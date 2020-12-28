Три мощных взрыва в аэропорту Адена прогремели в момент прибытия нового йеменского правительства. Идет стрельба, ничего не понятно...

16:07 30.12.2020

По сообщению ближневосточных СМИ, в аэропорту йеменского города Аден прогремели три мощных взрыва в момент прибытия нового правительства страны. Есть информация о погибших и раненых. Члены правительства не пострадали.



Телеканал "Аль-Арабия" сообщает о трех мощных взрывах в аэропорту Адена в момент прибытия в момент прибытия нового правительства. Есть информация об убитых и раненых. Члены правительства Йемена не пострадали.



По информации информагентств, мощный взрыв произошел в зале прибытия до того, как члены правительства начали покидать самолет. На видео с места событий слышны выстрелы. Предположительно, в перестрелку вступил тот, кто привел в действие взрывное устройство.



Сообщается также, что весь состав йеменского правительство сейчас находится в безопасном месте.