Главный обман 2020 года

22:50 01.01.2021



Владимир Овчинский



14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования по выборам президента США, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден становится новым американским лидером. Но действующий президент Дональд Трамп не желает признавать поражение. Он уверен, что результаты выборов сфальсифицированы.



На Рождество и Новый год Трамп отправился в свое поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.



28 декабря Трамп сообщил в Twitter, что вернется в Вашингтон 6 января, в день утверждения в Конгрессе результатов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Американский лидер призвал "не пропустить" его возвращение.



Трамп ранее неоднократно призывал республиканцев бороться за то, чтобы оспорить эти итоги.



Группа законодателей-республиканцев 6 января в Конгрессе собирается предпринять последнюю попытку оспорить результаты выборов.



Контур аргументов, которые они будут использовать, примерно известен.



Джон Пераззо на сайте республиканцев Frontpage (23.12. 2020) обобщил известные на конец декабря основные факты нарушений на выборах президента США.



Подготовка к массовым фальсификациям на выборах



15 лет назад (в 2005 году) в историческом отчете двухпартийной комиссии по реформе федеральных выборов, неофициально известной как Комиссия Картера-Бейкера, всем штатам США было рекомендовано для гарантии свободных и справедливых выборов предпринять следующие шаги:



повысить требования к удостоверениям личности избирателя;



свести к минимуму использование бюллетеней для голосования по почте, которые "остаются крупнейшим источником потенциального мошенничества с избирателями";



запретить сбор бюллетеней третьими лицами;



очищать списки избирателей от всех недопустимых или вымышленных имен;



позволять наблюдателям на выборах без ограничений и препятствий контролировать процесс подсчета голосов;



обеспечить точность составления таблиц машинами для голосования;



призвать новостные организации "отложить публикацию любых данных экзитполов до принятия решения о выборах".



Все эти рекомендации были не просто проигнорированы на выборах в ноябре 2020 года.



В течение месяцев, предшествовавших президентской гонке в 2020 году, штаб Байдена собрал команду из 600 юристов и более 10 тысяч добровольцев, которые побывали в каждом штате, чтобы "отозвать местные правила, которые не обеспечивают должного доступ к голосованию".



Более года назад демократы подали около 300 исков в десятках штатов (в первую очередь, во всех штатах, являющихся ключевыми в выборах) в целях изменить законы и правила о выборах таким образом, чтобы это пошло на пользу кандидатам -демократам. Например, они стремились:



продлить установленные законом сроки, до которых бюллетени для голосования по почте могли быть отправлены, помечены или получены избирательными органами;



позволить людям голосовать раньше, чем когда-либо, в некоторых случаях за 50 дней до дня выборов;



отменить требования к подписи, проверке подписи и свидетельству при отправке бюллетеней по почте;



объявить недействительными законы штата, запрещавшие сбор бюллетеней третьими сторонами;



отменить требование удостоверения личности с фотографией для личного голосования;



ввести положения, которые позволят "исправить" пересылаемые по почте бюллетени, содержащие ошибки или упущения.



В Пенсильвании, Джорджии, Мичигане, Висконсине и Аризоне нарушили положения Конституции Соединенных Штатов, которые уполномочивают законодательные органы штата самостоятельно принимать законы о выборах для каждого штата. Поскольку изменения были внесены в их избирательные системы не законодательным собранием штата, а другими государственными должностными лицами.



Но Верховный суд Соединенных Штатов проигнорировал эти конституционные требования



Невозможность проигрыша Трампа



Поздно в ночь выборов - 3 ноября 2020 года - президент Трамп опережал Байдена, набрав примерно 100 тысяч голосов в Висконсине, 300 тысяч голосов в Мичигане, 300 тысяч голосов в Джорджии и 700 тысяч голосов в Пенсильвании. Затем внезапно все четыре штата почти одновременно приостановили подсчет голосов. К раннему утру следующего дня Висконсин по голосам перешел на сторону Байдена, а вскоре после этого и Мичиган. Несколькими днями позже их примеру последовали Джорджия и Пенсильвания.



Президент Трамп получил больше голосов, чем любой другой действующий президент, претендующий на переизбрание, и увеличил общее количество голосов в 2016 году на 11 миллионов - третий по величине прирост, когда-либо достигнутый действующим президентом. Напротив, президент Обама благополучно выиграл переизбрание в 2012 году, набрав на 3,5 миллиона голосов меньше, чем он получил в 2008 году.



Байден в 2020 году выиграл только 17% всех округов по стране, что является рекордным минимумом.



Согласно экзитполам, за Трампа проголосовали 95% республиканцев. Более того, "черная поддержка" Трампа выросла на 50% по сравнению с уровнем 2016 года, в то время как "черная поддержка" Байдена упала значительно ниже 90%.



Трамп также увеличил свою долю в общенациональном голосовании латиноамериканцев с 29% в 2016 году до 35% в 2020 году.



Трамп легко победил во Флориде, Огайо и Айове в 2020 году. С 1852 года единственным кандидатом в президенты, проигравшим на выборах, выиграв эти три штата, был Ричард Никсон в 1960.



Предполагаемая победа Байдена полностью связана с тем фактом, что он, кажется, превзошел его именно в крошечной горстке городов, управляемых демократами, которые давали ему узкие преимущества в каждом из государств поля битвы, и нигде больше.



