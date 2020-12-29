Сербия запустила ветку "Турецкого потока"

11:12 01.01.2021

Президент Сербии Александр Вучич дал старт пуску газа по ветке "Турецкого потока" ("Балканский поток"). Теперь газ из России будет поступать по нему.



По словам господина Вучича, Сербия может сэкономить на этом более $70 за 1 тыс. кубометров газа. "Сербия стала намного богаче после подключения газа. Цена за 1 тыс. кубометров будет $155 на входе из Болгарии плюс от $12 до $14 транспортных расходов в нашей сети, ранее это было $240",- сказал глава государства (цитата по ТАСС).



Церемония запуска газопровода прошла утром 1 января. В ней приняли участие посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, гендиректор компании "Сербиягаз" Душан Баятович, а также представители российских компаний, которые строили газопровод.



В 2019 году Сербия купила у "Газпрома" 2,135 млрд куб. м газа, за 10 месяцев 2020 года - 960 млн куб. м.



"Балканский поток" продолжает газопровод "Турецкий поток", который проходит по дну Черного моря от России до Турции. Оттуда газ экспортируют в Грецию, Болгарию и Северную Македонию. Власти Сербии планировали запустить "Балканский поток" в ноябре, но ввод отложили. Ранее газ в Сербию из России поступал через Украину и Венгрию.