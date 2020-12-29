 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 01.01.2021
02:10  На харман Родины сдано свыше 1 миллиона 400 тысяч тонн ак бугдая, - поздравление Аркадага
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    Туркменистан   | 
На харман Родины сдано свыше 1 миллиона 400 тысяч тонн ак бугдая, - поздравление Аркадага
02:10 01.01.2021

Новогоднее обращение Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова к туркменскому народу

Мой родной народ!
Дорогие соотечественники!

Завершается год, прошедший под девизом "Туркменистан – родина Нейтралитета". Через считанные мгновения мы попрощаемся с этим озаренным успехами годом и радостно встретим 2021 год.

По восточному календарю 2021 год считается годом Быка. У туркмен одним из любимых животных является корова, и не случайно сложена поговорка, смысл которой заключается в том, что к домашним - животным-кормильцам человек относится с душой. Семья, которая держит корову, не знает нужды, ведь она приносит в дом достаток. А потому и год Быка считается годом, приносящим блага.

С ясными целями и огромной уверенностью вступает в год Быка наш мужественный народ, созидательным трудом которого прирастает мощь нашего государства.

Несмотря на сложившуюся в мире сложную ситуацию, мы сумели в 2020 году своим вдохновенным трудом добиться стабильного развития национальной экономики, дали старт многим начинаниям государственной важности во благо народа и страны.

Построено и сдано в эксплуатацию множество объектов социального и производственного назначения. Тысячи счастливых семей справили новоселья. И мы продолжаем высокими темпами возводить объекты социальной и производственной инфраструктуры.

В Туркменистане реализуется ряд проектов международного значения, призванных превратить нашу страну в новое важнейшее звено региональной и межрегиональной транспортно-коммуникационной системы.

Опираясь на многовековой опыт народа в управлении государством, на заседании Халк Маслахаты, состоявшемся в сентябре, мы определили приоритетные задачи, связанные с совершенствованием деятельности законодательного органа страны.

Переход национального парламента на новую, двухпалатную систему создаст хорошие условия для дальнейшего укрепления правовой базы Отчизны и более эффективной работы этого органа государственной власти. В последнее воскресенье марта 2021 года мы проведем выборы членов Халк Маслахаты Милли Генгеша.

Наша страна твердо следует вперед, по пути созидания и прогресса. Достигаемые во всех областях успехи способствуют неуклонному повышению уровня жизни народа, укрепляют в людях уверенность в будущем.

Эпоха могущества и счастья ознаменована конструктивными реформами и в сельском хозяйстве.

В этом году мужественные земледельцы страны успешно справились с договорными обязательствами по заготовке пшеницы и хлопка-сырца. На харман Родины сдано свыше 1 миллиона 400 тысяч тонн ак бугдая и более 1 миллиона 250 тысяч тонн "белого золота".

Выращены богатые урожаи фруктов, овощебахчевой продукции. Мы будем продолжать начатую нами работу по коренному преобразованию сельского хозяйства.
Дорогие соотечественники!
Мой родной народ!

Здоровое общество – прочная основа государства. Мы проводим планомерную работу по охране здоровья людей, увеличению продолжительности их жизни, профилактике заболеваний, внедрению принципов здорового образа жизни.

Занятия физкультурой и спортом имеют большое значение в сохранении здоровья и обеспечении счастливой жизни народа, особенно подрастающего поколения.

В новом году в Олимпийском городке столицы пройдут Чемпионат мира по велотреку, этап международных соревнований по теннису на Кубок Девиса.

Мы создаем наилучшие условия для учебы и достойного воспитания молодежи – нашего будущего. Овладение ею современными специальностями, обучение цифровым технологиям являются одним из приоритетов государственной политики.

Гармонично развивающийся нейтральный Туркменистан активно интегрируется в мировое научное пространство. Науке мы придаем огромное значение, ведь она способствует укреплению потенциала экономики, развитию цифровой системы, формированию новых промышленных отраслей, реализации крупных проектов и национальных программ.

Мы будем создавать все условия для расцвета культуры, литературы и искусства, вести большую работу по охране, обогащению и популяризации национального наследия.

В году, прошедшем под девизом "Туркменистан – родина Нейтралитета", в Дашогузском велаяте была успешно проведена Неделя культуры. Это мероприятие способствовало глубокому изучению и широкой пропаганде наследия нашего народа. А в 2021 году аналогичная Неделя культуры состоится в Лебапском велаяте.
Дорогие соотечественники!

Мы четко определили основные задачи и приоритетные направления внешней политики нашего нейтрального государства. В этой работе мы опираемся на нейтрально-правовой статус Туркменистана.

В 2020 году мы широко отпраздновали 25-летие постоянного нейтралитета Туркменистана. Политика нашего нейтрального государства находит широкую поддержку в мире.

На 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркменистана и при единогласной поддержке государств – членов Сообщества Наций была принята Резолюция "Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития".

Следует также отметить, что на 47-й сессии Совета министров иностранных дел Организации Исламского Сотрудничества была принята Резолюция "Роль политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития в регионе Организации Исламского Сотрудничества и во всем мире".

Мир и доверие – основные ценности человечества, его богатства. По инициативе Туркменистана Генеральной Ассамблеей ООН принят важный документ – Резолюция "2021 год – Международный год мира и доверия".

В апреле 2020 года Туркменистан избран членом Комиссий ООН по Социальному развитию на 2021-2025 годы и по Науке и технике – на 2021-2024 годы.

Положительные результаты дают наши реформы, направленные на обеспечение благополучной жизни родного народа, достижение успехов Отчизны, укрепление взаимовыгодного сотрудничества.

Это подтверждается и Международным центром исследований, признавшим Туркменистан самым безопасным государством мира.
Уважаемые друзья!

В целях дальнейшего повышения уровня жизни и социальной обеспеченности граждан с 1 января 2021 года мы еще на 10 процентов увеличим размеры заработной платы, пенсий и государственных пособий, стипендий студентам и слушателям.
Дорогие соотечественники!

Как вам известно, в новом году исполняется 30 лет со дня провозглашения независимости Туркменистана.

Эту славную дату суверенного развития нашего государства мы отметим широко, ознаменовав историческими событиями и праздничными торжествами.

Наш новый год станет годом больших успехов, годом мира и доверия.

Гордясь своим Отечеством, с твердой уверенностью в светлом будущем, поставив перед собой конкретные цели, мы добьемся многого.
Дорогие соотечественники!

Через считанные мгновения мы встретим 2021 год, который пройдет под девизом "Туркменистан – Родина мира и доверия".

И пусть Новый год станет для планеты Земля Годом мира, благополучия, больших успехов, изобилия!

Пусть Новый год принесет вашим семейным очагам уют и сплоченность!

И пусть длятся в веках счастливые дни, благополучная жизнь!
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Новым, 2021 годом!

Источник - turkmenistan.gov.tm
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609456200
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