 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 29.12.2020
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Только избранный 41-летний Амер-конгрессмен Люк Летлоу умер от COVID-19 даже не успев получить мандат
15:26 30.12.2020

Избранный конгрессмен Люк Летлоу умер от COVID-19

Предполагалось, что он приступит к работе в Палате представителей 3 января

Люк Летлоу, республиканец, который в этом году был избран членом Палаты представителей от Луизианы, скончался во вторник от осложнений, вызванных COVID-19.

Об этом сообщил его пресс-секретарь.

Летлоу, которому был 41 год, должен был вступить в должность в это воскресенье.

18 декабря он сообщил, что находится в изоляции, после того как его тест на коронавирус оказался положительным. На следующий день он был госпитализирован в городe Монро, штат Луизиана.

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Источник - golosameriki.com
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