Странно, что Трамп мог проиграть выборы, даже несмотря на то, что республиканцы выиграли все 27 выборов членов палаты представителей, которые политические аналитики оценивали как "ничьи"в своем анализе выборов 2020 года. Более того, демократы не смогли отменить ни одного республиканского места в палате представителей. А в Нью-Гэмпшире республиканцы захватили контроль как над палатой представителей штата, так и над сенатом штата, которые до этих выборов прочно находились в руках демократов.



Поскольку так много бюллетеней было подано в 2020 году людьми, впервые проголосовавшими по почте, большинство экспертов, используя исторические закономерности в качестве руководства, предсказали более высокий, чем обычно, уровень отклонения бюллетеней из-за недостатков, таких как отсутствующая информация, неточная информация, или получение бюллетеней без специальных конвертов. Но произошло прямо противоположное:



- В Пенсильвании в 2020 году было отклонено всего 0,03% бюллетеней, отправленных по почте (этот показатель более чем в 30 раз ниже, чем показатель отклонения в 1% в 2016 году);



- В Джорджии процент отказов в 2020 году составил 0,2%, что более чем в 30 раз ниже показателя в 6,4% в 2016 году;



- В Неваде процент отказов в 2020 году составил примерно 0,75%, что меньше половины 1,6% показателя 2016 года;



- В Северной Каролине процент отказов в 2020 году составил 0,8%, что составляет менее одной трети от 2,7% показателя 2016 года;



- В Мичигане процент отказов в 2020 году составил 0,1%, что составляет примерно одну пятую от 0,5% показателя 2016 года.



Что случилось в Джорджии?



В Джорджии незаконные избирательные бюллетени были поданы:



более чем 2500 преступниками или от их имени;



66 247 несовершеннолетних избирателей;



2423 незарегистрированных избирателя;



4 926 человек, не прошедших регистрацию до истечения установленного штатом крайнего срока регистрации избирателей;



395 человек, проголосовавших в двух штатах;



20 311 избирателей, которые выехали из штата и, таким образом, лишились права голоса в Джорджии;



40 279 человек, которые переехали через границу графства в Джорджии, не перерегистрировавшись в новом округе проживания;



от 30 000 до 40 000 человек, чьи открепительные удостоверения не имели действительной, поддающейся проверке подписи;



не менее 1 043 человека, при регистрации избирателей которых почтовые отделения указывались в качестве домашнего адреса, а номера ящиков маскировались под номерами "квартир". Почти все представители этой последней категории были заочниками, проголосовавшими досрочно.



Девять человек в различных пунктах пересчета в Джорджии представили под присягой письменные показания, в которых говорилось, что они видели большое количество бюллетеней, которые не были сложены и отправлены в конвертах, как того требует закон. Почти все они были отправлены за Байдена.



Как писала в своих показаниях под присягой давний менеджер опросов Сьюзан Войлс: "На бюллетенях не было никаких отметок, показывающих, откуда они пришли или где они были обработаны. Я заметил, что маркировка кандидатов в этих бюллетенях была необычно однородной, возможно, даже с помощью устройства для маркировки бюллетеней. По моей оценке при наблюдении за этими бюллетенями, примерно 98% голосов составили за Джозефа Байдена".



По меньшей мере 96 600 открепительных удостоверений в Джорджии были запрошены и подсчитаны, но никогда не регистрировались как возвращенные избирателем в окружные избирательные комиссии.



В крупном округе Фултон, штат Джорджия, камеры наблюдения засняли, пожалуй, самые наглядные видео доказательства фальсификации выборов из когда-либо зарегистрированных.



Примерно в 22:30 в ночь выборов сотрудникам избирательных комиссий и наблюдателям за выборами сказали, что из-за прорыва водопровода в здании они должны были пойти домой на ночь и не возвращаться до 8:30 следующего утра, до времени, когда весь подсчет голосов, который якобы был приостановлен на ночное время, возобновится. Примерно к 22:50 все покинули объект, за исключением четырех сотрудников - демократов, которые остались на избирательном участке. Как только все остальные разошлись по домам, эти четверо сразу же вытащили четыре больших ящика на колесиках из-под длинного стола (черная скатерть до пола скрывала их). Ящики были заполнены примерно 6 тысяч бюллетеней на ящик. И четверо оставшихся работников избирательной системы продолжили их подсчет примерно до часу ночи - при отсутствии наблюдателей от республиканцев. Более того, позже было подтверждено, что в здании не было прорыва водопровода. Это было лишь фальшивым предлогом, призванным для удаления недемократов, участвующих в опросах общественного мнения.



Обновление голосования в Джорджии в 1:34 час 4 ноября добавило 136 155 голосов за Байдена и 29 115 голосов за Трампа.



По словам журналиста Real Clear Investigations Пола Сперри: "Рано утром 5 ноября за Джо Байдена внезапно появилось около 20 000 голосов, в то время как около 1000 голосов за президента Трампа таинственным образом исчезли из его собственных подсчетов в критически колеблющемся штате Джорджия".



Эксперт по данным Эдвард Соломон проанализировал результаты выборов 2020 года в Грузии и обнаружил, что около 20 тысяч голосов были переданы от Трампа Байдену на уровне участков.



Что случилось в Пенсильвании?



Приблизительно 165 412 бюллетеней для почтовых отправлений и открепительных удостоверений, запрошенных на имена зарегистрированных избирателей-республиканцев в Пенсильвании, никогда не были подсчитаны счетчиками голосов.



