Власть в Молдавии, фактически, взял в руки Министр обороны - Гайчук

08:44 31.12.2020

Командовать Молдавией предстоит министру обороны



Старое правительство бойкотирует президента Санду



Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

27.12.2020



Виктор Гайчук – единственный министр, согласившийся быть премьером.

Премьер-министр Молдавии Ион Кику ушел в отставку, но по закону он должен исполнять обязанности главы правительства до назначения нового. Однако Кику отказался работать, а вместе с ним и многие министры. Депутат Серджиу Литвиненко заявил, что это диверсия, которая направлена против нового президента Майи Санду. В парламентской республике у президента меньше полномочий, чем у правительства. В то же время один член правительства оказался верным закону – министр обороны Виктор Гайчук. Он и может возглавить временное правительство.



О том, что действующий министр обороны Виктор Гайчук может исполнять обязанности главы правительства с 1 января 2021 года, пока парламент не утвердит новое, заявила и.о. министра здравоохранения Виорика Думбрэвяну.



Это произойдет, если новое руководство государства не назначит премьер-министра, сообщает интернет-портал realitatea.md.



"Согласно закону о правительстве, врио премьер-министра становится заместитель премьера. В случае ухода г-на Пушкуцэ (первый заместитель премьер-министра. – "НГ") следующим кандидатом станет заместитель премьер-министра по реинтеграции. В случае его отказа этот пост занимает самый опытный министр – г-н Гайчук", – заявила Виорика Думбрэвяну.



Напомним, что объявивший о своей отставке премьер-министр Ион Кику заявил, что он не будет врио премьера после 31 декабря 2020 года. Также до 31 декабря 2020 года временно исполняющими свои обязанности будут министр здравоохранения, труда и социальной защиты, министр финансов и министра экономики. Остальные министры продолжат свою работу в новом году.



Депутат проевропейской партии "Действие и солидарность" (ПДС), лидером которой является Майя Санду, – Серджиу Литвиненко считает, что отказ действующего премьер-министра и некоторых министров обеспечить временное исполнение функций после 31 декабря подобен диверсии против государства и его граждан.



Литвиненко полагает, что это действие в условиях пандемии и экономического кризиса является "актом мести своему народу".



"Их жест еще более серьезен, если учесть, что обеспечение временного исполнения должностей премьер-министра или министров может быть осуществлено, согласно действующему нелепому закону, только теми министрами, которые остаются. То есть если допустить, что уходят все министры, а остается только министр обороны, то именно он должен быть и временно исполняющим обязанности премьер-министра, и временным министром здравоохранения, и финансов, и экономики, и юстиции и временно возглавлять остальные министерства", – поясняет он в сообщении на странице в Facebook.



По словам депутата, этот жест является попыткой экс-президента Игоря Додона внушить общественному мнению гипотезу, согласно которой с 24 декабря ответственность за страну взяла на себя Майя Санду. "Их стратегия переложить ответственность на чужие плечи не сработает. Тем более что сейчас их действия – издевательство над народом этой страны. Поэтому на следующих парламентских выборах они будут наказаны еще более сурово", – написал Серджиу Литвиненко.



24 декабря после инаугурации президента Ион Кику встретился с Майей Санду. Видимо, встреча прошла не так, как хотелось бы Кику, так как он написал на своей странице в Facebook, что обеспечит временное исполнение должностных обязанностей премьер-министра только до 31 декабря. Тоже до 31 декабря временные должностные функции министра здравоохранения, труда и социальной защиты, министра финансов и министра экономики и инфраструктуры обеспечат министры Виорика Думбрэвяну, Сергей Пушкуца и соответственно Анатол Усатый.



Следует отметить, что действующее законодательство Республики Молдова (РМ) не устанавливает обязательность премьер-министра и членов кабинета министров временно исполнять свои служебные функции после отставки правительства до облечения властью нового кабинета министров. На последнем заседании перед отставкой правительство одобрило и увольнение некоторых государственных секретарей в составе министерств. То есть старая власть хорошо подготовилась к приходу новой, фактически лишив Санду правительства.



Политолог Владислав Кульминский уверен, что если бы Ион Кику сразу отстоял свои полномочия, а г-н Додон оставался в рамках своих прямых обязанностей и не лез в дела правительства, сейчас ситуация в стране была бы лучше.



Об этом Кульминский заявил в передаче на одном из национальных телеканалов.



"Я слышал в окружении Кику, что он давно хотел подать в отставку. Он профессионал. Г-н Додон и Партия социалистов обещали ему, что это будет технократическое правительство, у которого будут реальные полномочия и оно будет управлять процессом в стране. Но получилось наоборот. Это, по сути, было правительство президента Додона", – сказал политолог.



Кульминский напомнил историю с коронавирусом, когда появилась первая ужасающая статистика.



"Додон все время говорил: я, правительство и мы все вместе берем все под свой контроль. И мы справимся с пандемией. Но премьер Кику этого не хотел. Наоборот, он настаивал, чтобы этим занимались профессионалы. Уверен, что и в экономической ситуации у него были совершенно другие подходы", – отметил эксперт.



Он добавил, что не так давно Кику начал говорить открыто.



"Недавно на одной телепередаче, когда Кику уже мог свободно говорить, мы увидели совершенно другого человека. Того премьера, которым он мог бы быть, но не стал. Если бы Ион Кику сразу отстоял свои полномочия, а г-н Додон оставался в рамках своих прямых обязанностей и не лез в дела правительства, уверяю вас, сейчас в стране все было бы лучше", – сказал Кульминский.



Политолог считает, что в итоге граждане РМ получили ситуацию, когда правительство Кику вынуждено было делать все, чтобы быть предвыборной невестой, помочь президенту переизбраться.



"Кику такая роль не нравилась. Я уверен, что через три месяца, как он стал премьером, он понял, что попал не туда. И все то, что ему обещали, было забыто. Но приходилось делать такие вещи, которые он не хотел. Я знаю, что г-н Кику достаточно жесткий человек. Он мог бы на самых ранних этапах четко отстоять свою территорию, не дал втянуть правительство в предвыборную гонку, использовать своих министров и госполитику в предвыборных целях", – добавил политолог.



Кульминский уверен, что Кику как политик полностью убил свой возможный рейтинг. Он пошел на поводу у Додона и Партии социалистов.



"Додону нужно было не эффективное правительство, а покладистое, послушное, которое помогло бы ему переизбраться на второй срок. В итоге не было ни того, ни другого", – заключил Кульминский.



В то же время Майя Санду пригласила на консультации парламентские фракции.



Скорее всего она предложит после этих консультаций кандидатуру нового премьера на утверждение парламенту. Можно не сомневаться, что парламент, большинство которого подчиняется Игорю Додону, кандидата от Санду не примет. Две такие попытки со знаком минус, и парламент ждут досрочные выборы.