 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 02.01.2021
01:46  Психологи по проблемам меньшинств убьют образование в США, - В.Можегов
Пятница, 01.01.2021
22:50  Главный обман 2020 года. Фальсификация американских выборов будет иметь далеко идущие последствия
20:35  По имени "солнце": как товарищ Сухов вошел в легенду
18:35  Умер 3-кратный чемпион СССР по каратэ, казахстанский тренер Жасталап Санауов
18:27  Затеянную ими войну против "Северного потока - 2" американцы проиграли, - А.Каневский
16:51  В Кашкадарье, прикрываясь "тайным указом президента", фермеров и предпринимателей принуждают совершить жертвоприношение в мечети
13:16  В руководство БишкекМэрией пришел Максимилиан Погиба. Жизнеутверждающее начало...

11:12  Сербия запустила ветку "Турецкого потока"
02:10  На харман Родины сдано свыше 1 миллиона 400 тысяч тонн ак бугдая, - поздравление Аркадага
02:09  Ш.Мирзиеев: "Продолжим строительство нового Узбекистана"
01:54  Желаю, чтобы любовь нас не покидала, - Ая ("Город 312") поздравила кыргызстанцев с 2021
01:51  Проведение в этом году в обстановке свободы, демократии и прозрачности..., - поздравление Э.Рахмона
01:49  Мы выстояли – Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом
00:42  В туркменской тюрьме умер осужденный еще в 2003 году госзаговорщик - дашогузский облхоким Гундогдыев
00:30  Зассал? Жапаров не явился на кандидатские ТВ-дебаты
00:15  У "Слова о полку Игореве" нашелся автор - инок Моисей, он же - Беловод Просович
00:11  Заволжский оборонительный вал: кто и от кого строил? (загадки истории)
Четверг, 31.12.2020
21:54  Здравствуй, Фарсис. Забытый город библейских времен нашли в Испании по спутниковым фото
21:37  Уважаемые товарищи, - новогоднее обращение Си Цзиньпина
15:48  Взрыв в Нэшвилле: подозреваемый верил в рептилоидов и охотился на инопланетян
15:43  Нам надо ценить дружбу России и Казахстана, - Дмитрий Верхотуров
13:07  Почему Минск не реагирует на действия США? - И.Новицкий
11:02  Абсурд абсурда. Демократизация - причина экономического роста, - Б.Хошимов
10:47  Пандемирия. Как пандемия расколола мир, - "Къ"
10:40  Чего хочет Россия от Азии. "Поворот на Восток" остается преимущественно федеральным проектом, - А.Лихачева
10:30  "Это победа": Анкара гордится тем, что перехватила у Москвы "Шелковый путь", - "СП"
09:43  Ливан вступает в Новый год без правительства. Макрон проиграл битву с бейрутской бюрократией, - Р.Мустафин
08:55  Brexit, или Двух побед на одном поле боя не бывает, - Е.Пустовойтова
08:44  Власть в Молдавии, фактически, взял в руки Министр обороны - Гайчук
00:10  Непредвиденный 2020-й: впереди сюрпризов еще больше
00:07  Берлинская клиника "Шаритэ" реанимирует даже мертвых оппо-демократов
Среда, 30.12.2020
17:16  Идем к коммунизму. Уродливым путем, - Ш.Муталов
16:54  Капсула для верховной власти. Русский болт на американскую резьбу, - А.Бурханов
16:14  Как Россия обойдет санкции США против "Северного потока-2" - Bloomberg
16:07  Три мощных взрыва в аэропорту Адена прогремели в момент прибытия нового йеменского правительства. Идет стрельба, ничего не понятно...
15:26  Только избранный 41-летний Амер-конгрессмен Люк Летлоу умер от COVID-19 даже не успев получить мандат
15:22  О планах лишения американских граждан права на оружие и моральном разоружении полиции, - В.Прохватилов
15:03  Фолкленды-82. Аргентинское самоубийство (история)
15:00  В ритме вальса. Лукашенко завел себе новую подружку
14:52  КазНацбанк выпускает красивые коллекционные монеты "MEDEY". В честь катка
14:49  Черная полоса. Господству нефти в мире приходит конец, - М.Коннов
14:47  Великий Абай и его потомки, - Е.Летягина
14:45  20-летняя племянница Садыра Жапарова стала "Мисс Кыргызстан 2020" и выиграла BMW X5
12:08  Коронавирус, революция и надежда на добрую фею. Кыр2020, уходи, - С.Швец
12:04  Россия выделит Кыргызстану 20 миллионов долларов на выплату зарплат и пособий
11:35  Путин подписал резонансный закон о цензуре в интернете
10:37  Здравствуй, жопа, Новый Год! Бишкек готовится к погромам, - В.Панфилова
10:34  На братьев Жээнбековых заводят дело в КырПрокуратуре. Виновны в казнокрадстве и заражении страны вирусом
10:30  КазГосударство стало "слышащим"... Слушает и ест, - Д.Ашимбаев
08:44  КырГКНБ задержан бывший вице-мэр Бишкека Мирлан Амантуров. "По факту госзакупок..."
01:01  Кто такие османы, откуда они взялись в Малой Азии и как сумели создать великую Османскую империю
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Психологи по проблемам меньшинств убьют образование в США, - В.Можегов
01:46 02.01.2021