Профессор математики колледжа Уильямс Стивен Миллер, специализирующийся на аналитической теории чисел, проанализировал данные и пришел к заключению под присягой, что: (а) количество бюллетеней "запрошено на имя зарегистрированного республиканца кем-то другим (таких бюллетеней было между 37 001 и 58 914", и (b) количество "республиканских бюллетеней, которые податель запроса вернул, но они не были подсчитаны, было между 38 910 и 56 483".



В письменных показаниях под присягой утверждается, что работникам избирательной системы в Пенсильвании было поручено раздавать бюллетени без имен случайным людям по всему штату. Как следствие, тысячам жителей Питтсбурга, пришедшим на голосование лично, сказали, что, согласно официальным данным, они уже проголосовали.



По крайней мере, 1400 ранее проголосовавших и заочно проголосовавших в Пенсильвании указали свои домашние адреса как адреса почтовых отделений, пунктов UPS и пунктов FedEx, замаскировав номера ящиков как "квартира", "квартира", "апартаменты" и т. д.



В Пенсильвании более 51 тысячи бюллетеней для почтовых и открепительных удостоверений были помечены как возвращенные всего через день после того, как их разослали сотрудники избирательных комиссий, что практически невозможно. Почти 35 тысяч дополнительных бюллетеней для почтовых отправлений и открепительных удостоверений были отмечены как возвращенные в тот же день, когда они были отправлены, а еще 23 тысячи имели дату возврата, которая была более ранней, чем дата отправки. Кроме того, было отмечено, что более 43 тысяч бюллетеней для почтовых и открепительных удостоверений были возвращены всего через два дня после отправки, что по - прежнему представляет собой неправдоподобно быстрое время обработки. Кроме того, более чем 9 тысяч бюллетеней для почтовых и открепительных удостоверений вообще не имели даты "отправки".



Республиканский наблюдатель опроса из округа Делавэр в Пенсильвании Грег Стенстром, который является экспертом в области мошенничества с безопасностью, сообщил на слушаниях Комитета по политике Республиканской партии Сената, что 47 USB-карт с результатами опроса пропали без объяснения причин. Он также сказал, что был свидетелем как минимум 24 - х случаев, когда данные с USB-карты загружались в машины для голосования без контроля наблюдателя за опросом.



Информатор Джесси Морган, который работал водителем грузовика у субподрядчика с USPS, говорит, что 21 октября он проехал на грузовике, заполненном потенциально более 288 тысяч бюллетеней, из Бетпейджа, Нью-Йорка в Ланкастер, Пенсильванию, тем самым незаконно перевезя бюллетени через границы штата.



Письменные показания почтовых работников в трех городах Пенсильвании свидетельствовали о том, что различные почтовые отделения незаконно заполняли бюллетени задним числом и приказывали помещать почту Трампа в корзину "Недоставленная массовая деловая почта", при этом подчеркивая, что почта Байдена должна доставляться вовремя.



Почтовый служащий Пенсильвании Ричард Хопкинс сказал Джеймсу О"Кифу из Project Veritas, что почтмейстер округа Эри Роберт Визенбах сказал почтовым служащим отделить бюллетени, полученные после 3 ноября, от других почтовых отправлений и датировать эти бюллетени задним числом, чтобы их можно было подсчитать (Washington Post, и New York Times позже опубликовали ложные истории, в которых ошибочно утверждалось, что Хопкинс якобы отказался от своих утверждений).



Во время одного особого всплеска голосов в Пенсильвании в предрассветные часы 4 ноября к общему количеству голосов за Байдена прибавилось около 570 тысяч голосов, а к общему количеству Трампа прибавилось всего 3200 голосов - соотношение примерно 178:1.



Что случилось в Мичигане?



Согласно одному из письменных показаний под присягой, которые дал наблюдатель за выборами в Мичигане, он нарушил действующий закон штата, приказав сотрудникам избирательных участков на избирательных участках не запрашивать удостоверение личности с фотографией у избирателей.



В письменных показаниях, поданных в Мичигане, утверждается, что работникам опросов предписывалось игнорировать несоответствия подписей, задним числом фиксировать приходящие бюллетени (чтобы создать впечатление, что они прибыли до установленного законом крайнего срока) и обрабатывать любые сомнительные бюллетени.



Эндрю Ситто в письменных показаниях под присягой поклялся, что коробки, заполненные десятками тысяч незапечатанных, незащищенных бюллетеней (все отгруженные за демократов), прибыли на автомобилях с номерными знаками из за предела штата в округ Уэйн в Мичигане в 4:30 утра после дня выборов. "Я заметил, что все бюллетени, которые я наблюдал, были отданы за Джо Байдена", - сказал Ситто. Согласно другому показанию под присягой, имена в бюллетенях в этих ящиках не значились ни в досье квалифицированных избирателей (QVF), ни в дополнительных списках избирателей, которые зарегистрировались незадолго до дня выборов.



Ситто говорит, что в комнате для подсчета голосов, где он находился в день выборов, служащий избирательной системы однажды использовал большой лист картона, чтобы закрыть окна. Тот же самый чиновник впоследствии отказал Ситто снова войти в комнату после того, как он ушел на перерыв.



