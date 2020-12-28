|Только избранный 41-летний Амер-конгрессмен Люк Летлоу умер от COVID-19 даже не успев получить мандат
15:26 30.12.2020
Избранный конгрессмен Люк Летлоу умер от COVID-19
Предполагалось, что он приступит к работе в Палате представителей 3 января
Люк Летлоу, республиканец, который в этом году был избран членом Палаты представителей от Луизианы, скончался во вторник от осложнений, вызванных COVID-19.
Об этом сообщил его пресс-секретарь.
Летлоу, которому был 41 год, должен был вступить в должность в это воскресенье.
18 декабря он сообщил, что находится в изоляции, после того как его тест на коронавирус оказался положительным. На следующий день он был госпитализирован в городe Монро, штат Луизиана.