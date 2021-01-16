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Заволжский оборонительный вал: кто и от кого строил? (загадки истории)Заволжский оборонительный вал: кто и от кого строил? (загадки истории)
00:11 01.01.2021

Заволжский исторический вал

Ученые самых различных специальностей выдвинули множество гипотез, объясняющих происхождение древних тайн и легенд полуострова Самарской Луки на Средней Волге, практически со всех сторон окруженного водой. Северную часть этой излучины, как известно, занимают Жигулевские горы.

Согласно одной из таких гипотез, этот уголок Поволжья стал последним оплотом представителей некоей великой расы, жившей на Русской равнине несколько тысяч лет назад. Теснимые со всех сторон врагами-кочевниками, они в конце концов пришли на берега Волги, где надежно укрылись в труднодоступных пещерах и горных ущельях, основав таинственные подземные поселения. Сведения о них фольклористы обнаруживали в легендах и сказаниях народов нашего края еще в XIX веке.

Автор: Валерий Ерофеев

Циклопический объект на границе Красноярского и Кинельского районов Самарской области, где хорошо видны остатки циклопического объекта, в исторической науке известен как Заволжский исторический вал.

Невероятных масштабов стена

Самарские исследователи из неправительственной организации "Авеста" в течение многих лет организуют экспедиции по обследованию ряда аномальных точек, связанных с этими древними легендами. Сегодня об одном из таких феноменов рассказывают руководители "Авеста" Игорь Павлович и Олег Ратник.

- Во время одной из наших экспедиций мы обследовали обширную местность на границе Красноярского и Кинельского районов Самарской области, где хорошо видны остатки циклопического объекта, в исторической науке известного как Заволжский исторический вал. Этими словами современные российские историки именуют некое грандиозное сооружение, которое в наши дни выглядит как земляная насыпь, вдоль подножия которой тянется хорошо заметный ров. Сейчас эта насыпь имеет высоту до пяти метров и семь-десять метров в ширину, а глубина рва колеблется от одного до трех метров. Но мы предполагаем, что в момент своего возведения Заволжский исторический вал имел куда более впечатляющие размеры, вполне сравнимые по масштабам с античными "чудесами света".

Это вовсе не какой-то археологический объект местного значения, как можно вначале подумать. Дело в том, что следы упомянутого грандиозного сооружения встречаются по всему российскому Заволжью – от Астраханской области до Татарстана, после чего эта земляная стена поворачивает на восток и теряется где-то в предгорьях Среднего Урала. Но в любом случае размеры Заволжского исторического вала не могут не поражать: в общей сложности его длина составляет не менее двух с половиной тысяч километров.

Многие фрагменты этой величественной цепи ныне занесены на географические карты ряда российских регионов Средней Волги и Южного Урала. В частности, в Самарской области Заволжский исторический вал четко прослеживается на левом берегу Волги, в степях в районе устья реки Чагры, близ границы с Саратовской областью. Затем эта гряда идет через Пестравский, Красноармейский и Волжский районы, однако здесь сохранились только его отдельные фрагменты, практически полностью разрушенные временем. А вот на участке между Самарой и Красным Яром, в частности у села Водино, исторический вал ныне заметен лучше всего, и здесь он имеет наибольшую высоту, а тянущийся у его подножия ров – наибольшую глубину.

Следы этого грандиозного сооружения встречаются по всему российскому Заволжью – от Астраханской области до Татарстана, после чего эта земляная стена поворачивает на восток и теряется где-то в предгорьях Среднего Урала

Экспедиция "Авесты" в течение ряда лет обследовала сохранившиеся до сегодняшнего дня участки этого сооружения, особенно в тех местах, где тело Заволжского исторического вала в результате дорожных работ оказалось рассеченным поперек. Мы отметили, что в разрезе вал имеет хорошо заметную трапециевидную форму. Кроме того, здесь и по сей день сохранились навалы из бутового камня, которым древние строители когда-то укрепляли основание своего циклопического сооружения. Осмотром и отбором проб с данных участков экспедиция пока и ограничилась, хотя известно, что с территории Красноярского района исторический вал уходит дальше на север Самарской области, а затем в Татарстан и Башкортостан.

Кто же его построил?

Нельзя сказать, что до сегодняшних дней российские историки, археологи и ученые других специальностей совсем никак не изучали этого гигантское даже по современным масштабам сооружение. Просто официальная наука пока что не обращает на Заволжский исторический вал особого внимания, поскольку считается, что это всего лишь остатки русских оборонительных укреплений против кочевников, возведенные под руководством Ивана Кирилова, Василия Татищева и Петра Рычкова в XVII-XVIII веках.

