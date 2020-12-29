"Это победа": Анкара гордится тем, что перехватила у Москвы "Шелковый путь", - "СП"

10:30 31.12.2020

Началось регулярное 12-дневное движение грузовых поездов из Стамбула в китайский Сиань

Александр Ситников



По сообщению транспортной компании Ady Container, дочки ЗАО "Азербайджанские железные дороги", первый грузовой поезд по железной дороге Стамбул-Сиань добрался до китайско-казахстанской границы из Турции за рекордный срок - 10 дней. Это на 2 дня раньше запланированного времени. Он доставил в Поднебесную 1400 холодильников немецкой фирмы BSH в 42-х 40-футовых контейнерах, что соответствует длине стандартного грузового поезда из 21 ж/д платформы.



В 2021 году поезд будет ходить два раза в месяц. Его операторы являются членами Транскаспийского международного транспортного консорциума - ADY Container (Азербайджан), KTZ Express (Казахстан), GR Logistics (Грузия) и Pacific Eurasia Logistics (Турция). Они утверждают, что через альтернативный Транссибу азербайджано-казахстанский транспортный коридор длиной 8 693 км можно перевозить около миллиона пассажиров и 6,5 млн. тонн грузов в год. И вообще, к 2023 году ежегодные поставки грузов достигнут 17 млн.тонн.



Между тем, объединенный профсоюз транспортных работников Турции BTS выступил с заявлением, что помпезность, с которой был отправлен поезд, стала причиной нарушения движения пассажирских электричек и экспрессов, что привело к скученности людей на вокзалах. В условиях ковидной пандемии это не сулит ничего хорошего.



Для того, чтобы состав ушел в удобное для транспортировки время, "Турецкая железная дорога" отменила 9 поездов через подводный железнодорожный тоннель Мармарай под Босфором и в общей сложности на 92 минуты перекрыла движение по этому стратегическому путеводу.



Все это говорит о том, что власти Турции придали этому, в принципе, рядовому событию яркую политическую окраску. В Twitter министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмайлоглу написал о великой железнодорожной победе. А крупнейшая в Анкаре проправительственная газета Takvim опубликовала статью с заголовком: "Нет больше больного человека - есть могущественная Турция", в которой доставку грузов по маршруту Стамбул-Сиань поставила на один уровень с открытием черноморского месторождения природного газа Tuna-1 с запасами природного газа в 320 миллиардов кубометров и применением беспилотников Bayraktar TB2 в Карабахе.



Адиль Караисмайлоглу не пояснил, о какой победе идет речь, но Транскаспийский коридор, повторимся, всегда позиционировался как серьезный конкурент Транссибу. Да и Tuna-1, наряду с кипрской газовой Aphrodite, логично рассматривать как фигу в кармане путинскому "Турецкому потоку". В этом же ключе звучит и упоминание о БПЛА Bayraktar TB2, как о турецком Вундерваффе, разгромившем русское оружие в руках армян.



Турецкий политолог Седат Эргин пишет, что сегодня российско-турецкое сотрудничество испытывается на стресс-тесте. По его словам, между странами сформировалась "уникальная модель отношений, которую мы можем охарактеризовать как конфликтное сотрудничество и жесткая конкуренция".



Похоже, именно поэтому отправка грузового поезда Стамбул-Сиань сопровождалась политическим шоу. Но имеют ли под собой почву комментарии звездно-полумесячных юзеров о том, что "турки отняли у русских Шелковый путь"? И вообще, сколько здесь экономики, а сколько политики?



Чтобы ответить на эти вопросы, следует обратиться к китайским источникам. По информации газеты South China Morning Post, к примеру, в июле 2020 года из различных китайских городов в европейские пункты назначения было отправлено в общей сложности 1232 поезда. Это был самый высокий месячный показатель за всю историю. Причем, что отдельно подчеркивается, китайцы предпочитают длинносоставные поезда с 88-ю 40-футовыми контейнерами.



По данным государственной Китайской железной дороги, из города Чэнду (провинция Сычуань) за первые 7 месяцев 2020 года было отправлено около 1200 поездов по железной дороге Китай-Европа, что соответствует приросту в годовом исчислении на 58,6%.



