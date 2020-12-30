 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему Минск не реагирует на действия США? - И.Новицкий
13:07 31.12.2020

ИГОРЬ НОВИЦКИЙ | 30.12.2020 |

Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии"

Нынешний кризис в Белоруссии разрушил многое из того, что власти создавали в последние годы. Международный статус Минска оказался подорван, политические связи со странами Евросоюза практически перестали существовать, а в ближайшее время республика может оказаться под самым серьезным санкционным давлением за всю историю ее независимости. Руководство Белоруссии, оказавшись в крайне сложном международном положении, решило продемонстрировать Западу, что не пойдет на уступки и не допустит внешнего вмешательства в свои внутренние дела.

Введенные Евросоюзом санкции, а также непризнание Александра Лукашенко легитимным главой государства неоднократно вызывали негативную реакцию официального Минска. 22 декабря глава МИД Белоруссии В. Макей заявил, что его страна жестко отреагирует на введенный ЕС третий пакет ограничений, который включает санкции в отношении нескольких белорусских предприятий. Вместе с тем белорусские власти по-прежнему серьезно не реагируют на действия США, особенно на фоне недавнего одобрения палатой представителей Конгресса США законопроекта "О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии" ("Акт о демократии в Белоруссии").

В отличие от действий ЕС, которые всегда вызывали жесткую реакцию белорусских властей, в сторону США сначала высказался лишь председатель постоянной комиссии палаты представителей (нижняя палата белорусского парламента) по международным делам Андрей Савиных. 19 ноября он заявил, что "США продолжают действовать по инерции, шаблонно, используя привычные способы вмешательства во внутренние дела других стран, нарушая их суверенитет и принципы международного права". Аналогичное заявление последовало 24 декабря со стороны президиума Совета Республики (верхняя палата), который назвал одобрение законопроекта "О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии" "грубым вмешательством во внутренние дела Белоруссии". Снова прозвучали слова о недоумении, о попытке разрушить отношения Белоруссии и России, об угрозе "международному миру и безопасности". Более жестких заявлений не последовало. Даже проснувшийся 24 декабря МИД Белоруссии в своем заявлении напрямую не упоминал об "Акте о демократии". Внешнеполитическое ведомство лишь отреагировало на расширение визовых ограничений, принятых Госдепом США в отношении 39 лиц. В Минске крайне беззубо отметили, что информация о введении дополнительных санкций принята к сведению, решение Вашингтона – "эмоциональное и не имеющее ничего общего с реальным положением дел", а применение визовых и финансовых ограничений – "заведомо бесполезный и контрпродуктивный" инструмент. При этом в белорусском МИД поспешили напомнить, что всегда исходили из того, что важно поддерживать с Соединенными Штатами нормальные, взаимовыгодные отношения.

На все это есть несколько причин.

Во-первых, с момента проведения президентских выборов в Белоруссии 9 августа Вашингтон не предпринял никаких серьезных шагов по отношению к Лукашенко. Помимо пространных заявлений о непризнании итогов выборов, осуждения насилия над протестующими и требования соблюдать права и свободы граждан, Белый дом на практике не сделал ничего. США ограничились введением 2 октября ограничений против восьми белорусских чиновников, потом ограничения были расширены в декабре. Под так называемые блокирующие санкции в самый жесткий из имеющихся в распоряжении США список SDN (Specially Designated Nationals) попали несколько руководителей силовых структур Белоруссии, представители Центральной избирательной комиссии, минский ОМОН, а также подразделение КГБ "Альфа". Активы попавших в список будут заблокированы, американцам запрещается вести с ними какие-либо дела или заключать сделки, а самим белорусам запрещается въезд в США. Для сравнения: Евросоюз за это же время ввел уже три пакета санкций против Белоруссии, куда попали свыше 80 человек, включая Лукашенко, и 7 белорусских компаний. 18 декабря появилась информация о начале арестов счетов белорусских организаций – в Литве заблокировали средства санатория Управделами президента Белоруссии.

Что касается принятия "Акта о демократии", то он существует уже более полутора десятков лет и продвигается одним и тем же политиком – конгрессменом Крисом Смитом. Аналогичные документы принимались в США в 2004, 2006 и 2011 годах. Этот Акт будет, скорее, рамочным документом, формально разрешающим главе Белого дома вести более активную политику в отношении Белоруссии. В том числе финансировать оппозицию и вводить санкции в отношении не только белорусских, но и российских чиновников. Все это существует в белорусско-американских отношениях не один десяток лет и никак не влияет на реальное положение дел. Действия властей США – это пока лишь моральная поддержка белорусской оппозиции. Речи о радикальных действиях в отношении Белоруссии в Белом доме не ведется.

Во-вторых, в Минске есть четкое понимание того, что США не могут навредить Белоруссии больше, чем уже было сделано, не затронув собственные интересы и Россию. Политические санкции, а также немногочисленные заявления американских политиков воспринимаются в белорусской столице как вполне обыденное явление, реагировать на которое не имеет смысла. Как говорит Лукашенко, он привык жить под санкциями и "не парится" по этому поводу.

Белорусские власти осознают, что сейчас прямой интерес у Белого дома к Белоруссии невелик. После 2014 года, получив в свои руки Украину, США перестали уделять белорусскому вопросу много внимания, стремясь не ухудшать без особой надобности отношения с официальным Минском. Такая политика сохраняется и сейчас. Об этом свидетельствуют отсутствие экономических санкций в отношении Белоруссии, а также приведение 23 декабря к присяге нового посла США в республике Джули Фишер. Теперь только от Минска зависит, приедет американский дипломат в белорусскую столицу или нет.

В-третьих, в отличие от Евросоюза, финансирующего оппозицию через различные фонды и влияющего на общественное мнение в Белоруссии посредством СМИ и прозападных лидеров мнений, США в республике такой возможностью пока не обладают. В стране нет американских фондов и серьезных проамериканских политиков. Американское влияние на Белоруссию идет опосредованно через Польшу и Прибалтику, что ослабляет прямое присутствие США в республике.

Кроме того, в последнее время внутри страны белорусские власти предпочитают не говорить, а действовать. Особенно это стало заметно после президентских выборов 9 августа. За несколько месяцев в стране были арестованы десятки прозападных политиков и общественных деятелей, а сеть организаций западного влияния была подорвана. В частности, 22 декабря были задержаны представители культурно-просветительского учреждения "Журналистская мастерская "Пресс-клуб"". Данная организация является частью международной сети пресс-клубов; сеть имеет прямые связи и с европейскими, и с американскими фондами развития демократии, а значит и со спецслужбами США.

В конечном счете нельзя сказать, что Минск и Вашингтон находятся на грани кризиса отношений. Скорее, это продолжение истории белорусско-американских отношений последней четверти века, когда период 2015-2020 годов был отмечен определенным потеплением. Отношение Белого дома к Лукашенко не изменилось, а в Минске и не рассчитывают на дружеские объятия со стороны Вашингтона. Единственное, о чем могут сожалеть белорусские власти, так это о том, что теперь им сложно опереться на США как определенный противовес в диалоге с Москвой.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609409220
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