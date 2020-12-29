Взрыв в Нэшвилле: подозреваемый верил в рептилоидов и охотился на инопланетян

15:48 31.12.2020

Уорнер в 1978 году попадал в поле зрения полиции, это было связано с марихуаной



Следователи, занимающиеся делом Энтони Куинна Уорнера, который подорвал себя в автофургоне в центре Нэшвилла, пытаются определить, был ли подозреваемый одержим теориями заговоров.



По некоторым данным, Уорнер, которому было 63 года, верил в такие теории и даже пытался охотиться на инопланетян. При этом единственное правонарушение, связанное с марихуаной, он совершил еще в 1978 году.



Уорнер, специалист по электронике, с большим подозрением относился к интернет-сети 5G и часто упоминал о заговоре рептилоидов. Согласно этой конспирологической теории, многие политики и знаменитости на самом деле - инопланетяне-рептилоиды, которые постепенно захватывают Землю. Сторонники этой теории причисляют к рептилоидам многих, в том числе Барака Обаму и Джастина Бибера.



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Давняя история



Как сообщает Си-эн-эн со ссылкой на департамент полиции Нэшвилла, еще в августе 2019 года Рэймонд Трокмортон, адвокат женщины по имени Памела Перри, позвонил в правоохранительные органы и сообщил, что его клиентка угрожает самоубийством.



Когда полиция прибыла в дом Перри, рядом с ней были обнаружены два незаряженных пистолета, которые, по ее словам, принадлежали ее бойфреду Энтони Уорнеру. Перри сказала, что не хочет, чтобы у нее в доме находилось это оружие, и что Уорнер у себя дома делает бомбы в автокараване.



Трокмортон, который присутствовал при разговоре Перри с полицией и, как оказалось, в свое время представлял интересы Уорнера, также подтвердил, что его клиент часто говорил о военных и производстве бомб. Адвокат подчеркнул, что, по его мнению, Уорнер отлично понимал, о чем он говорит, и вполне способен сделать бомбу.



А бомба в караване все-таки была...



Полиция установила наблюдение за домом Уорнера, однако не обнаружила никаких признаков производства бомбы, а для ордера на обыск понадобилось бы предоставить веские свидетельства криминальных мотивов подозреваемого.



"Я считаю, что полиция сделала тогда все, что было в ее силах в рамках закона. Возможно, нам стоило продолжать наблюдение, но это сегодня легко говорить, - заявил шеф полиции Нэшвилла Джон Дрейк. - А тогда у нас не было поводов для ордера на обыск, а была лишь женщина с двумя пистолетами, которая нуждалась в нашей помощи".



Полиция Нэшвилла все же обратилась к ФБР с просьбой проверить, нет ли у них какой-то информации по Уорнеру, однако ничего обнаружено не было. Шеф бюро в Теннесси подтвердил Си-эн-эн, что Уорнер ранее не попадал в поле зрения ФБР.



На месте взрыва продолжают работать следователи



В результате взрыва в историческом центре Нэшвилла пострадало более 40 зданий и несколько человек получили ранения.



На месте взрыва были обнаружены останки Уорнера, и его личность была установлена после исследования ДНК на перчатках и шапке с места преступления.



Следователи продолжают работать на месте взрыва в поисках новых улик, однако часть территории уже открыта, чтобы рабочие могли разобрать мусор и оценть безопасность пострадавших зданий.



Около двадцати местных жителей и предпринимателей в сопровождении полиции смогли вернуться домой и в офисы, чтобы забрать необходимое, а в некоторых случаях и домашних животных.



Для многих предпринимателей, тяжело переживающих период пандемии, взрыв стал последней каплей.



"Это был тяжелый год, - признался Пит Гибсон, владелец тату-салона, оказавшегося рядом с эпицентром взрыва. - Но лишь только в конце тоннеля забрезжил свет, все улетучилось в одну секунду".