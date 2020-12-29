В руководство БишкекМэрией пришел Максимилиан Погиба. Жизнеутверждающее начало...

13:16 01.01.2021

В мэрии Бишкека снова произошли кадровые изменения



В мэрии города Бишкек снова произошли кадровые изменения. Об этом сообщили в мэрии.



Погиба Максимилиан Юрьевич назначен помощником и.о.мэра.



Директором физкультурно-оздоровительного комплекса "Газпром-детям" назначен Дуйшеев Ишенбек Абасканович. Его заместителем стал Шаршеев Дастан Төлөбалдиевич, который ранее занимал позицию помощника и.о.мэра Б. Түлөбаева.



Соответствующие распоряжения подписал и.о.мэра столицы Балбак Тулобаев.