Владимир Можегов
публицист
29 декабря 2020,

2020 год на многое открыл нам глаза. Словно, нарядившись в маски, мир парадоксальным образом сбросил их. И в первую очередь это относится к Соединенным Штатам, где правящим элитам пришлось идти на беспрецедентные шаги и напряжение всех сил, чтобы скинуть ненавистного им президента Трампа, которого они до сих пор воспринимают как досадный сбой системы, но который, очевидно, стал чем-то гораздо большим. Подобно некоему химическому катализатору, президентство Трампа вдруг кристаллизовало медленно клубящийся раствор, выпукло явив все тяжкие ущербы, вывихи и позорные болезни американского (точнее сказать – глобального) общества, до сих пор тщательно скрываемые. Уже одно это – большое приобретение уходящего года.

Фактов для осмысления достаточно. Но темой нашей статьи станет один-единственный. На первый взгляд, не столь масштабный, как тотальная цензура американских СМИ, масштабные фальсификации на выборах или тотальное же лицемерие американского общества, образцом которого стал мэр Миннеаполиса, рыдающий над золотым гробом черного наркомана и насильника Дж. Флойда, объявленного святым религии мультикультурализма.

Факт не столь значительный. Однако скрытые в нем разрушительные энергии могут оказаться поистине неисчерпаемы. Он наглядно демонстрирует то, к чему могут привести четыре года президентства администрации Байдена. Да, собственно, много говорить и не надо. Каждому здравомыслящему человеку должно быть понятно, что означает разрушение системы образования в ведущем государстве планеты, на которое ориентируется вся современная цивилизация. Но сначала факт.

Итак, в середине декабря Америку потряс скандал. Не сказать, что слишком большой. Ведущие американские СМИ постарались, как водится, его не заметить и оттеснить на обочину. Однако изрядная рябь по новостным порталам прошла. И понимающие люди поняли, чем пахнет дело. Забурлили форумы соцсетей, большим материалом на происходящее откликнулся консервативный "Фоксньюс".

Итак, в чем же дело? Да, в общем, ничего необычного. Персонал одной из самых элитных частных американских школ, Dalton School на Манхэттене (обучение в которой стоит 54 тысячи долларов в год), выступил с рядом требований. Фактически объявив забастовку, заявив, что не выйдет на работу, пока требования не будут удовлетворены.

Требования эти, изложенные на восьми страницах, проникнуты революционным, социалистическим и ультралиберальным духом, и некоторые из них весьма любопытны.

Например: персонал требует нанять "12 комиссаров по диверсити" (т. е. многокультурности) на полную ставку. (Последнее – вещь для Америки вполне уже стандартная. Так, например, третий по величине американский университет, Ohio State University, имеет отдел "комиссаров по диверсити", укомплектованный доброй сотней сотрудников с ежегодным бюджетом в 10 млн долларов.) Далее: нанять психологов, специализирующихся "по психологическим проблемам меньшинств", и отдельного сотрудника, который будет рассматривать и поддерживать "жалобы черных учеников".

Кроме того, 50% всех пожертвований, направленных на школу, должны быть, по мнению революционного персонала, переданы государственным школам. Если школа берет на работу черного, она должна оплатить все его долги за обучение в университете.

Далее: все курсы повышенного уровня должны быть отменены, если черные студенты получат отметки ниже белых (!). Должны быть введены обязательные курсы на темы "черного освобождения" и "вызовов превосходству белых"; обязательные Community and Diversity Days (т. е. дни мультикультурности и толерантности) в течение года. Все сотрудники должны в обязательном порядке сделать "антирасистские" заявления. Школьные пьесы должны обязательно содержать тему диверсити, ну и так далее.

Сказать, что сей "антирасистский манифест" представляет собой по сути манифест оголтелого расизма (пусть и расизма в пользу цветных) – не сказать ничего. Скорее это похоже на манифест уничтожения высшего образования, подрыв которого начинается уже на подступах к нему.