Роберт Кушман, участник опроса из Детройта, заявил в письменном показании под присягой: "Я видел, как операторы компьютеров на нескольких счетных досках вручную добавляли" "в систему QVF" "имена и адреса этих тысяч бюллетеней… из неизвестных, непроверенные "лица"".



В 18 письменных показаниях под присягой в Мичигане свидетели утверждали, что сотрудники избирательной комиссии подсчитали бюллетени людей, чьи имена не были в досье избирателя, и что эти имена были добавлены в систему с датой рождения 1 января 1900 года. Одним из этих 18 членов был Роберт Кушман, который сказал в своих показаниях: "Когда я спросил о невозможности проведения каждого избирательного бюллетеня в один и тот же день рождения, мне сказали, что это была инструкция, пришедшая из офиса клерка округа Уэйн".



Приблизительно 9 500 бюллетеней, присланных по почте из штата Мичиган, якобы были отправлены избирателями, чьи имена и даты рождения совпадали с записями о смертях в Индексе смертей службы социального обеспечения. Кроме того, еще почти 2 тысячи бюллетеней были поданы на имена избирателей, которые утверждали, что им исполнилось 100 лет, но не числились в публичных записях как живые лица.



В федеральном иске, поданном против Мичигана 10 ноября, кампания по переизбранию президента Трампа представила 234 страницы письменных показаний под присягой свидетелей, описывающих, как в нарушение избирательного кодекса штата Мичиган респонденты - республиканцы разными способами не могли должным образом соблюдать правила подсчета голосов, особенно в Уэйне, самом густонаселенном округе Мичигана. "Сотрудники избирательных комиссий аплодировали, приветствовали и кричали, когда республиканский претендент был выброшен из зоны подсчета голосов", говорится в иске.



Семь свидетелей в Мичигане заявили, что они видели, как одни и те же стопки бюллетеней несколько раз пропускали через машины для подсчета результатов демократы, участвующие в опросе общественного мнения (без нахождения республиканцев рядом с ними).



В письменных показаниях, поданных почтовым работником в Траверс-Сити, штат Мичиган, говорится, что различные почтовые отделения незаконно датировали бюллетени задним числом и приказали помещать почту Трампа в корзину "Недоставленная массовая деловая почта", требуя, чтобы почта Байдена доставлялась как можно скорее ( как и в ряде других штатов).



Другой почтовый служащий в Траверс-Сити связался с Джеймсом О"Кифом из Project Veritas, чтобы зафиксировать на видео, как его руководитель Джонатон Кларк потребовал от почтовых работников незаконно разделять и вручную датировать бюллетени задним числом, полученные после установленного законом крайнего срока - 20:00 час в день выборов. Затем рабочим было приказано немедленно отправить эти поддельные бюллетени в главный распределительный центр ПО. Когда г-н О"Киф впоследствии связался с Кларком по телефону, чтобы расспросить его об обвинениях, пораженная Кларк отказалась отвечать на вопрос и немедленно повесила трубку.



Специалист по ИТ и кибербезопасности Мелисса Кароне, которая 3 и 4 ноября работала подрядчиком в Dominion Voting Systems - компании, которая предоставила машины для голосования в 66 из 83 округов Мичигана в 2020 году, сказала на слушаниях в Комитете по надзору Сената штата Мичиган: "То, что я увидела в Центре TDS [где подсчитывались голоса], было полным мошенничеством. Все 27 часов я был там. Пачки бюллетеней проходили через счетные машины много раз, их подсчитывали восемь - десять раз, я наблюдал за этим собственными глазами. Я была там, чтобы помочь с ИТ". Добавив, что у нее было "100% впечатление, что все эти работники участвовали в этом". Кароне также отметила, что в том месте, где она работала, было от 22 до 24 счетных машин, и что она наблюдала злоупотребления служебным положением, связанные с выборами, "тысячи раз", пока находилась на месте.



Организация по борьбе с фальсификацией выборов Guard the Vote проверила 30 тысяч из 172 тысяч бюллетеней для почтовых и открепительных удостоверений, поданных в городе Детройт. Из этих 30 тысяч бюллетеней 229 были поданы на имена погибших, а еще 2660 бюллетеней были поданы людьми, указавшими недействительные домашние адреса, например, на пустырях и сгоревших домах. Короче говоря, по крайней мере 2 889 (9,6%) из этих 30 тысяч избирательных бюллетеней Детройта должны были быть выброшены. Если этот показатель дисквалификации является репрезентативным для 172 тысяч голосов по почте в городе в целом, более 16 500 из этих голосов, вероятно, были недействительными.



Пэтти Макмеррей в Детройте утверждает, что она видела большое количество фотокопий бюллетеней, отправленных по почте на имена незарегистрированных избирателей, и все они были поданы за Байдена. "Бюллетени выглядели так, как будто они были теми же ксерокопированными копиями бюллетеня", - заявила она. "Все они были за Байдена по всем направлениям. Не было ни одного голоса за Трампа. Ни один из избирателей не зарегистрирован". Утверждая, что сотрудники избирательных комиссий вводили эти имена и адреса с фальшивыми датами рождения, которые "отменили бы систему и позволили бы им вводить незарегистрированных избирателей", МакМюррей добавила: "В течение дня они подавали голоса избирателей, которых не было в электронной книге для голосования, или дополнительную обновленную книгу опросов".