Компания DHL Global Forwarding в партнерстве с Xi’An International Inland Port Investment & Development Group (Сианьский Международный торгово-логистический парк) запустила железнодорожное сообщение Китай-Европа по маршруту Сиань-Гамбург и Сиань-Нойс (ФРГ) протяженностью 9400 километров через Казахстан, Россию, Белоруссию, Литву, опять Россию - Калининградскую область, и Польшу.



Главным тормозом развития этого транспортного коридора DHL и Xi’An International Inland Port Investment называют пропускную способность железных дорог - понятно, что российских. Уже сегодня потери времени по этой причине составляют от 3 до 5 дней при общей длительности транзита до 18 дней. Но в любом случае, выгода по сравнению с морской доставкой существенна, как по деньгам, так и по срокам.



На первый взгляд, турецкий маршрут выглядит привлекательнее. Несмотря на то, что он включает в себя перевалку в Каспийском море, поезд до станции назначения идет 12 дней (10 дней до китайско-казахстанской границы). Однако дьявол прячется в деталях. Стамбульская газета Milliyet утверждает, что контейнеры из порта Баку в казахстанский порт Актау доставляются контейнеровозом "Beket Ata" за 24 часа. По прямой - примерно 380 км.



Разгрузка и погрузка не заняла много времени только потому, что в портах в первоочередном порядке обрабатывалось всего 42 контейнера. К тому же работы велись в авральном режиме. И вообще, вместо одного состава маршрут обслуживают два, что тоже является существенным минусом.



Таким образом, Каспий является самым настоящим "бутылочным горлышком". Следовательно, довести поставки грузов в оба направления до 17 млн. тонн в год (примерно 800 тысяч 40-футовых контейнеров) вряд ли посильная ноша для Транскаспийского консорциума. Несложный расчет показывает, что между Баку и Актау должно курсировать в сутки до 500 перевалочных судов типа "Beket Ata".



Есть еще один момент: в скорой перспективе доставка грузов станет быстрее за счет исключения Грузии из консорциума. Нравится ли это Тбилиси, или нет, но Акрам Акиф оглу Зейналлы, посол Азербайджанской Республики в Китайской Народной Республике, сделал заявление, что путь сократиться за счет территории Арцаха, отошедшей под контроль Баку по итогам 44-дневной войны.



Конечно, грузинам об этом прямо еще не сказали, и маршрут Стамбул-Сиань пока еще включает в себя дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Но в ближайшей перспективе никто не будет делать дополнительный крюк длиной 430 км по территории маленькой, но гордой республики.



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"Новый маршрут будет проходить из порта Баку на побережье Каспийского моря, а затем через территорию Нагорного Карабаха протянется до Нахичевани, азербайджанского анклава. Оттуда маршрут продолжится в Турцию, а затем, через Средиземное море, - в Европу", - написал Акрам Акиф оглу Зейналлы.



Таким образом, напрашивается ряд выводов.



Во-первых, пока Иран исключен из Транскаспийского консорциума, маршрут Стамбул - Сиань не является конкурентом Транссибу. Впрочем, ситуация для "Российской железной дороги" не ухудшится, даже если поезда из Турции поедут по Ирану. Как пишет South China Morning Post, спрос на ж/д услуги из КНР в ЕС и обратно такой, что реальная конкуренция между Анкарой и Москвой вряд ли окажется острой. В любом случае, в Гамбург намного выгоднее везти через Россию.



Во-вторых, Тбилиси выстрелил себе в ногу, устроив армянам оружейную блокаду во время 44-дневной войны. Неизвестно, чем бы закончилась арцахская кампания, если в Карабах были бы доставлены современные российские РЭБ. Конечно, потеря транзитных доходов из-за 2-х поездов в месяц особо не скажется на казне "маленькой, но гордой республики". Но, когда составы пойдут через Иран, то грузинам придется рвать на себе волосы.



В-третьих, российский маршрут так и не смог удовлетворить запросы китайских и европейских компаний. Потери нашей казны исчисляются миллиардами долларов. В условиях низких цен на нефть такая хозяйственная политика является халатностью.