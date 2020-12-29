В Кашкадарье, прикрываясь "тайным указом президента", фермеров и предпринимателей принуждают совершить жертвоприношение в мечети

16:51 01.01.2021

Руководство Касанского района Кашкадарьинской области приказало фермерам и предпринимателям совершить жертвоприношение в каждой мечети района в последнюю неделю 2020 года.



Об этом "Озодлику" сообщили несколько касанских фермеров. Из-за опасения провести новогоднюю ночь в изоляторе ОВД вследствие наказания главы района, фермеры и предприниматели попросили нашу редакцию не разглашать их имена.



Они заявляют, что заместители главы Касанского района - братья Султонмурод и Саид Донаевы, а также Убайдулла Очилов, ответственные за исполнение поручения главы района, потребовали от них "сдать в районную администрацию баранов весом не менее 30-40 кг".



По их словам, руководство района принуждает их к такой "благотворительности", прикрываясь "тайным указом" президента.



Двое заместителей главы (хокима) Касанского района, с которыми связался журналист "Озодлика", отключили свои мобильные телефоны, заявив, что эта информация является "ложной".



"Жертвоприношение для фотоотчета главы района"



По утверждению фермеров, обратившихся в редакцию "Озодлика", в последние десять дней 2020 года поборы с фермеров и предпринимателей перешли все возможные границы.



- В воскресенье один из заместителей хокима, председатель районного фермерского совета Саид Донаев позвонил главам 24 территориальных управ и приказал, чтобы все имеющие скот фермеры в 17:00 пришли на собрание в районную администрацию. Отказать ему было невозможно. Если не явишься на собрание, то хоким отправит за тобой участкового с приказом: "Доставишь его ко мне, даже если он лежит в объятиях жены". На собрание явились более 30 фермеров. Собрание проходило под председательством другого заместителя хокима Убайдуллы Очилова, - говорит один из касанских фермеров.



Этот собеседник и другие фермеры из Касанского района в разговоре с журналистом "Озодлика" утверждают, что на собрании заместители главы района неоднократно заявляли им, что жертвоприношения в мечетях будут совершаться "по поручению президента".



Касанские фермеры заявляют, что власти района превращают в свою пиар-кампанию благотворительные мероприятия, проводимые за счет грабежа предпринимателей.



- На собрании заместитель хокима сказал, что согласно указу президента в каждой мечети района нужно совершить жертвоприношение и раздать мясо в качестве благотворительности. Однако он не уточнил, согласно какому указу главы государства мы должны совершить жертвоприношения в мечетях. Он приказал каждому фермеру принести барана весом как минимум 30-40 килограммов или бычка. В тот же день хоким принял участие в жертвоприношении, которое было совершено в мечети "Кусам-ота". Зарезали барана, преподнесенного одним из фермеров. Хоким гордо сфотографировался на фоне мечети, как будто эта благотворительность была сделана за его счет. Оставили голову, ноги и требуху, а также около двух килограммов мяса, а все остальное мясо зарезанного барана продали на местном рынке. После населению объявили, что накануне Нового года хокимият провел благотворительное мероприятие для малоимущих, - сказал нашему журналисту предприниматель из Касанского района, хорошо осведомленный о подробностях жертвоприношения, совершенного 27 декабря.



"Под предлогом помощи малоимущим ..."



Обратившиеся в редакцию "Озодлика" фермеры и предприниматели из Касанского района заявляют, что районная администрация под предлогом оказания помощи малоимущим грабит их самым наглым образом.



- Хокимият превратился в дом попрошаек. Чиновники только и делают, что требуют с нас. В марте месяце, когда мясо подорожало и стоило 50 тысяч сумов за килограмм, нас всех заставили забить скот и сдать мясо по 35 тысяч сумов за килограмм. Затем последовала трагедия на Сардобе. Летом нас дважды заставили отдать по одному крупнорогатому скоту и барану. Со счетов предпринимателей без разрешения снимали деньги в счет благотворительного фонда - у кого-то сняли по 1 миллиону, у кого-то - по 5 миллионов. Затем во время праздника Курбан-байрам под предлогом пожертвования сиротам и малообеспеченным семьям более 120 фермеров заставили сдать крупнорогатый скот, у мелких фермеров - по овце. У хокимията есть свой склад. Замхокима Убайдулла Очилов говорит нам: "Ты принеси, мы сами отвезем все малоимущим". Однако никаких официальных записей о взносах фермеров и предпринимателей нет. Чиновники райадминистрации грабят фермеров, предпринимателей. Часть пожертвований они распределяют среди населения от имени хокима и делают фотоотчет, а другую часть оставляют себе. Такого открытого грабежа мы еще не видели, - жалуется фермер из Касанского района.



"Для чиновников из хокимията закон не писан ..."



В разговоре с журналистом "Озодлика" касанские фермеры и предприниматели объясняют причину того, почему они не могут открыто возразить местным чиновникам и вынуждены скрывать свои имена.



- Хокимият виноват в том, что сам выставляет некоторых фермеров нарушителями закона. Нельзя отдавать орошаемую землю фермеру-животноводу, но чиновники отдали некоторым животноводам такие земли. Некоторые фермеры имеют десятки гектаров земли без кадастра, они боятся потерять свои земли. Скрепя зубами и ругаясь матом про себя, они вынуждены идти навстречу чиновникам и выполнять требования хокима. Все это касается крупных фермеров из окружения главы района. У мелких фермеров нет таких возможностей, они еле-еле сводят концы с концами. Своими поборами хокимият превратил в нищих этих фермеров. У них есть кредиты, а хоким угрожает позвонить в банк и отправить к ним налоговиков, сотрудников Бюро принудительного исполнения. А если говорить откровенно, то чиновники могут не раздумывая отправить нас за решетку на Новый год. Вот почему мы все вынуждены молчать, - сказал один из фермеров.



Заместители хокима "перестали слышать"



29 декабря "Озодлик" попытался связаться с Саидом и Султанмурадом Донаевыми, о которых неоднократно упоминали фермеры и предприниматели, а также с Убайдуллой Очиловым, заместителем главы Касанского района Кашкадарьинской области, который считается ответственным за контроль по "обязательной благотворительности".



Услышав вопрос "Озодлика", Убайдулла Очилов сослался на "плохую связь" и прервал разговор. После он не ответил на телефонные звонки нашего журналиста.



Заместитель главы Касанского района по финансовым вопросам Султонмурод Донаев, выслушав журналиста "Озодлика" о жалобах фермеров и предпринимателей, категорически опроверг эту информацию.



- Это абсолютная ложь. Никто не принуждал их совершать жертвоприношения или заниматься благотворительностью. Этого не может быть, - сказал чиновник и бросил трубку.



Растущее недовольство в Касане



За последние два месяца в редакцию "Озодлика" поступило большое количество сообщений и жалоб на действия властей Касанского района, которые вызвали общественное возмущение.



Местные власти категорически отрицают информацию о принуждении учителей к работам, не связанным с их профессиональной деятельностью, о незаконных поборах с предпринимателей и безнаказанности сотрудников правоохранительных органов, избивших водителя.



Видео, на котором заместитель главы Касанского района Убайдулла Очилов (его имя уже упоминалось в данной статье - Ред.) отвечал на обращения пришедшей к нему на прием гражданки лежа на стульях, вызвало бурную реакцию в узбекском сегменте социальных сетей.



Замхокима прокомментировал свое действие ухудшением здоровья.



Официальной информации о том, что чиновника привлекли к ответственности, нет.