Обновление голосования в Мичигане в 3:50 час 4 ноября добавили 54 497 голосов за Байдена и всего 4718 голосов за Трампа.



Еще одно обновление голосования в Мичигане в 6:31час 4 ноября добавило 141 258 голосов за Байдена и лишь 5968 голосов за Трампа.



Что случилось в Висконсине?



Обновление голосования в Висконсине в 3:42 час 4 ноября добавило 143 379 голосов за Байдена и 25 163 голосов за Трампа.



По крайней мере 26 673 человека использовали бюллетени для голосования по почте для незаконного голосования в Висконсине после того, как они выехали из штата.



Почтовый субподрядчик Натан Пиз засвидетельствовал, что два разных почтовых работника ему сказали в двух разных случаях, что USPS в Висконсине готовится датировать более 100 тысяч поздно прибывших бюллетеней утром 4 ноября, чтобы все выглядело так, как будто они прибыл до установленного законом срока.



Данные штата показывают, что явка избирателей в Висконсине составляет 88%, что является неправдоподобно высоким числом.



Джеймс Троупис, ведущий поверенный кампании Трампа в Висконсине, дал следующие показания Сенату США 16 декабря в отношении многих десятков тысяч незаконно поданных бюллетеней, которые были одобрены и подсчитаны в этом штате:



"В Висконсине мы только что завершили пересчет…. Уникальная возможность проверить подлинные конверты с бюллетенями, поданные заочными избирателями. Это позволило нам идентифицировать личность, по адресу, по палате. Настоящие имена указаны в протоколе. И вот что мы нашли. Мы обнаружили, что были неполные и измененные сертификаты. Это сертификаты на лицевой стороне конвертов, которые должны быть выполнены в точном соответствии с нашим законодательством. В противном случае эти результаты могут не учитываться на выборах. Было подсчитано более 3 тысяч из идентифицированных людьми, хотя они явно недействительны по закону".



"Вторая категория - инициалы служащих помещены на всех этих конвертах. Почему? Поскольку клерк определяет, что он был правильно получен, и предоставляется идентификация. Что мы нашли? Более чем 2 тысячи бюллетеней в датчанах и округе Милуоки вообще не имели инициалов. Но тем не менее их посчитали".



"У нас также есть специальные законы в Висконсине в отношении заблаговременного голосования. У нас не допускается предварительное голосование. Мы разрешаем очное и иное голосование заочно. Итак, все, что до дня выборов, попадает под наши заочные правила. Что сделал город Мэдисон? Они создали систему, при которой люди могли приходить в парк и сдавать свои бюллетени в конвертах за пять недель до выборов. Они также создали коробки. Просто ящики на углах, в которые можно было бросить бюллетень. А в нашем уставе прямо сказано, что есть только два способа подать открепительное удостоверение. Лично или доставка в офис клерка. Вот и все. Больше ничего не разрешено. И все же в городе Мэдисон у нас было… 17 271 бюллетень в этой категории, которую мы идентифицировали".



"Затем у нас есть интересная категория под названием"неограниченно ограниченные ". Это люди, которые не могут голосовать лично из-за своего возраста, физического заболевания или немощи или инвалидности. Таким образом, им не нужно предъявлять никаких удостоверений личности. Среди тех, кто претендует на этот статус, есть один из избирателей Джо Байдена, который сказал: "Я не могу попасть на избирательные участки". У нас есть работники опроса, которые утверждали это. У нас есть люди, которые пошли на акции протеста, люди, у которых были свадьбы, люди, у которых были каникулы, все заявили об этом статусе. "Я не могу попасть на избирательные участки". Таким образом, они смогли проголосовать без идентификации. Мы идентифицировали 28 395 человек в этой категории".



"Наконец, есть другие категории, в которых до 170 тысяч других бюллетеней были поданы без какой-либо заявки. Фактически, они рассматривали конверт с сертификатом как заявление, хотя по закону требуется отдельное заявление. В штате Висконсин правильно проголосовали 3 миллиона человек. Более 200 000 человек, опознанных в ходе этого пересчета, не опознаны. Но эти голоса были подсчитаны, и наш статут гласит, что этого не должно было быть".



Что случилось в Неваде?



В Неваде зарегистрировано 42 284 человека, проголосовавших дважды в 2020 году. Более того, бюллетени были поданы на имена примерно 20 тысяч человек, не имевших почтового адреса в Неваде; 2 468 человек, которые переехали в другой штат и, таким образом, не имели права голоса в Неваде; 1500 человек погибли; почти 4 тысячи неграждан штата; и почти 30 тысяч человек, которые ложно указали нежилые, свободные или несуществующие адреса в качестве своих домашних.



16 декабря адвокат кампании Трампа Джесси Банал дал показания Сенату США: "В общей сложности наши эксперты выявили 130 тысяч уникальных случаев мошенничества на выборах в Неваде. Но реальное число почти наверняка больше. Наши специалисты по данным сделали эти расчеты не путем оценок или статистической выборки, а путем анализа и сравнения списка фактических избирателей с другими списками, большинство из которых общедоступны".



