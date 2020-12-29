Сербия запустила ветку "Турецкого потока"

|21:54 Здравствуй, Фарсис. Забытый город библейских времен нашли в Испании по спутниковым фото
21:37 Уважаемые товарищи, - новогоднее обращение Си Цзиньпина
15:48 Взрыв в Нэшвилле: подозреваемый верил в рептилоидов и охотился на инопланетян
15:43 Нам надо ценить дружбу России и Казахстана, - Дмитрий Верхотуров
13:07 Почему Минск не реагирует на действия США? - И.Новицкий
11:02 Абсурд абсурда. Демократизация - причина экономического роста, - Б.Хошимов
10:47 Пандемирия. Как пандемия расколола мир, - "Къ"
10:40 Чего хочет Россия от Азии. "Поворот на Восток" остается преимущественно федеральным проектом, - А.Лихачева
10:30 "Это победа": Анкара гордится тем, что перехватила у Москвы "Шелковый путь", - "СП"
09:43 Ливан вступает в Новый год без правительства. Макрон проиграл битву с бейрутской бюрократией, - Р.Мустафин
08:55 Brexit, или Двух побед на одном поле боя не бывает, - Е.Пустовойтова
08:44 Власть в Молдавии, фактически, взял в руки Министр обороны - Гайчук
00:10 Непредвиденный 2020-й: впереди сюрпризов еще больше
00:07 Берлинская клиника "Шаритэ" реанимирует даже мертвых оппо-демократов
|17:16 Идем к коммунизму. Уродливым путем, - Ш.Муталов
16:54 Капсула для верховной власти. Русский болт на американскую резьбу, - А.Бурханов
16:14 Как Россия обойдет санкции США против "Северного потока-2" - Bloomberg
16:07 Три мощных взрыва в аэропорту Адена прогремели в момент прибытия нового йеменского правительства. Идет стрельба, ничего не понятно...
15:26 Только избранный 41-летний Амер-конгрессмен Люк Летлоу умер от COVID-19 даже не успев получить мандат
15:22 О планах лишения американских граждан права на оружие и моральном разоружении полиции, - В.Прохватилов
15:03 Фолкленды-82. Аргентинское самоубийство (история)
15:00 В ритме вальса. Лукашенко завел себе новую подружку
14:52 КазНацбанк выпускает красивые коллекционные монеты "MEDEY". В честь катка
14:49 Черная полоса. Господству нефти в мире приходит конец, - М.Коннов
14:47 Великий Абай и его потомки, - Е.Летягина
14:45 20-летняя племянница Садыра Жапарова стала "Мисс Кыргызстан 2020" и выиграла BMW X5
12:08 Коронавирус, революция и надежда на добрую фею. Кыр2020, уходи, - С.Швец
12:04 Россия выделит Кыргызстану 20 миллионов долларов на выплату зарплат и пособий
11:35 Путин подписал резонансный закон о цензуре в интернете
10:37 Здравствуй, жопа, Новый Год! Бишкек готовится к погромам, - В.Панфилова
10:34 На братьев Жээнбековых заводят дело в КырПрокуратуре. Виновны в казнокрадстве и заражении страны вирусом
10:30 КазГосударство стало "слышащим"... Слушает и ест, - Д.Ашимбаев
08:44 КырГКНБ задержан бывший вице-мэр Бишкека Мирлан Амантуров. "По факту госзакупок..."
01:01 Кто такие османы, откуда они взялись в Малой Азии и как сумели создать великую Османскую империю
00:59 "Слышащий популизм". Нелепая реклама казпартии "Нур-Отан" от Е.Ертысбаева
00:51 Международный уголовный суд – последние сводки с юридического фронта, - А.Мезяев
00:50 О капитализме стейкхолдеров. "Новый" капитализм как мнимая альтернатива коммунизму, - В.Катасонов
00:29 М.Делягин: "Россию захлестывают потоки гастарбайтеров. Строится рабовладельческая система?"
|Сербия запустила ветку "Турецкого потока"
11:12 01.01.2021
Президент Сербии Александр Вучич дал старт пуску газа по ветке "Турецкого потока" ("Балканский поток"). Теперь газ из России будет поступать по нему.
По словам господина Вучича, Сербия может сэкономить на этом более $70 за 1 тыс. кубометров газа. "Сербия стала намного богаче после подключения газа. Цена за 1 тыс. кубометров будет $155 на входе из Болгарии плюс от $12 до $14 транспортных расходов в нашей сети, ранее это было $240",- сказал глава государства (цитата по ТАСС).
Церемония запуска газопровода прошла утром 1 января. В ней приняли участие посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, гендиректор компании "Сербиягаз" Душан Баятович, а также представители российских компаний, которые строили газопровод.
В 2019 году Сербия купила у "Газпрома" 2,135 млрд куб. м газа, за 10 месяцев 2020 года - 960 млн куб. м.
"Балканский поток" продолжает газопровод "Турецкий поток", который проходит по дну Черного моря от России до Турции. Оттуда газ экспортируют в Грецию, Болгарию и Северную Македонию. Власти Сербии планировали запустить "Балканский поток" в ноябре, но ввод отложили. Ранее газ в Сербию из России поступал через Украину и Венгрию.