA против нее и утверждая, что генеральный прокурор Нью-Йорка пытается нарушить конституционные права группы граждан.

"Иск Нью-Йорка – это политический трюк либерального генерального прокурора, обещавшего в ходе своей предвыборной кампании преследовать NRA. Это сделано для того, чтобы подорвать наше право на Вторую поправку, – говорится в заявлении генерального прокурора Арканзаса Лесли Ратледжа. – Даже если это делает меня непопулярным в таких местах, как Нью-Йорк, я твердо привержен защите Конституции, в частности права арканзасцев на ношение оружия".

В своем заявлении NRA назвала иск Летиции Джеймс "преднамеренным нападением на Вторую поправку к Конституции", защищающую право американцев на хранение и ношение оружия. А Дональд Трамп заявил, что судебный иск Летиции Джеймс – "ужасная вещь".

По мнению директора Центра реформы уголовного правосудия в Фонде американского консервативного союза (Center for Criminal Justice Reform at The American Conservative Union Foundation) Пэта Нолана, иск Летиции Джеймс – это часть долгосрочного плана демократов, имеющего целью уничтожение социальной базы американских консерваторов. Нолан пишет, что располагает хорошо "задокументированными фактами" того, что "богатые радикалы во главе с миллиардером Джорджем Соросом вложили более 100 миллионов долларов в темные деньги… на финансирование избирательных кампаний окружных и муниципальных прокуроров". Ставленники Сороса стали прокурорами в 31 городе и округе, в том числе в Сан-Франциско, Чикаго, Филадельфии, Бостоне, Портленде, Далласе и Сент-Луисе.

Результат не заставил себя ждать. После того как в Сент-Луисе вспыхнули беспорядки и начались поджоги и грабежи, окружной прокурор Ким Гарднер (в кампанию которой Сорос вложил $307 тыс.) сняла все обвинения с 36 человек, арестованных за насилие. В Чикаго прокурор штата Иллинойс Ким Фокс ($817 тыс.) отказался преследовать участников беспорядков, нарушивших комендантский час. Окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер ($1,7 млн) объявил, что не будет привлекать к уголовной ответственности людей, арестованных за насилие, которое несколько дней сотрясало его город. Окружной прокурор Сан-Франциско Чеса Будин ($620 тыс.) считает, что система уголовного права является расистской и отказывается преследовать в судебном порядке такие преступления, как "вымогательство секса, публичное мочеиспускание, блокирование тротуара и т. д.". В Портленде окружной прокурор Майк Шмидт ($230 тыс.) заявил, что не будет преследовать по закону мелкое хулиганство, преступное посягательство, побег, а также домогательства и организацию беспорядков.

Известный американский политолог, автор книги Obama’s Insurrection Мэтью Вадум говорит, что "стремление Джорджа Сороса радикально изменить судебную систему и избрать экстремистских окружных прокуроров по всей стране… принесло свои плоды; теперь прокуроры по политическим мотивам сосредоточатся не на общественной безопасности, а на социальных вопросах".

Будет ли удовлетворен иск Летиции Джеймс против NRA неизвестно. Однако кончина NRA не положит конец движению за права на оружие. "За время своего существования NRA создала огромную организационную инфраструктуру, которая, вероятно, будет жить, чтобы поддерживать еще более радикальные группы сторонников оружия", – пишет Slate.

В планах демократов не только приватизации надзорных органов США, но и моральное разоружение полиции. Президент Образовательного фонда правоохранительных органов (Law Enforcement Education Foundation) Роберт Барр пишет, что задуманная Летицией Джеймс карательная реформа городской полиции Нью-Йорка, "является частью продуманного плана, закладывающего основу для полной реконструкции полиции Нью-Йорка… на которой открыто настаивает Джордж Сорос. Полиция не будет иметь юрисдикции в отношении нарушений правил дорожного движения, а мелкие правонарушения, такие как уклонение от платы за проезд, посягательство на частную собственность, хулиганство и хранение марихуаны, будут декриминализованы". Планы демократов, которые реализует Сорос и его выдвиженцы-прокуроры, говорит Роберт Барр, "являются рецептом катастрофы для жителей этого некогда великого города".

30.12.2020

Источник - fondsk.ru
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