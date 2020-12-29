Зассал? Жапаров не явился на кандидатские ТВ-дебаты

00:30 01.01.2021

28 декабря начались дебаты кандидатов в президенты Кыргызстана.

В первом туре 28 декабря участвовали 7 кандидатов:



Бакыт Калмаматов

Садыр Жапаров

Клара Сооронкулова

Аймен Касенов

Каныбек Иманалиев

Адахан Мадумаров

Канат Исаев



29 декабря, на дебаты были приглашены Арстанбек Мыктыбек, Арстан Алай, Эльдар Абакиров, Рашид Тагаев и Садыр Жапаров. Последние два не пришли. Пользователи соцсетей не оставили это незамеченным, но больше они обсуждают отсутствие Садыра Жапарова.

Вчера кандидат в президенты встречался с жителями Каракола.

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