Также в своих показаниях в Сенате Банал объяснил, как это широко распространенное мошенничество первоначально произошло в Неваде:



"3 августа 2020 года после спешной специальной сессии законодатели Невады внесли радикальные изменения в закон штата о выборах, приняв закон, известный как AB-4. Уязвимость этого закона была очевидна. Он предусматривал универсальное голосование по почте без достаточных гарантий для аутентификации избирателей или обеспечения фундаментального требования, согласно которому каждому законно квалифицированному избирателю отправляется только один бюллетень. Это усугублялось тем, что сотрудники избирательной комиссии не устранили известные недостатки в своих списках избирателей. Из-за AB-4 количество почтовых бюллетеней резко выросло с 70 тысяч в 2016 году до более 690 тысяч в этом году. Выборы неизбежно сопровождались фальсификациями, и наша "горячая линия" не переставала звонить".



Специалист по анализу данных Дороти Морган сообщает, что только в третьем округе Конгресса штата Невада в 2020 году было подано 13 372 неполных и поддельных данных о регистрации избирателей по сравнению с всего лишь 68 в 2016 году. Во многих из этих фальшивых регистраций в качестве избирателей были указаны казино или временные стоянки для автодомов. 74% мошеннических регистраций в 2020 году произошли в период с июля по сентябрь.



Что произошло в других местах?



В исследовании, возглавляемом Мэттом Брейнардом, бывшим директором по данным и стратегии предвыборной кампании президента Трампа в 2016 году, исследователи звонили по телефону многим тысячам зарегистрированных избирателей-республиканцев в Пенсильвании, которые, согласно данным штата, получили бюллетени для голосования по почте для выборов 2020 года. Из 1706 избирателей, с которыми исследователям удалось связаться, почти треть заявили, что никогда не запрашивали бюллетень. Среди оставшихся 1137 избирателей, которые заявили, что они действительно запросили бюллетень, было 453 (42%), которые: (а) сообщили, что отправили свои бюллетени по почте, и (б) не знали о том, что эти бюллетени никогда не записывались как "полученные" или "засчитанные" государством.



В других штатах Брейнард обнаружил, что процент республиканцев, которые аналогичным образом запросили бюллетени, которые впоследствии никогда не регистрировались как "полученные" или "подсчитанные" государством, составляли: 50% в Аризоне, 44% в Джорджии, почти 33% в Мичигане и 20% в Висконсине.



Брейнард также обнаружил 17 877 досрочных или открепительных бюллетеней, которые были поданы в Джорджии на имена людей, подавших уведомления о выезде из штата и, следовательно, не имевших права голоса в Джорджии. То же самое касается 7 426 бюллетеней в Пенсильвании, 6 254 бюллетеней в Висконсине, 5 145 бюллетеней в Неваде, 5084 бюллетеней в Аризоне и 1688 бюллетеней в Мичигане.



Записи показывают, что в Пенсильвании около 98 тысяч человек проголосовали только за Джо Байдена и не проголосовали ни за кого ниже по списку. Соответствующие цифры в других ключевых штатах были примерно: от 80 тысяч до 90 тысяч в Джорджии, 42 тысячи в Аризоне, 63 тысячи в Висконсине и от 69 тысяч до 115 тысяч в Мичигане.



По крайней мере, 19 997 человек использовали бюллетени для голосования по почте для незаконного голосования в Аризоне после того, как они выехали из штата.



Согласно анализу, проведенному исследовательской группой Just Facts, вполне вероятно, что 234 570 голосов неграждан принесли пользу Байдену в семи штатах, где шла борьба: в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Висконсине, Неваде, Северной Каролине и Пенсильвании.



Предыдущее исследование показало, что 81% неграждан, которые голосуют, голосовали за демократов.



Перед выборами исследование Pew Research Center показало, что в тех штатах, где в 2020 году было предложено занять место в Сенате, подавляющая часть избирателей, которые планировали поддержать Трампа или Байдена, заявили, что они также "будут поддерживать партийного кандидата в Сенат". В соответствии с результатами этого опроса, в штатах, традиционно не являющихся "полями боевых действий красных и синих" (республиканцев и демократов), общее количество голосов, полученных Байденом, было лишь немного выше, чем количество голосов, полученных кандидатами в сенат-демократы, которые также были в бюллетенях. Точно так же общее количество голосов, полученных Трампом, было лишь немного выше, чем количество голосов, полученных республиканскими кандидатами в Сенат, которые также были в бюллетенях.



Но в штатах, находящихся на "полях сражений" ( от которых зависели основные результаты выборов), необъяснимым образом произошел разрыв между Байденом и кандидатами в сенат-демократами. Он был намного больше, чем разрыв между Трампом и кандидатами в сенат-республиканцами. В Мичигане, например, Байден получил на 69 093 голосов больше, чем кандидат в Сенат от демократов Гэри Петерс, а Трамп получил всего на 7 131 голосов больше, чем кандидат в Сенат от республиканцев Джон Джеймс. А в Джорджии Байден получил на 95 801 голосов больше, чем кандидат в сенат от демократов Джон Ософф, а Трамп получил всего на 818 голосов больше, чем кандидат в сенат от республиканцев Дэвид Пердью. Это означает, что в штатах на "полях сражений" большое количество демократов, похоже, проголосовало за Байдена, при этом загадочным образом решив игнорировать очень важные сенатские гонки.



Подделанные и поврежденные машины для голосования



Согласно заявлениям свидетелей и экспертов, содержащихся в иске, опубликованном бывшим федеральным прокурором Сидни Пауэллом и ее командой юристов:



агенты злоумышленников получили доступ к программному обеспечению, используемому машинами для голосования Доминиона, "чтобы отслеживать и манипулировать выборами".



