 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Берлинская клиника "Шаритэ" реанимирует даже мертвых оппо-демократов
00:07 31.12.2020

В берлинской клинике "Шарите" "чудесно исцелились" объявленные безнадежными Ющенко, Тимошенко, а теперь и Навальный. Может, там есть специальное "политическое" отделение с эффективностью лечения 100%, диагнозы ставят агенты BND, в врачи все только послушно исполняют? Автор рассказывает о роли "Шарите" в подготовке почвы для первого украинского Майдана.

Тайна берлинской клиники "Шарите": Навальный, Ющенко, Тимошенко - "политические" пациенты? (ИН4С, Черногория)

Игор Дамьянович

Клиника "Шарите" сыграла роль в подготовке почвы для первого Майдана и последующей политической ликвидации Виктора Януковича.

Геннадий Кернес, мэр Харькова (крупнейшего русскоговорящего города на юго-востоке Украины) проиграл трехмесячную борьбу с коронавирусом 17 декабря. Один из наиболее загадочных и противоречивых деятелей Украины скончался в берлинской клинике "Шарите", которая в последние месяцы снова была на слуху в связи с лечением российского либерального политика, блогера Алексея Навального. Кернес, в отличие от Навального, был госпитализирован в "Шарите" тихо, без шумихи, а его кончина мало кого заинтересовала за пределами родного города и страны.

Мэр Харькова был не единственным украинским политиком, который проходил лечение в знаменитой берлинской клинике. Сама клиника, кстати, была основана в далеком 1710 году и по рейтингу Newsweek занимает пятое место в мире и первое - в Европе. До Геннадия Кернеса в "Шарите" "вылечили и спасли" экс-президента Виктора Ющенко и экс-премьера Юлию Тимошенко. В сентябре 2004 года, за месяц до президентских выборов, в самый разгар кампании, Ющенко привезли "Шарите". Было установлено, что страшные бугры на его лице являются последствиями отравления. Избирательный штаб Ющенко обвинил в отравлении российские спецслужбы и основного соперника, Виктора Януковича. Несмотря на то, что история об отравлении вызвала сочувствие и значительно подняла рейтинг, Ющенко не смог победить Януковича на выборах в октябре.

При этом именно предполагаемое отравление Ющенко стало главным триггером массовых протестов в Киеве и западных регионах страны. Протесты привели к "оранжевой революции" и перевыборам в ноябре, на которых одержал победу Ющенко. Насколько якобы отравленный президент преуспел на своем посту, ярко показали уже следующие выборы главы государства, на которых он получил всего 4%, в то время как Виктор Янукович уверенно победил. Несмотря на сомнительное прошлое, явный недостаток харизмы и образования, Виктор Янукович сумел найти политический баланс между Россией и Западом и стать самым сильным политиком в глубоко разделенной стране. Единственным способом убрать Януковича из политической жизни было не допустить его к участию в выборах. Поскольку классический сценарий цветной революции уже использовали ранее в 2004 году, для окончательной политической ликвидации тогдашнего президента Украины был организован кровавый фашистский переворот.

"Парализованная" красотка на каблуках

Переворот непременно должен был быть фашистским и кровавым, чтобы и после того, как опьяненные победой в цветной революции массы придут в чувство, Янукович все равно не мог воззвать к разуму и вернуться, как это было после Оранжевой революции. Свергнутого на Майдане легитимного президента следовало добить геббельсовской пропагандой. При подготовке "почвы" для Майдана и пост-майданной политической ликвидации Виктора Януковича снова сыграла роль клиника "Шарите". Юлия Тимошенко в 2011 году была осуждена на тюремный срок за превышение должностных полномочий. Уже на следующий год, в 2012, ее посетили ортопеды клиники "Шарите". Они констатировали, что ей необходима срочная операция на позвоночнике в Германии, и если этого не сделать, то красавица Юлия останется парализованной. Этот диагноз полностью противоречил мнению украинских врачей, и Тимошенко осталась в тюрьме.

