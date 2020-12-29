Ш.Мирзиеев: "Продолжим строительство нового Узбекистана"

02:09 01.01.2021

Шавкат Мирзиеев в поздравлении с Новым годом заявил, что в стране будут продолжены "масштабные реформы в экономической и социальной сферах". "Будет последовательно продолжена огромная созидательная работа по строительству нового Узбекистана", - отметил президент.



Президент Шавкат Мирзиеев поздравил народ Узбекистана с Новым годом.



"Все мы знаем, насколько нелегким был 2020 год для всего мира, в том числе для нашей страны. Пандемия коронавируса, глобальный кризис стали серьезным испытанием для человечества", - отметил глава государства.



"Несмотря на сложную ситуацию, благодаря самоотверженному труду нашего народа в стране осуществлены огромные преобразования во всех сферах", - сказал он.



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В 2021 году, объявленном Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения, "мы последовательно продолжим начатые масштабные реформы в экономической и социальной сферах", отметил президент.



Главной задачей, по его словам, останется укрепление в стране мира и стабильности, межнационального согласия, атмосферы взаимного уважения и поддержки.



"Особое значение мы будем придавать повышению благосостояния и усилению социальной защиты населения. В центре нашего внимания будут находиться вопросы обеспечения жизненных интересов молодежи, женщин и людей старшего поколения. На новый уровень мы поднимем работу по охране здоровья населения, утверждению в обществе здорового образа жизни", - сказал Шавкат Мирзиеев.



"Одним словом, будет последовательно продолжена огромная созидательная работа по строительству нового Узбекистана", - подчеркнул он.