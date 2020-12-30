Ливан вступает в Новый год без правительства. Макрон проиграл битву с бейрутской бюрократией, - Р.Мустафин

09:43 31.12.2020

Равиль Мустафин



30.12.2020



14 встреч, проведенных с октября по настоящее время между президентом Ливана Мишелем Ауном и им же назначенным, но не сформировавшим кабинет министров и потому не считающимся полноправным премьером Саадом Харири, не хватило, чтобы преодолеть разногласия и договориться о создании нового правительства профессионалов. Это было бы лучшим новогодним подарком для ливанцев, переживших в августе катастрофу в виде мощнейшего взрыва, уничтожившего чуть ли не половину Бейрута и добившего и без того агонизировавшую экономику страны.



Спасти Ливан могла бы финансовая помощь, которую взялся собирать французский президент Эмманюэль Макрон. Но для этого нужно было выполнить ряд условий доноров, в том числе сформировать правительство технократов и провести необходимые политические и финансовые реформы, а также аудит банков, включая ЦБ. Но с этим у ливанских политиков ничего не получилось. Даже несколько приездов главы Франции в Бейрут ни к чему не привели. Высокий гость из Парижа так и не сумел "взбодрить" ливанцев. Формирование кабмина постоянно переносилось на новые, более поздние даты.



После состоявшейся на днях встречи с президентом Ауном Харири признал наличие между ними ряда политических разногласий. Тем не менее, он воздерживается от критики в адрес Ауна и даже отмечает, что президент с пониманием и "чуткостью" относится к его предложениям. Демонстрируя оптимизм и чуть ли не сердечное согласие с Ауном, назначенный премьер призывает ливанцев к терпению и обещает сформировать кабмин теперь уже сразу после Нового года. Задержки с появлением правительства Харири объясняет стремлением вместе с президентом подобрать на министерские посты кандидатов, наиболее полно отвечающих самым высоким требованиям.



Так, саудовское агентство Arab News цитирует слова Харири о том, что "в правительстве должны работать люди, знающие, как и что делать, и думающие в первую очередь об интересах страны, но они не должны быть политизированы". По его мнению, будущие министры "не должны бояться сказать "нет", поправить, если мы в чем-то ошибаемся", а "ливанцам следует пресекать любые разговоры о том, что мы не можем остановить падение государства в пропасть".



Тем не менее, доходящие до различных СМИ утечки дают основание полагать, что в стране развернулась ожесточенная подковерная борьба между различными политическими силами, в первую очередь между Харири и зятем президента, лидером Свободного патриотического движении (СПД) Джебраном Басилем. Как считает Мухаммед аль-Хадждар, заместитель руководителя политического блока "Аль-Мустакбаль" ("Будущее"), который возглавляет Харири, Басиль плетет интриги против его шефа, изо всех сил стремясь помешать возглавить новое правительство. Более того, Басиль старается внести раскол между Ауном и Харири. Он требует, чтобы люди из его окружения получили сразу три портфеля: министров внутренних дел, юстиции и энергетики, на что Харири вряд ли согласится.



Помимо кадровых разногласий Ливан испытывает саботаж со стороны влиятельных кланов. Многие их представители очень не хотят, чтобы кому-то постороннему стало известно о содержимом их карманов и величине банковских счетов, а заодно и о возможных махинациях или других не совсем законных способах накопления капитала. В результате такого противодействия компания Alvarez & Marsal, с которой ливанские власти еще ранней осенью подписали контракт на проведение аудита в ЦБ, 20 ноября была вынуждена прекратить все работы, поскольку так и не получила запрашиваемую информацию в полном объеме.



Между тем доступ аудиторов к конфиденциальной базе данных ЦБ и других крупных финансово-кредитных организаций значился в списке требований международных доноров Ливана. Последние продолжают настаивать на принятии законов, которые хотя бы на год отменяли ныне действующие в Ливане положения о банковской тайне. На их стороне оказался и исполняющий обязанности министра финансов Гази Уазни. Весь фокус в том, что без правительства, наделенного соответствующими полномочиями, ни принять новые законы, ни отменить старые нельзя.



Без нового правительства, говорит независимый депутат парламента Джихад ас-Самада, страна фактически парализована. Законы, которые необходимо в срочном порядке принимать, лежат мертвым грузом. Таких законопроектов, по приблизительным подсчетам ас-Самада, уже не менее полусотни.



Недавно состоялась встреча Харири с бывшими ливанскими премьер-министрами Салимом Хоссом, Фуадом Синьорой, Наджибом Микати, Тамамом Салямом и Хасаном Диабом. СМИ сообщали, что речь на встрече шла о вопросах, связанных с безопасностью. Хотя ничем, кроме моральной поддержи, бывшие коллеги Харири помочь не могли. Большинство партий и движений ни пяди не хотят уступать другим даже в условиях падения страны в пропасть.



Похоже, Макрон уже свыкся с мыслью, что битву с ливанской бюрократией он проиграл. Не помогли ни угрозы, ни уговоры, ни трезвые доводы о необходимости как можно быстрее сформировать правительство. А вот несколько миллионов простых ливанцев близки к панике. По мнению ливанских экспертов, на рубеже 2020 и 2021 годов половина населения страны приобретет статус бедняков или живущих за чертой бедности.