Заволжский вал

Однако многие археологические материалы опровергают указанную точку зрения. Хотя в русских архивах действительно есть сведения о строительстве небольшого числа укреплений в Заволжье в те времена, все же следует полагать, что при освоении степных пространств в XVIII веке русские переселенцы всего лишь реконструировали Заволжский исторический вал, уже существовавший к тому времени. Аргументов в пользу этой точки зрения немало, и в доказательство можно привести хотя бы два из них.

Во-первых, уже давно подсчитано, какое количество рабочих рук необходимо для строительства подобной земляной насыпи высотой хотя бы в несколько метров и длиной в две с лишним тысячи километров, а также прилегающего к ней рва. И оказалось, что даже если бы дружно взялись за лопаты все без исключения переселенцы, приехавшие в Заволжье в XVIII веке, в том числе грудные младенцы и глубокие старики, то все равно они так и не смогли бы построить вал таких размеров по крайней мере в течение полувека. И при этом непонятно, почему ни в архивах, ни в преданиях не сохранилось никаких сведений о возведении такого колоссального укрепления, которое по размерам можно сравнить разве что с Великой Китайской стеной!

Второй аргумент более серьезный. Как уже говорилось, официальные историки полагают, что исторический вал строили русские для защиты от степных кочевников. Однако стоит только взглянуть на это сооружение – и мы увидим, что тянущийся вдоль него ров обращен вовсе не на восток, а… на запад! Стало быть, народ, который строил эти укрепления, защищался не от нашествия восточных племен (например, монголо-татар или ногайцев), а от нашествия каких-то других варваров, приходящих с запада!

Последние археологические сведения говорят о том, что Заволжский исторический вал был возведен некой могущественной и многочисленной расой огнепоклонников (по всей видимости, зороастрийцев) примерно во II тысячелетии до нашей эры, то есть около четырех тысяч лет назад.

Исчезнувшая цивилизация

Последние археологические сведения говорят о том, что Заволжский исторический вал был возведен некой могущественной и многочисленной расой огнепоклонников (по всей видимости, зороастрийцев) примерно во II тысячелетии до нашей эры, то есть около четырех тысяч лет назад. Эти данные вполне согласуются со временем существования на Южном Урале, на территории современной Челябинской области, загадочного города Аркаима, который, видимо, был крупнейшим культурным и хозяйственным центром этой древней и до сих пор еще таинственной цивилизации.

По всей видимости, уже в те времена аркаимцы хорошо знали металлургическое производство, что говорит о высоком уровне знаний этой расы. Наверняка именно этот весьма развитый для тех времен и очень многочисленный народ и построил тысячи лет назад Заволжский исторический вал, который должен был играть роль оборонительных сооружений при набегах с запада диких европейских племен – скорее всего, германских и угро-финских.

Но по неизвестной нам пока причине Аркаим буквально в один день прекратил свое существование. Очень быстро с просторов Восточно-Европейской равнины исчезла и построившая этот город могущественная и таинственная цивилизация. Остатки древнего народа, как предполагается, укрылись в пещерах на территории современной Самарской Луки, основав здесь загадочную подземную расу. Оснований для такой версии немало: ведь легенды о неких "пещерных жителях" фольклористы записывали в этих местах еще в XIX веке.

Подтверждение того, что эти "пещерные люди" представляют собой "осколки" некоей древней цивилизации, можно найти в работах известного астролога Павла Глобы. Вот что он пишет: "Между Волгой и Уральскими горами родился и жил Заратустра – мудрейший философ и реформатор древности. С его именем связывают древнейшую земную цивилизацию, ныне забытую. Однако о ней по сей день помнят древние пещерные монахи, иногда выходящие к людям из своих подземелий". С Глобой согласна и известная исследовательница философии зороастризма Мэри Бойс.

А еще одно подтверждение невероятной древности некоей таинственной волжской цивилизации можно найти в трудах казахского исследователя Центральной Азии Чокана Валиханова, который в XIX веке писал, ссылаясь на восточную летопись "Джами-ат-Таварих": "Сам, сын праведного библейского Ноя и легендарный родоначальник арабов, на берегах Волги смерть свою нашел. Имя его было увековечено в основе названия реки Самара. Здесь же он и захоронен".

Источник - gubernya63.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609449060
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