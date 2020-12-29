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|В туркменской тюрьме умер осужденный еще в 2003 году госзаговорщик - дашогузский облхоким Гундогдыев
00:42 01.01.2021
28 декабря в колонии строгого режима AH-K/6 в городе Теджен Ахалского велаята в возрасте 64 лет скончался Язгельды Гундогдыев, сообщает информационный сайт "Гундогар".
Гундогдыев был арестован за соучастие в попытке государственного переворота 25 ноября 2002 года. После пыток в СИЗО он дал признательные показания, после чего 21 января 2003 года был приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием 5 лет в тюрьме и 20 - в колонии строгого режима, пишет издание. После этого связь с ним пропала и информации о его местонахождении и состоянии до этого момента не было.
До ареста Гундогдыев занимал должность хякима Дашогузского велаята, заведовал Международным отделом Аппарата Президента и был главным советником вице-премьера Бориса Шихмурадова.
Гундогдыев был включен в список людей, исчезнувших в тюрьмах Туркменистана кампании "Покажите их живыми!".