Только избранный 41-летний Амер-конгрессмен Люк Летлоу умер от COVID-19 даже не успев получить мандат

15:26 30.12.2020

Избранный конгрессмен Люк Летлоу умер от COVID-19



Предполагалось, что он приступит к работе в Палате представителей 3 января



Люк Летлоу, республиканец, который в этом году был избран членом Палаты представителей от Луизианы, скончался во вторник от осложнений, вызванных COVID-19.



Об этом сообщил его пресс-секретарь.



Летлоу, которому был 41 год, должен был вступить в должность в это воскресенье.



18 декабря он сообщил, что находится в изоляции, после того как его тест на коронавирус оказался положительным. На следующий день он был госпитализирован в городe Монро, штат Луизиана.