принстонский профессор информатики и эксперт по безопасности выборов Эндрю Аппель показал, что подсчетом голосов машинами Dominion, можно манипулировать, подставив вредоносный код всего за "7 минут, оставшись наедине с машиной для голосования и отверткой";



финский программист и эксперт по безопасности выборов Хари Хурсти показал, что машины для голосования Dominion могут быть легко взломаны, поскольку они подключены к Интернету, что он назвал "серьезным угрозой безопасности".



Один особенно примечательный партнер описывает себя как бывшего "аналитика электронной разведки 305-го полка военной разведки", имеющего "опыт сбора электронной разведки ракетных систем ЗРК" и "обширный опыт хакера в белой шляпе, которого используют некоторые из ведущих специалистов по выборам в мире". После проведения обширной судебно-медицинской экспертизы этот свидетель осудил Dominion за "полную неспособность" обеспечить "базовую кибербезопасность".



Бен Тернер, возглавляющий консалтинговую компанию Fraud Spotters, специализирующуюся на выявлении случаев мошенничества со страховкой, провел анализ от округа к округу о том, как внедрение систем голосования Dominion в этих округах в период между президентскими гонками 2008 и 2020 годов могло повлиять на результаты выборов в этих округах. места. После контроля множества ключевых переменных, таких как раса, население, уровень иммиграции и образование, Тернер обнаружил, что в президентских гонках использование машин Доминиона было связано с уменьшением числа республиканцев на 1,55 процентных пункта и увеличением на 1,55 процентных пункта голосование.



Другой давний аналитик данных обнаружил, что Байден в 2020 году превысил прогнозную линию в 78% округов, которые использовали машины для голосования Dominion или HART InterCivic, постоянно получая на 5,6% больше голосов, чем ожидалось. Аналитик назвал это "драматическим красным флагом".



После проведения судебно-медицинской проверки машин для голосования Dominion Рассел Рамсленд-младший, соучредитель Allied Security Operations Group, заявил в отчете: "Мы пришли к выводу, что система голосования Dominion намеренно и целенаправленно разработана с присущими ей ошибками для создания системного мошенничества и влиять на результаты выборов. Система намеренно генерирует огромное количество ошибок при голосовании. Затем электронные бюллетени передаются для рассмотрения. Умышленные ошибки приводят к массовому рассмотрению бюллетеней без надзора, без прозрачности и без контрольного следа.



Джон Пераззо не одинок в своих разоблачениях



Доклад Наварро



Советник Белого дома по торговле Питер Наварро 17 декабря выпустил изобличающий 36-страничный отчет о фальсификациях на выборах 2020 года под названием "Непорочный обман: шесть ключевых аспектов нарушений на выборах", придя к выводу, что существовала либо "скоординированная стратегия" для кражи результатов выборов, либо "несправедливо измененные правила игры в пользу Байдена-Харрис".



В своем отчете Наварро анализирует "шесть ключевых аспектов" нарушений на выборах в шести штатах:



неправильное обращение с бюллетенями,



статистические аномалии,



сбои в работе машин для голосования,



оспариваемые нарушения процесса голосования,



нарушения положений о равной защите и явные фальсификации избирателей.



Согласно отчету, прямое мошенничество с избирателями варьировалось от "крупномасштабного изготовления фальшивых бюллетеней; подкупа и мертвых избирателей до бюллетеней; поданных не имеющих права избирателями, такими как преступники и нелегальные иностранцы; бюллетени, подсчитываемые несколько раз; незаконные избрание выборщиков штата".



Наварро также утверждает, что "значительные нарушения, по-видимому, повсеместны в шести штатах".



Только в Аризоне нет явных широко распространенных злоупотреблений при голосовании, в то время как только в Пенсильвании отсутствуют существенные статистические аномалии. В остальных штатах - море нарушений.



В разделе о машинах для голосования в отчете отмечается ряд невероятных всплесков голосов после выборов, которые все достались Байдену.



По крайней мере, один экземпляр большого и необъяснимого переключения голосов и голосов всплеском в пользу Джо Байденом состоялся в Антрим, штат Мичиган - и это связано с противоречивыми Доминион-Smartmatic - машинами для голосования, их аппаратно-программного обеспечения комбо.



В этой республиканской цитадели изначально за Джо Байдена неправильно подсчитали 6 тысяч голосов. Конечные результаты голосования противоречили регистрации избирателей и историческим моделям и поэтому вызвали удивление. Когда была проведена проверка, было обнаружено, что 6 тысяч голосов на самом деле принадлежали Дональду Трампу.



Последующая судебно-медицинская проверка подсчета голосов в округе Антрим обнаружила, что в системе Dominion была обнаружена поразительная частота ошибок - 68 процентов.



Для сравнения: Федеральный избирательный комитет требует, чтобы в избирательных системах коэффициент ошибок не превышал 0,0008%.



В Джорджии было множество "сбоев" с машинами Dominion, из-за которых результаты менялись. Наиболее заметным из этих изменений стал рост на 20 тыс голосов за Байдена и уменьшение на 1000 голосов за Трампа.



Согласно отчету, этих нарушений было более чем достаточно, чтобы сдвинуть выборы в пользу Джо Байдена.