Однако эта ситуация послужила основой для медийно раскрученный политической истории о больной красавице Тимошенко, политической заключенной, и ужасном режиме Януковича, который игнорирует вердикт лучшей больницы в Европе. После переворота на Майдане Тимошенко сразу была освобождена из тюрьмы и транспортирована в клинику "Шарите", где всего после нескольких сеансов физиотерапии встала на ноги и совершенно выздоровела, даже без операции, на которой за два года до того настаивали берлинские ортопеды. О том, каким бессовестным фарсом была история о больном позвоночнике и чудесном исцелении Тимошенко, указывает и еще одна любопытная деталь.

Сразу после освобождения из тюрьмы после Майдана Тимошенко на инвалидной коляске перед камерами театрально поприветствовала сторонников в Киеве накануне перелета в Берлин. Вместо больничных тапочек на ней были сапоги на платформе и высоких каблуках.

Пиррова победа из больничной постели

Вернемся к Геннадию Кернесу, трагическому персонажу, о котором мы говорили в начале статьи. 15 сентября представители его администрации сообщили, что мэр болен коронавирусом. Несмотря на болезнь и физическое отсутствие в стране, политическая сила "Успешный Харьков" снова выдвинула его в качестве кандидата на пост мэра на местных выборах 25 октября. Кернес одержал убедительную победу, набрав 60%. Пожалуй, наименее спорным в противоречивой биографии Кернеса является то, что он "родом" из 90-х, и даже три года отсидел в тюрьме за участие в банде взломщиков. Уголовные дела и тюремные сроки в биографиях украинских политиков вообще не редкость.

В политику Геннадий Кернес попал в конце прошлого века, а в 2005 году стал "правой рукой" Михаила Добкина, молодого (на 12 лет младше Кернеса) и перспективного члена "Партии регионов" Януковича. На следующих выборах в 2010 году Добкин занял пост губернатора Харьковской области, а Кернес стал мэром. Наибольшей загадкой в биографии Кернеса стало то, что он, будучи кадром режима Януковича, смог пережить переворот на Майдане. Более того, во время протестов в Киеве Кернес заявлял, что "беспорядки в Харькове будут нейтрализованы", требования демонстрантов он оценил как "противоположные ценностям Украины", а также предположил, что "половина лидеров Евромайдана - геи".

Этот секрет после смерти Кернеса раскрыл его друг Павел Фукс, который, как он сам утверждает, был посредником между Кернесом и влиятельным олигархом Игорем Коломойским. За то, что мэр в последний момент повернулся спиной к Януковичу, и за подавление пророссийских протестов, которые начинались в то же время, что и в Донецке и Луганске, по свидетельству Фукса, Коломойский гарантировал Кернесу защиту. Он утверждает, что присутствовал на встрече в женевской вилле Коломойского, где тот пообещал Кернесу защиту. И хотя мэр буквально запрыгнул в последний вагон революционного поезда, в своей политике он не следовал фашистскому и антироссийскому курсу. У него быстро возник конфликт с майданным губернатором Харьковской области Игорем Балутой, когда тот издал указ о сносе памятника Ленину в центре Харькова. Кернес инициировал судебное разбирательство, даже анонсировал повторное воздвижение памятника, чего в итоге так и не случилось. Спустя несколько месяцев после Майдана Кернес был тяжело ранен в результате покушения. Получив первую помощь в Харькове, был транспортирован на "вторую Родину", в Израиль, где вылечился, но остался инвалидом. Так что сейчас многим интересно, почему в этот раз выбор пал на берлинскую клинику, а не на какую-либо больницу в Израиле.

Как бы там ни было, Кернес проводил куда более адекватную политику в отношении России, что резко контрастировало с поведением постмайданной украинской элиты в течение всех этих лет. В этой связи будет интересно наблюдать, какой курс будет проводить его преемник в Харькове, ведь речь идет о стратегическом важном городе, почти на 100% русскоязычном, который находится всего в 50 километрах от границы с Россией. Гипотетическая эскалация обстановки в этом регионе могла бы привести к новому витку напряженности в отношениях Украины с большим соседом.

Геннадий Кернес скончался без лишней шумихи в больнице, которая за последние 15 лет прославилась благодаря "чудесному исцелению" объявленных безнадежными Ющенко, Тимошенко и Алексея Навального. Кто знает, может быть, в берлинской "Шарите" есть такое специальное "политическое" отделение, где эффективность лечения достигает 100%, ставят диагнозы и составляют протокол лечения агенты BND, в врачи все только подписывают и послушно исполняют.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609362420
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