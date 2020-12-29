Желаю, чтобы любовь нас не покидала, - Ая ("Город 312") поздравила кыргызстанцев с 2021

01:54 01.01.2021

1 января 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ



Солистка "Города 312" Светлана Назаренко поздравила кыргызстанцев с Новым годом



Солистка группы "Город 312" Светлана Назаренко (Ая) поздравляет читателей 24.kg и всех кыргызстанцев с Новым годом.



Певица пожелала всем соотечественникам благополучия и здоровья.







"Очень хочу, чтобы в этот новый год мы входили с улыбками, постарались празднично встретить новый день 2021-го. Самое главное, чтобы этот год оправдал себя в плане наших ожиданий - ожиданий стабильности, здоровья, благополучия у нас и наших близких. Желаю, чтобы любовь нас не покидала, а друзья, родные, близкие были рядом. Давайте постараемся быть счастливыми, я верю в новый год. Я верю в то, что он все исправит, нам всем нужно быть к этому готовыми. Обнимаю каждого, целую, будьте здоровы и счастливы!" - пожелала Светлана Назаренко.