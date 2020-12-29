 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 01.01.2021
02:10  На харман Родины сдано свыше 1 миллиона 400 тысяч тонн ак бугдая, - поздравление Аркадага
02:09  Ш.Мирзиеев: "Продолжим строительство нового Узбекистана"
01:54  Желаю, чтобы любовь нас не покидала, - Ая ("Город 312") поздравила кыргызстанцев с 2021
01:51  Проведение в этом году в обстановке свободы, демократии и прозрачности..., - поздравление Э.Рахмона
01:49  Мы выстояли – Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом
00:42  В туркменской тюрьме умер осужденный еще в 2003 году госзаговорщик - дашогузский облхоким Гундогдыев
00:30  Зассал? Жапаров не явился на кандидатские ТВ-дебаты

00:15  У "Слова о полку Игореве" нашелся автор - инок Моисей, он же - Беловод Просович
00:11  Заволжский оборонительный вал: кто и от кого строил? (загадки истории)
Четверг, 31.12.2020
21:54  Здравствуй, Фарсис. Забытый город библейских времен нашли в Испании по спутниковым фото
21:37  Уважаемые товарищи, - новогоднее обращение Си Цзиньпина
15:48  Взрыв в Нэшвилле: подозреваемый верил в рептилоидов и охотился на инопланетян
15:43  Нам надо ценить дружбу России и Казахстана, - Дмитрий Верхотуров
13:07  Почему Минск не реагирует на действия США? - И.Новицкий
11:02  Абсурд абсурда. Демократизация - причина экономического роста, - Б.Хошимов
10:47  Пандемирия. Как пандемия расколола мир, - "Къ"
10:40  Чего хочет Россия от Азии. "Поворот на Восток" остается преимущественно федеральным проектом, - А.Лихачева
10:30  "Это победа": Анкара гордится тем, что перехватила у Москвы "Шелковый путь", - "СП"
09:43  Ливан вступает в Новый год без правительства. Макрон проиграл битву с бейрутской бюрократией, - Р.Мустафин
08:55  Brexit, или Двух побед на одном поле боя не бывает, - Е.Пустовойтова
08:44  Власть в Молдавии, фактически, взял в руки Министр обороны - Гайчук
00:10  Непредвиденный 2020-й: впереди сюрпризов еще больше
00:07  Берлинская клиника "Шаритэ" реанимирует даже мертвых оппо-демократов
Среда, 30.12.2020
17:16  Идем к коммунизму. Уродливым путем, - Ш.Муталов
16:54  Капсула для верховной власти. Русский болт на американскую резьбу, - А.Бурханов
16:14  Как Россия обойдет санкции США против "Северного потока-2" - Bloomberg
16:07  Три мощных взрыва в аэропорту Адена прогремели в момент прибытия нового йеменского правительства. Идет стрельба, ничего не понятно...
15:26  Только избранный 41-летний Амер-конгрессмен Люк Летлоу умер от COVID-19 даже не успев получить мандат
15:22  О планах лишения американских граждан права на оружие и моральном разоружении полиции, - В.Прохватилов
15:03  Фолкленды-82. Аргентинское самоубийство (история)
15:00  В ритме вальса. Лукашенко завел себе новую подружку
14:52  КазНацбанк выпускает красивые коллекционные монеты "MEDEY". В честь катка
14:49  Черная полоса. Господству нефти в мире приходит конец, - М.Коннов
14:47  Великий Абай и его потомки, - Е.Летягина
14:45  20-летняя племянница Садыра Жапарова стала "Мисс Кыргызстан 2020" и выиграла BMW X5
12:08  Коронавирус, революция и надежда на добрую фею. Кыр2020, уходи, - С.Швец
12:04  Россия выделит Кыргызстану 20 миллионов долларов на выплату зарплат и пособий
11:35  Путин подписал резонансный закон о цензуре в интернете
10:37  Здравствуй, жопа, Новый Год! Бишкек готовится к погромам, - В.Панфилова
10:34  На братьев Жээнбековых заводят дело в КырПрокуратуре. Виновны в казнокрадстве и заражении страны вирусом
10:30  КазГосударство стало "слышащим"... Слушает и ест, - Д.Ашимбаев
08:44  КырГКНБ задержан бывший вице-мэр Бишкека Мирлан Амантуров. "По факту госзакупок..."
01:01  Кто такие османы, откуда они взялись в Малой Азии и как сумели создать великую Османскую империю
00:59  "Слышащий популизм". Нелепая реклама казпартии "Нур-Отан" от Е.Ертысбаева
00:51  Международный уголовный суд – последние сводки с юридического фронта, - А.Мезяев
00:50  О капитализме стейкхолдеров. "Новый" капитализм как мнимая альтернатива коммунизму, - В.Катасонов
00:29  М.Делягин: "Россию захлестывают потоки гастарбайтеров. Строится рабовладельческая система?"
Вторник, 29.12.2020
23:19  Жил грешно - умер смешно. На Занзибаре отпели рос-олигарха первой волны - Сосина
22:42  Голосуй за Валентину Шевченко. Спортивный сайт выбирает лучших бойцов 2020 года
22:14  Не штаммом единым: эксперты ждут снижения цен на нефть до $30
22:11  "Этот год пройдет без веерных отключений, следующий будет тяжелее" - КырЭнерго прикалывается
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Проведение в этом году в обстановке свободы, демократии и прозрачности..., - поздравление Э.Рахмона
01:51 01.01.2021

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в связи с наступлением Нового 2021 года

г. Душанбе, 31 декабря 2020 года

Дорогие соотечественники!