Еще раз заметим, что Далтон – ведущая частная школа Нью-Йорка. В ней обучаются дети нью-йоркской элиты, которые затем продолжают обучение в ведущих университетах страны и формируют ее элиту. И то, что происходит сегодня в Далтоне, завтра будет происходить повсюду.

Когда в учебную программу по математике начнут внедряться элементы "расового образования" (это не шутки, программа математики действительно должна, согласно новым требованиям, включать в себя элементы "антирасистской педагогики"), то надо понимать, что именно так будут выглядеть классы математики в государственных школах через 20 лет.

Как замечают бывшие выпускники Далтона, леволиберальный анклав (домком тов. Швондера) давным-давно свил гнездо в Далтоне, и для них подобные новости никакими новостями не являются. Рассказывают о "гендерно нейтральных" туалетных комнатах в школе и бесконечной промывке мозгов "антирасистской" пропагандой. На практике же все оборачивается просто. Родители забили тревогу, когда увидели, что их дети, окончившие Далтон, плохо поступают в колледж. Что и понятно. Требование "домкома" "отменить академические курсы высокого уровня, если успеваемость чернокожих студентов не будет на одном уровне с белыми", может привести лишь к одному: обрушению уровня образования. Ведь средний его уровень отныне будет ориентироваться (согласно расовым требованиям) не на успевающих, а на отстающих. Что ж, разруха начинается не в сортирах, а в головах.

Многие говорят сегодня о том, что подобным же образом было уничтожено школьное образование в Англии. Понятен и конец этой перспективы. Особенно принимая во внимание то, что высшая школа Америки уже с шестидесятых годов захвачена сумасшедшими леваками и многими тысячами штампует психопатов-антифа, любящих порассуждать о том, что "белая цивилизация есть раковая опухоль на теле человечества" (известный афоризм радикальной феминистки Сьюзен Зонтаг).

Тем временем родители детишек, обучающихся в Далтоне, в отчаянии пишут на форумах: "дополнительный штат, требование 50% пожертвований отдавать в госшколы, отказ от курсов высокого уровня (...) все это вместе уничтожит школу". "А что делать? – отвечают другие. – Отдавать в госшколу? Уезжать из Нью-Йорка? Но за Гудзоном начинаются сплошные реднеки-трамписты, Лонг-Айленд не лучше..."

Что ж, можно только посочувствовать американской элите, которая сегодня толпами бежит из Нью-Йорка, но с упорством маньяка продолжает голосовать за Демпартию и Байдена. Можно не сомневаться, что восемь, или в крайнем случае дважды по восемь лет власти Демпартии окончательно добьют американское образование.

Но, спросит читатель, а нам-то какое до этого дело? Ну хотя бы такое, что мы от Америки вовсе не так далеки, как кажется. И что проводников идеалов американского "света разума" у нас более чем достаточно. Так что нашим родителям хочется посоветовать держать ухо востро. И не следует недооценивать масштабы опасности. "Новыми левыми", пришедшими сегодня к власти в Америке, и стоящим за ними "глобальным центром" к уничтожению приговорена совсем не только американская, но вся белая христианская цивилизация в целом. Со всей ее Грецией, Римом и христианской церковью. Вся она объявлена новыми большевиками "раковой опухолью человечества".

Да, сегодня мы еще более-менее успешно держим оборону. Но что будет завтра? Как заметил в свое время Оскар Уайльд, "Америка – единственная страна, шагнувшая от варварства к упадку, минуя цивилизованность". Быть может, эта страна действительно существует лишь для того, что дать всему миру большой урок? Сегодня Россия остается почти единственной страной (еще разве что консервативные Венгрия и Польша), в которой революционное левачье и гендерное многообразие не захватило фундаментальные плацдармы и где еще можно глотнуть сладкий воздух свободы.
И если мы сумеем поставить заслон глобальной "команде Швондера" (благо Россия прошла весь этот кошмар еще в прошлом, ХХ веке), то через 20 лет, сдержав натиск нового варварства, останемся островом цивилизации, населенным умными, образованными людьми, среди пещер и дремучих джунглей "нового чудного мира".

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609541160
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- В Мажилисе подвели итоги работы за 2020 год
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №891
- В Казахстане в рамках ГЧП планируется строительство 50 школ на 170 тыс. мест
- Своих биртановых и бекшиных хватает. Итоги 2020
- 30 декабря 2020 года состоялись телевизионные дебаты политических партий, выдвинувших списки кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан
- Между Правительством РК и ПАО "Татнефть" подписано соглашение о развитии машиностроения в Казахстане
- Проверка на прочность
- Ералы Тугжанов ознакомился с производством уникальных аппаратов для лечения заболеваний легких
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  