Наварро заключает, что закономерности нарушений на выборах настолько последовательны в шести штатах, что предполагают скоординированную стратегию, чтобы, если не напрямую украсть выборы, то стратегически сыграть в избирательный процесс таким образом, чтобы несправедливо склонить игровое поле в пользу Байдена-Харрис.



Техногиганты



В Республиканской партии США убеждены, что Google, Facebook и Twitter "подсуживали" на выборах демократам.



Радио Свободы рассказала следующую историю. В декабря 2018 года у доктора психологии Роберта Эпштейна трагически погибла молодая жена. Безутешный вдовец сообщил об этом в твиттере, сопроводив горестное сообщение фотографией покойной:



"Моя красавица жена Мисти, состоявшийся поэт, не вынесла ран, полученных в автомобильной аварии. Я думал умереть однажды на ее руках, но скользкая дорога все разрушила. Ты была не только моей любовью – ты была моим самым захватывающим приключением".



Однако скорбь вскоре сменилась подозрениями:



"Между прочим, хотя утрата Мисти сокрушает меня, в моей жизни никогда больше не будет другой Мисти, тем не менее – я все еще не собираюсь кончать самоубийством. Слышал, Google? Слышала, Хиллари?".



Спустя две недели профессор выразился еще яснее:



"В прошлом году, после того, как я проинформировал группу генеральных прокуроров штатов о возможностях Google подтасовать выборы, один из них сказал: "Думаю, вам суждено погибнуть от несчастного случая в ближайшие несколько месяцев". Спустя несколько месяцев моя красавица жена Мисти умерла насильственной смертью. Подумать только".



В одном из своих твитов Роберт Эпштейн оговаривается, что он отнюдь не обвиняет Google или Хиллари Клинтон в убийстве, но при этом предлагает прочесть статью британского таблоида Daily Mail, который тоже не делает однозначных выводов, но наводит на мысль о связи профессиональной деятельности Эпштейна со смертью его жены.



С некоторых пор эта деятельность посвящена разоблачению поисковой системы Google. По мнению Роберта Эпштейна, она манипулирует американскими избирателями в гигантских масштабах и потому представляет собой величайшую угрозу американской демократии. В июне 2019 года он рассказал о своих исследованиях Сенату.



В 2016 году тенденциозные результаты, созданные поисковым алгоритмом Google, вероятно, воздействовали на неопределившихся избирателей так, что это дало Хиллари Клинтон по меньшей мере 2,6 миллиона голосов. Я знаю это потому, что я сохранил более 13 тысяч результатов поиска информации о выборах, который провела неоднородная группа американцев в поисковых системах Google, Bing и Yahoo за несколько недель до выборов. И результаты поиска в Google, который доминирует в США и во всем мире, были значительно искажены в пользу госсекретаря Клинтон.



А это – выводы профессора о выборах 2018 года: "В день выборов в 2018 году напоминание "Иди голосовать!", размещенное Google на своей домашней странице, принесло одной политической партии от 800 тысяч до 4,6 миллиона голосов больше, чем другой партии. Эти цифры могут показаться невозможными, но это еще консервативная оценка. Подсказка Google "Иди голосовать!" была не общественным служением, а манипуляцией голосованием".



Подозрения о том, что Google в результатах поиска подыгрывает демократам, ставит на первые места хвалебные по отношению к ним и негативные в отношении их соперников результаты, высказывались и прежде.



Google сманипулировал голосами в пользу Хиллари Клинтон в 2016-м - от 2,6 до 16 миллионов голосов! Это выложил сторонник Клинтон, а не Трампа! Google назвал выводы Роберта Эпштейна "не чем иным, как плохо состряпанной теорией заговора", Хиллари Клинтон – "опровергнутым исследованием, основанным на поведении 21 неопределившегося избирателя".



Тем временем правоконсервативная организация Project Veritas (проект "Истина") опубликовала разоблачения бывшего сотрудника Google Закари Ворхиса:



"Меня зовут Зак Ворхис. Я был сотрудником Google восемь лет. Причина, по которой я начал собирать эти документы, заключается в том, что я видел, что с компанией происходит нечто мрачное и гнусное. Я чувствовал, что вся наша избирательная система будет навсегда скомпрометирована этой компанией, которая говорила американскому обществу, что она не собирается делать ничего зловредного, но я видел не только по документам, но и по выступлениям начальников перед персоналом, что они собираются быстро зачистить информационное пространство, чтобы создать свою собственную версию объективной истины".



Свои утверждения Ворхис подкрепил внутренними документами Google, якобы свидетельствующими о том, что менеджмент корректировал процесс ранжирования ответов на запросы пользователей.



***



Независимо от того, какое решение будет принято 6 января, американское общество оказалось расколотым результатами выборов. Недоверие к власти будет только возрастать.



Если президентом станет Байден, не исключено с первых же дней его правления развертывание республиканцами компании по импичменту нового президента за организацию и участие в тяжких преступлениях против избирательного законодательства в США. При этом количество вскрытых новых фактов фальсификаций и мошенничества будет нарастать как снежный ком.



Если случится невероятное, и президентом останется Трамп, то демократы во главе с Обамой и Байденом поднимут восстание.



Разница действий двух команд (республиканцев и демократов) состоит в том, что первые, как и на выборах, будут действовать в правовом поле, а вторые будут это правовое поле "разносить по кочкам".



История знает немало примеров, когда правовой "беспредел" приносит не только тактические, но и стратегические выгоды. Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609530600

