 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 31.12.2020
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Среда, 30.12.2020
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Вторник, 29.12.2020
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Здравствуй, Фарсис. Забытый город библейских времен нашли в Испании по спутниковым фото
21:54 31.12.2020

30.12.2020

Открытие сделал немецкий археолог Райнер Куне, изучая спутниковые снимки заповедника на южном побережье Испании, пишет Express.
Во время анализа снимков ученый обратил внимание на гигантские кольца, погребенные под песчаными болотами. Внутри колец из космоса были отчетливо видны прямоугольные структуры, похожие на остатки зданий.

Согласно Ветхому Завету, по другую сторону моря от Святой Земли в древности существовал один из богатейших городов того времени под названием Фарсис. Судя по древним писаниям, он экспортировал в Израиль и Финикию значительный объем металлов, в том числе золото и серебро.

Впоследствии данные о его месторасположении были утеряны, на сотни лет город стал легендой и предметом интенсивных поисков ученых.

Ученый Джеймс Хьюстон отметил, что Фарсис находился "за Геркулесовыми столбами", которыми в древности называли Гибралтарский пролив. "Структуры на изображении и легендарный город совпадали по расположению", - подчеркнул эксперт.

По его словам, найденная во время раскопок керамика датируется гораздо более поздним периодом, чем период существования библейского города. Однако Библия предлагает возможное объяснение этой неточности в Книге Исайи, намекнул ученый.

По сведениям историков, Фарсис был затоплен. В ходе исследований ученые нашли погребенный слой песка, что указывает на когда-то обрушившееся на эту местность мощное цунами.

Источник - portal-kultura.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609440840
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