В эти минуты, когда наступает Новый 2021 год, сердечно поздравляю весь славный народ страны и соотечественников за рубежом, желаю каждому жителю Таджикистана, прежде всего, крепкого здоровья и благоденствия, спокойной, благополучной жизни, счастья и радушия.

Уходящий 2020 год в историю человечества войдет как один из самых тяжелых во всех смыслах этого слова.

Напомним, что по причине стремительной пандемии коронавируса в странах мира лишилось жизни более 1 миллиона 600 тысяч человек, а мировая экономика понесла тяжелый урон.

Несмотря на отрицательное влияние внешних факторов, особенно распространение инфекционного заболевания коронавируса, что привело к значительному снижению роста мировой экономики, в том числе в Таджикистане, в результате своевременно осуществленных Правительством страны мер устойчивое развитие национальной экономики в целом было обеспечено, а в жизни общества и в различных сферах экономики продолжились положительные сдвиги и изменения.

Благодаря этому 2020 год, невзирая на множество проблем и вызовов, в новейшей истории нашей страны будет вписан как период самоотверженного труда и небывалого расширения работ по благоустройству и созиданию во имя процветания нашей любимой Родины.

В этот период при поддержке патриотически настроенного народа страны и благодаря инициативам щедрой души предпринимателей в жизнь были претворены многие созидательные планы.

В 2020 году Правительство страны мобилизовало все имеющиеся ресурсы на создание благоприятных условий для достойной жизни граждан.

В том числе для решения проблем в социальных сферах, в науке и образовании, культуре и здравоохранении, задач женщин и молодежи, для поддержки уязвимых слоев общества, воспитания подростков и молодежи в духе патриотизма и национального самосознания, а также создания новых рабочих мест был осуществлен ряд конкретных мер.

Наряду с этим хочу подчеркнуть один важный вопрос: хотя инфекционное заболевание – коронавирус в нашей стране почти сошло на нет, мы и в дальнейшем должны сохранять бдительность и быть начеку, не предаваться беспечности и халатности, должны четко соблюдать рекомендации врачей и специалистов, правила личной и общественной гигиены.

Потому что рост заболеваемости людей этой болезнью в некоторых странах мира принимает новый оборот.

Дорогие соотечественники!

Проведение в этом году в обстановке свободы, демократии и прозрачности двух важных политических мероприятий – выборов депутатов Маджлиси намояндагон, местных маджлисов народных депутатов и выборы Президента страны – является ясным, убедительным и веским доказательством прочности мира и спокойствия, политической стабильности, национального единства, повсеместного утверждения политической и правовой культуры граждан нашей республики и может быть признано как великое достижение политической системы независимого Таджикистана.

Празднования 5500-летия древнего городища Саразм и 700-летнего юбилея выдающегося сына нации, с честью и гордостью дошедшего до нас через тысячелетия, – Камола Худжанди, которые состоялись по решению авторитетной международной организации ЮНЕСКО, могут быть расценены как важное достижение нашего народа в 2020 году в направлении почитания исторических и культурных ценностей, доставшихся нам от славных предков.

Также проведение с широким и активным участием представителей различных слов общества ряда массовых мероприятий, таких как "Мудрости зари сиянье…", "Таджикистан – Родина любимая моя", является добрым и запоминающимся событием и явлением 2020 года.

Целью инициатив руководства государства является повышение уровня грамотности и просвещенности членов общества, прежде всего, подростков и молодежи, воспитание у них чувства патриотизма, национального самосознания, уважения к древнему языку, истории и культуре таджиков, расширение научно-технического мировоззрения и развитие естественных и точных наук.

Пользуясь случаем, я поздравляю и воздаю должное всем участникам этих мероприятий, особенно победителям конкурсов, и не сомневаюсь, что они и в дальнейшем будут активными и инициативными во всех сферах научной и культурной жизни страны.

Необходимо, чтобы и в 2021, и последующих годах подобные мероприятия и конкурсы также проводились с высоким чувством ответственности, большей подготовленностью и с привлечением как можно большего числа участников.

В Новом 2021 году мы отметим великий и священный для каждого жителя праздник – 30-летие Государственной независимости нашей любимой страны, я уверен, что наш патриотически настроенный и всегда устремленный на созидательное творение народ со значительными достижениями встретит эту историческую и судьбоносную для таджикского государства дату.

