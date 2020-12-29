 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 31.12.2020
21:54  Здравствуй, Фарсис. Забытый город библейских времен нашли в Испании по спутниковым фото
21:37  Уважаемые товарищи, - новогоднее обращение Си Цзиньпина
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15:43  Нам надо ценить дружбу России и Казахстана, - Дмитрий Верхотуров
13:07  Почему Минск не реагирует на действия США? - И.Новицкий
11:02  Абсурд абсурда. Демократизация - причина экономического роста, - Б.Хошимов
10:47  Пандемирия. Как пандемия расколола мир, - "Къ"

10:40  Чего хочет Россия от Азии. "Поворот на Восток" остается преимущественно федеральным проектом, - А.Лихачева
10:30  "Это победа": Анкара гордится тем, что перехватила у Москвы "Шелковый путь", - "СП"
09:43  Ливан вступает в Новый год без правительства. Макрон проиграл битву с бейрутской бюрократией, - Р.Мустафин
08:55  Brexit, или Двух побед на одном поле боя не бывает, - Е.Пустовойтова
08:44  Власть в Молдавии, фактически, взял в руки Министр обороны - Гайчук
00:10  Непредвиденный 2020-й: впереди сюрпризов еще больше
00:07  Берлинская клиника "Шаритэ" реанимирует даже мертвых оппо-демократов
Среда, 30.12.2020
17:16  Идем к коммунизму. Уродливым путем, - Ш.Муталов
16:54  Капсула для верховной власти. Русский болт на американскую резьбу, - А.Бурханов
16:14  Как Россия обойдет санкции США против "Северного потока-2" - Bloomberg
16:07  Три мощных взрыва в аэропорту Адена прогремели в момент прибытия нового йеменского правительства. Идет стрельба, ничего не понятно...
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15:22  О планах лишения американских граждан права на оружие и моральном разоружении полиции, - В.Прохватилов
15:03  Фолкленды-82. Аргентинское самоубийство (история)
15:00  В ритме вальса. Лукашенко завел себе новую подружку
14:52  КазНацбанк выпускает красивые коллекционные монеты "MEDEY". В честь катка
14:49  Черная полоса. Господству нефти в мире приходит конец, - М.Коннов
14:47  Великий Абай и его потомки, - Е.Летягина
14:45  20-летняя племянница Садыра Жапарова стала "Мисс Кыргызстан 2020" и выиграла BMW X5
12:08  Коронавирус, революция и надежда на добрую фею. Кыр2020, уходи, - С.Швец
12:04  Россия выделит Кыргызстану 20 миллионов долларов на выплату зарплат и пособий
11:35  Путин подписал резонансный закон о цензуре в интернете
10:37  Здравствуй, жопа, Новый Год! Бишкек готовится к погромам, - В.Панфилова
10:34  На братьев Жээнбековых заводят дело в КырПрокуратуре. Виновны в казнокрадстве и заражении страны вирусом
10:30  КазГосударство стало "слышащим"... Слушает и ест, - Д.Ашимбаев
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00:29  М.Делягин: "Россию захлестывают потоки гастарбайтеров. Строится рабовладельческая система?"
Вторник, 29.12.2020
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22:14  Не штаммом единым: эксперты ждут снижения цен на нефть до $30
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Уважаемые товарищи, - новогоднее обращение Си Цзиньпина
21:37 31.12.2020

Новогоднее обращение председателя КНР Си Цзиньпина 2021 года
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил китайскую нацию и народы всего мира с наступающим 2021 годом. Трансляция велась по каналам Медиакорпорации Китая и на базе интернет-медиа, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Уважаемые товарищи, друзья, дамы и господа!

Приветствую вас! Вскоре наступит 2021 год. Находясь в Пекине, направляю всем вам наилучшие поздравления с Новым годом!

2020 год был крайне непростым. Столкнувшись с внезапно вспыхнувшей эпидемией коронавируса, мы продемонстрировали нашу волю и любовь к жизни, придерживаясь принципов "человек превыше всего, жизнь превыше всего", наполнили борьбу с пандемией непоколебимой волей и стремлением к победе. В ходе всеобщей борьбы с трудностями мы проявили твердость, упорно отстаивали достижения, понимали первостепенную важность совместного преодоления бедствий и горестей, возложили на алтарь победы героические жертвы, стали свидетелями взаимной помощи. От ангелов в белых халатах до воинов - сынов отечества, от научных сотрудников до общественных работников, от добровольцев до строителей, от стариков старше 70 лет до молодого поколения, родившихся после 90-ых годов и после 2000 года. Бесчисленное количество людей посвятили свою жизнь важной миссии, своей искренней любовью отстояли жизни других. Небольшие усилия каждого превратились в мощную силу, в нерушимую стену защиты жизни. Все без исключения и без колебаний встали сердцем к сердцу, плечом к плечу, каждая трогающая душу сцена продемонстрировала великий дух борьбы с эпидемией.

Истоки великолепия в простоте, а герои исходят из народа. Каждый из них заслуживает восхищения! Выражаю сочувствие каждому заразившемуся, посылаю слова уважения каждому народному герою! Я горжусь нашей Великой Родиной и нашим народом, нашим крепким и развивающимся национальным духом!

