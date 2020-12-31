Затеянную ими войну против "Северного потока - 2" американцы проиграли, - А.Каневский

18:27 01.01.2021

АНТОН КАНЕВСКИЙ | 31.12.2020

Выигрыш Германии и России



Специализированные порталы, отслеживающие местонахождение морских судов, ранее интересовавшие лишь специалистов да родственников моряков, оказались в центре внимания СМИ в связи с судьбой проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" после введения американских санкций.



Журналисты и просто наблюдающие за ходом проекта внимательно отслеживали перемещения кораблей, способных завершить укладку труб, пытаясь угадать по ним общий ход дел с достройкой газопровода, ведь от операторов проекта информации было немного.



Глава польского правительства с чешским премьером на саммите Вишеградской группы. Источник: premier.gov.pl



Вот и то, что трубоукладочная баржа "Фортуна", начавшая укладку оставшегося участка газопровода в немецких водах, покинула район проведения работ, не осталось без внимания и комментариев. Разгадка оказалась простой. "Работы по строительству 2,6 км трубопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Германии завершены", – сообщила компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта. "Фортуна" управилась примерно за неделю, хотя разрешение на проведение работ немецкий регулятор дал до 15 января.



Теперь на очереди датский участок. Датское морское управление известило, что работы возобновятся с 15 января. Укладкой труб будет заниматься та же "Фортуна", ей будут помогать суда "Мурман" и "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России.



Как отмечают в Датском морском управлении, на время работ к судам запретят приближаться на несколько сот метров. "Несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, рыбная ловля и работы на морском дне будут запрещены в этих районах… Защитная зона простирается на 200 м с каждой стороны трубопровода", – говорится в уведомлении. Предстоит достроить еще 147 км газопровода (это суммарная протяженность недостроенных участков двух ниток). Предполагается, что в зависимости от погодных условий на это уйдет три-шесть месяцев.



Расчет на то, что выход из проекта под влиянием американских санкций западных компаний, специализирующихся на прокладке морских трубопроводов, сорвет строительство, не оправдался. У России оказались в наличии не только суда-трубоукладчики, но и другие элементы, необходимые для реализации такого рода проектов.



Так, многофункциональное аварийно-спасательное судно "Мурман" 23 декабря остановилось у конца построенного трубопровода почти в 15 милях к югу от острова Борнхольм и двинулось по недостроенному участку со скоростью 0,1 узла. Судно приступило к исследованию дна с помощью телеуправляемых подводных аппаратов (ROV). Такие работы проводятся перед укладкой труб и сразу после нее для мониторинга состояния трассы.



Сейчас в акватории Балтийского моря наблюдается около десятка судов под российским флагом, задействованных в строительстве газопровода – специализированные снабженцы, буксиры и т. д. Возможно, скорость укладки будет не та, какую обеспечивала компания Allseas, мировой лидер в строительстве магистральных подводных газопроводов, но импортозамещение сработало и тут. Российские специалисты справились с модернизацией и дооснащением судов, дипломаты обеспечили юридическое сопровождение работ, получение всех необходимых разрешений и согласований.



Глава польского правительства с чешским премьером на саммите Вишеградской группы. Источник: premier.gov.pl



Решение даже сугубо технических бумажных вопросов было политической задачей – ведь именно проволочки со стороны Дании привели к тому, что работы в ее исключительной экономической зоне начались так поздно и не закончились к моменту введения американских санкций. В этот раз со стороны датчан никаких проволочек не возникло; в частности, они достаточно быстро согласились внести изменения в выданное ранее разрешение на проведение работ, разрешив их проводить судам с якорным позиционированием (таковым является "Фортуна"), хотя в первоначальном варианте речь шла только о динамическом позиционировании, которым располагают суда компании Allseas и "Академик Черский".



Это подтверждает предположение о том, что прежняя позиция Дании была вызвана не давлением американцев, а двойной игрой со стороны главного экономического партнера Дании Германии. С их подачи датчане до последнего момента затягивали с выдачей разрешения, что нужно было немцам, дабы сделать Россию сговорчивее в вопросе сохранения украинского транзита, а фактически – поставок российского газа на Украину по так называемым реверсным схемам.



В итоге Берлин перехитрил сам себя, дав американцам возможность затормозить строительство газопровода, который Германии нужен не меньше, чем России. Так или иначе, немецкой стороне пришлось выступить с рядом достаточно жестких заявлений, последним из которых по времени стали слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что немецкое правительство не собирается уступать американским властям в споре о "Северном потоке - 2", так как речь идет о суверенитете Германии. "Нам не нужно говорить о европейском суверенитете, если это означает, что в будущем мы будем делать все, что захочет Вашингтон", – заявил Хайко Маас.



Не повлияли на позицию Германии и новые "разоблачения" Навального, так ли случайно раздавшиеся перед возобновлением работ на трассе газопровода. Судя по всему, и вся провокация с "отравлением", помимо "стратегической" задачи демонизации Москвы, была запущена для срыва достройки "Северного потока - 2".



Этот проект стал своего рода делом принципа и для администрации Трампа, стремившейся показательно "обломать" европейских союзников, и для них самих (прежде всего для Германии), маркером, показывающим, являются ли они суверенными государствами или вассалами Вашингтона.



Новый президент США Джо Байден ставит задачу восстановления единства "демократического мира", нарушенную действиями Трампа, но по-старому (как до Трампа) уже не будет. Проигранная даже по очкам война меняет соотношение сил, а затеянную ими войну против "Северного потока - 2" американцы проиграли. Немецкая сторона перешла к более твердой защите своих интересов, и этот опыт немцы не забудут. Надо полагать, официальная позиция Вашингтона по отношению к газопроводу не изменится, но, скорее всего, новых серьезных попыток сорвать достройку "Северного потока - 2" уже не будет. Для Германии это серьезный выигрыш.



А главный выигрыш России состоит в том, что из-за западных санкций ее не удалось поставить перед лицом срыва стратегически важного проекта. У страны оказалось достаточно технологических, финансовых и политических ресурсов, чтобы довести проект до успешного завершения.