Согласно анализу специалистов, экспертов ведущих международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций, 2021 год будет в масштабах планеты одним из тяжелейших годов с точки зрения продовольственной безопасности за последние 100 лет.

Вдобавок к этому более 270 миллионов людей в десятках стран в результате острого экономического и финансового кризиса, стремительного упадка производства, невиданного роста безработицы, дефицита пищевых продуктов и повышения цен столкнутся с голодом и нищетой.

Это нас побуждает к тому, чтобы мы уже сейчас начали всесторонние подготовительные работы по весеннему севу, рациональному и плодотворному использованию каждой пяди пахотных земель, в том числе приусадебных и президентских участков, необходимо придавать первостепенное значение вопросу использования качественных семян для максимально большего производства сельскохозяйственной продукции, обеспечения продовольственной безопасности и удовлетворения потребностей населения в пищевых продуктах.

Достойно отметить, что сегодня жители страны ощущают и осознают итоги обращения Главы государства в апреле 2020 года по увеличению площадей под сев картофеля, зерновых культур и ускорению повторного сева.

С учетом упомянутых проблем относительно продовольствия мы и в 2021 году должны продолжать эту работу, трудиться с большей самоотверженностью с тем, чтобы не допустить дефицита продукции и роста цен на потребительском рынке. Это необходимо для того, чтобы народ Таджикистана избежал нехватки продуктов и последствий, связанных с этим.

Также необходимо, чтобы каждая семья самым серьезным образом относилась к вопросу экономии и бережливости во всех сферах жизни, прежде всего, экономного использования электроэнергии, пищевых продуктов и категоричного соблюдения Закона "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов".

Нашим дорогим соотечественникам следует помнить о том, что по причине роста населения, регулярного увеличения количества социальных учреждений, производственных предприятий и цехов потребность в электроэнергии также стремительно растет.

Принимая во внимание это, я еще раз обращаюсь ко всем жителям Таджикистана: если мы хотим перезимовать без проблем и трудностей, чтобы не возникала необходимость ограничения подачи электроэнергии, каждая семья, каждая организация и учреждение, каждое предприятие и цех, несмотря от формы собственности, должны придавать первостепенное значение бережливому и рациональному использованию электроэнергии в зимний период.

В этих условиях каждый патриотически настроенный житель страны и неравнодушный к ее судьбам член общества должен все свои силы и возможности с чувством высокой ответственности мобилизовать для предотвращения последствий тяжелого мирового экономического и финансового кризиса, обеспечения устойчивого развития нашего независимого Таджикистана, повышения имиджа и авторитета нашей любимой страны на международной арене.

Необходимо, чтобы каждый любящий Родину гражданин, каждая семья, весь народ вносили свой вклад в работы по благоустройству и созиданию, запланированные в рамках празднования священного национального праздника – 30-летия Государственной независимости. Помните, что каждая семья в первую очередь обязана благоустраивать и содержать в чистоте и опрятности свои дома и жилища, улицы и места проживания.

Таджикский народ, во все времена и ныне стремящийся к созиданию и благоустройству, всегда с надеждой на новые добрые свершения, с оптимизмом смотрит в будущее, и поэтому я с уверенностью заявляю, что мы сплоченно и самоотверженно будем трудиться во имя большего процветания нашей любимой Родины, повышения и улучшения уровня и качества жизни народа, обеспечения счастливой жизни граждан страны и устойчивыми шагами пойдем по пути достижения новых успехов и покорения еще больших высот.

С уверенностью заявляю, что и в новом году, несмотря на отрицательное влияние внешних факторов, славный народ Таджикистана все свои силы, устремления и возможности направит на дальнейшее благоустройство нашей любимой Родины, улучшение и повышение уровня и качества жизни, продвижение и развитие нашего независимого государства.

Надеюсь, что Новый 2021 год, год великого национального праздника, станет периодом самоотверженного труда и устремлений, верного служения каждого гражданина Родине и государству, годом укрепления достижений, ставших возможными в период независимости, годом укрепления столпов суверенной государственности, национального единства и стабильности в обществе.

Еще раз от всей души поздравляю всех, всегда отличающихся чувством любви к Родине и твердой непоколебимой волей, всех наших соотечественников за рубежом с наступлением Нового 2021 года и желаю каждому счастливой жизни, удач, изобилия в жизни, а нашему любимому Таджикистану - светлого, благоустроенного и мирного будущего.

С Новым годом, дорогие соотечественники!

Источник - khovar.tj
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609455060
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- В Мажилисе подвели итоги работы за 2020 год
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №891
- В Казахстане в рамках ГЧП планируется строительство 50 школ на 170 тыс. мест
- Своих биртановых и бекшиных хватает. Итоги 2020
- 30 декабря 2020 года состоялись телевизионные дебаты политических партий, выдвинувших списки кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан
- Между Правительством РК и ПАО "Татнефть" подписано соглашение о развитии машиностроения в Казахстане
- Проверка на прочность
- Ералы Тугжанов ознакомился с производством уникальных аппаратов для лечения заболеваний легких
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  