Жизненные невзгоды делают человека сильным, а тщательная полировка наполняет нефрит изяществом. Мы преодолели воздействие эпидемии коронавирусной инфекции, добившись значимых результатов в противоэпидемической работе и в социально-экономическом развитии. Реализация плана "13-ой пятилетки" завершилась полным успехом, обозначены задачи "14-ой пятилетки". Ускоряется формирование новой структуры развития, претворяется в жизнь концепция высококачественного развития.

Китай стал одной из первых крупных экономик мира, которая в приоритетном порядке добилась положительной динамики экономического роста. По предварительным оценкам, в 2020 году объем ВВП страны перешагнул отметку 100 триллионов юаней. Производство продовольствия и урожайность Китая демонстрируют рост на протяжении 17 лет подряд.

Китай добился целого ряда важных прорывов в различных областях науки и техники, включая запуск космических зондов "Тяньвэнь-1" и "Чанъэ-5" и подводного аппарата "Фэньдоучжэ". Бурно и интенсивно развивается строительство порта свободной торговли Хайнань.

Кроме того, нам удалось противостоять удару разрушительной водной стихии. Военнослужащие и народ не сдались перед трудностями, объединили свои усилия в целях борьбы с эпидемией, стремясь к минимизации ущерба.

Я побывал с инспекционными поездками в 13 провинциях (автономных районах и городах центрального подчинения), где с радостью заметил, что местные жители тщательно и строго соблюдали противоэпидемические требования, не теряли время, чтобы восстановить производство и работу, прикладывали максимум усилий с тем, чтобы расширять инновационную деятельность. Люди нашей страны полны уверенности, стремятся к упорному труду, в стране царит атмосфера жизненной энергии и позитивная сила.

В 2020 году мы добились исторических успехов во всестороннем формировании среднезажиточного общества, одержали окончательную победу над борьбой с бедностью. Мы нанесли сокрушительный удар по нищете в наиболее отсталых районах страны, выполнив сложнейшую задачу борьбы с бедностью. За 8 лет от нищеты было освобождено около 100 миллионов человек сельского населения, из-за черты бедности были выведены все 832 наиболее бедных уезда страны. На протяжении последних лет я побывал в 14 беднейших районах, где местные жители, сельчане упорно трудились, а многие кадровые работники посвятили свои жизни оказанию помощи местному населению в преодолении бедности. Все эти картины часто стоят у меня перед глазами. Нам нельзя расслабляться, мы должны продолжать прилагать активные усилия, чтобы нарисовать прекрасную картину возрождения села, уверено двигаться к достижению цели обретения всеобщей зажиточной жизни.

В этом году в стране прошел ряд торжественных мероприятий, посвященных 40-летию создания Специальной экономической зоны в Шэньчжэне и 30-летию развития нового района Пудун в Шанхае. Наполненный жизненной энергией Шэньчжэнь - мегаполис, расположенный на побережье Южно-китайского моря, прекрасные набережные реки Хуанпу в Шанхае. Из первых экспериментальных зон они превратились в зоны показательные, а стремление к экспериментам и новациям трансформировались в движущую силу инновационной деятельности. Реформы и открытость создали чудо развития, в будущем мы должны проявлять больше смелости в углублении реформ и расширении открытости, чтобы написать еще больше "историй весеннего цветения и развития".

Когда у людей есть общность интересов и стремлений, они сплоченны, вся наша планета - это единая семья. Пережив "ветра и дожди" уходящего года, мы начали лучше понимать значение и смысл концепции сообщества единой судьбы человечества.

Я провел переговоры со многими старыми и новыми друзьями по всему миру, участвовал во множестве онлайн-конференций, в которых мы обсуждали сотрудничество в борьбе с коронавирусом в полном единении и согласии. Путь противостояния пандемии долог и тернист. Народы всех стран мира должны рука об руку, разделяя горести и печали, как можно быстрее рассеять тьму, приложить больше усилий для создания более прекрасной и дружной семьи на нашей планете.

В 2021 году празднуется столетие образования Компартии Китая. Столетие широкомасштабного и бурного развития. Первоначальная цель КПК за этот век остается твердой и непоколебимой. Из Шикумэня в Шанхае до озера Наньху в Цзясине, маленькая "Красная лодка", неся повеления народа и надежду нации, преодолела бурные течения и волны, обошла опасные отмели и превратилась в гигантский корабль, который ведет Китай к стабильному развитию.

Мы прошли сто прекрасных лет из бесконечного пути к достижению великолепных целей. Мы придерживаемся принципа "человек в центре внимания", всегда помним нашу первоначальную цель и миссию, наперекор стихиям, ветру и волнам, на всех парусах двигаясь в авангарде, мы непременно достигнем великого возрождения китайской нации.

На историческом перекресте двухсот лет мы начинаем новый путь всестороннего строительства социалистического модернизированного государства. Путь далек и тернист, предстоит противостояние множеству трудностей. Благодаря упорной борьбе мы преодолели множество преград - горы и моря. В будущем мы продолжим борьбу, будем смело идти вперед, чтобы создать более прекрасное будущее.

В этот момент в Китае загораются огни праздничных фонарей, семьи собираются вместе. Вскоре наступит Новый год. Желаю, чтобы наша родная земля, наши горы и реки стали еще более прекрасными, государство было стабильным, а народ жил в достатке. Желаю всем благополучия и счастья!

Источник - российская газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609439820
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