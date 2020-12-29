Психологи по проблемам меньшинств убьют образование в США, - В.Можегов

01:46 02.01.2021

Владимир Можегов

публицист

29 декабря 2020,



2020 год на многое открыл нам глаза. Словно, нарядившись в маски, мир парадоксальным образом сбросил их. И в первую очередь это относится к Соединенным Штатам, где правящим элитам пришлось идти на беспрецедентные шаги и напряжение всех сил, чтобы скинуть ненавистного им президента Трампа, которого они до сих пор воспринимают как досадный сбой системы, но который, очевидно, стал чем-то гораздо большим. Подобно некоему химическому катализатору, президентство Трампа вдруг кристаллизовало медленно клубящийся раствор, выпукло явив все тяжкие ущербы, вывихи и позорные болезни американского (точнее сказать – глобального) общества, до сих пор тщательно скрываемые. Уже одно это – большое приобретение уходящего года.



Фактов для осмысления достаточно. Но темой нашей статьи станет один-единственный. На первый взгляд, не столь масштабный, как тотальная цензура американских СМИ, масштабные фальсификации на выборах или тотальное же лицемерие американского общества, образцом которого стал мэр Миннеаполиса, рыдающий над золотым гробом черного наркомана и насильника Дж. Флойда, объявленного святым религии мультикультурализма.



Факт не столь значительный. Однако скрытые в нем разрушительные энергии могут оказаться поистине неисчерпаемы. Он наглядно демонстрирует то, к чему могут привести четыре года президентства администрации Байдена. Да, собственно, много говорить и не надо. Каждому здравомыслящему человеку должно быть понятно, что означает разрушение системы образования в ведущем государстве планеты, на которое ориентируется вся современная цивилизация. Но сначала факт.



Итак, в середине декабря Америку потряс скандал. Не сказать, что слишком большой. Ведущие американские СМИ постарались, как водится, его не заметить и оттеснить на обочину. Однако изрядная рябь по новостным порталам прошла. И понимающие люди поняли, чем пахнет дело. Забурлили форумы соцсетей, большим материалом на происходящее откликнулся консервативный "Фоксньюс".



Итак, в чем же дело? Да, в общем, ничего необычного. Персонал одной из самых элитных частных американских школ, Dalton School на Манхэттене (обучение в которой стоит 54 тысячи долларов в год), выступил с рядом требований. Фактически объявив забастовку, заявив, что не выйдет на работу, пока требования не будут удовлетворены.



Требования эти, изложенные на восьми страницах, проникнуты революционным, социалистическим и ультралиберальным духом, и некоторые из них весьма любопытны.



Например: персонал требует нанять "12 комиссаров по диверсити" (т. е. многокультурности) на полную ставку. (Последнее – вещь для Америки вполне уже стандартная. Так, например, третий по величине американский университет, Ohio State University, имеет отдел "комиссаров по диверсити", укомплектованный доброй сотней сотрудников с ежегодным бюджетом в 10 млн долларов.) Далее: нанять психологов, специализирующихся "по психологическим проблемам меньшинств", и отдельного сотрудника, который будет рассматривать и поддерживать "жалобы черных учеников".



Кроме того, 50% всех пожертвований, направленных на школу, должны быть, по мнению революционного персонала, переданы государственным школам. Если школа берет на работу черного, она должна оплатить все его долги за обучение в университете.



Далее: все курсы повышенного уровня должны быть отменены, если черные студенты получат отметки ниже белых (!). Должны быть введены обязательные курсы на темы "черного освобождения" и "вызовов превосходству белых"; обязательные Community and Diversity Days (т. е. дни мультикультурности и толерантности) в течение года. Все сотрудники должны в обязательном порядке сделать "антирасистские" заявления. Школьные пьесы должны обязательно содержать тему диверсити, ну и так далее.



Сказать, что сей "антирасистский манифест" представляет собой по сути манифест оголтелого расизма (пусть и расизма в пользу цветных) – не сказать ничего. Скорее это похоже на манифест уничтожения высшего образования, подрыв которого начинается уже на подступах к нему.



Еще раз заметим, что Далтон – ведущая частная школа Нью-Йорка. В ней обучаются дети нью-йоркской элиты, которые затем продолжают обучение в ведущих университетах страны и формируют ее элиту. И то, что происходит сегодня в Далтоне, завтра будет происходить повсюду.



Когда в учебную программу по математике начнут внедряться элементы "расового образования" (это не шутки, программа математики действительно должна, согласно новым требованиям, включать в себя элементы "антирасистской педагогики"), то надо понимать, что именно так будут выглядеть классы математики в государственных школах через 20 лет.



Как замечают бывшие выпускники Далтона, леволиберальный анклав (домком тов. Швондера) давным-давно свил гнездо в Далтоне, и для них подобные новости никакими новостями не являются. Рассказывают о "гендерно нейтральных" туалетных комнатах в школе и бесконечной промывке мозгов "антирасистской" пропагандой. На практике же все оборачивается просто. Родители забили тревогу, когда увидели, что их дети, окончившие Далтон, плохо поступают в колледж. Что и понятно. Требование "домкома" "отменить академические курсы высокого уровня, если успеваемость чернокожих студентов не будет на одном уровне с белыми", может привести лишь к одному: обрушению уровня образования. Ведь средний его уровень отныне будет ориентироваться (согласно расовым требованиям) не на успевающих, а на отстающих. Что ж, разруха начинается не в сортирах, а в головах.



Многие говорят сегодня о том, что подобным же образом было уничтожено школьное образование в Англии. Понятен и конец этой перспективы. Особенно принимая во внимание то, что высшая школа Америки уже с шестидесятых годов захвачена сумасшедшими леваками и многими тысячами штампует психопатов-антифа, любящих порассуждать о том, что "белая цивилизация есть раковая опухоль на теле человечества" (известный афоризм радикальной феминистки Сьюзен Зонтаг).



Тем временем родители детишек, обучающихся в Далтоне, в отчаянии пишут на форумах: "дополнительный штат, требование 50% пожертвований отдавать в госшколы, отказ от курсов высокого уровня (...) все это вместе уничтожит школу". "А что делать? – отвечают другие. – Отдавать в госшколу? Уезжать из Нью-Йорка? Но за Гудзоном начинаются сплошные реднеки-трамписты, Лонг-Айленд не лучше..."



Что ж, можно только посочувствовать американской элите, которая сегодня толпами бежит из Нью-Йорка, но с упорством маньяка продолжает голосовать за Демпартию и Байдена. Можно не сомневаться, что восемь, или в крайнем случае дважды по восемь лет власти Демпартии окончательно добьют американское образование.



Но, спросит читатель, а нам-то какое до этого дело? Ну хотя бы такое, что мы от Америки вовсе не так далеки, как кажется. И что проводников идеалов американского "света разума" у нас более чем достаточно. Так что нашим родителям хочется посоветовать держать ухо востро. И не следует недооценивать масштабы опасности. "Новыми левыми", пришедшими сегодня к власти в Америке, и стоящим за ними "глобальным центром" к уничтожению приговорена совсем не только американская, но вся белая христианская цивилизация в целом. Со всей ее Грецией, Римом и христианской церковью. Вся она объявлена новыми большевиками "раковой опухолью человечества".



Да, сегодня мы еще более-менее успешно держим оборону. Но что будет завтра? Как заметил в свое время Оскар Уайльд, "Америка – единственная страна, шагнувшая от варварства к упадку, минуя цивилизованность". Быть может, эта страна действительно существует лишь для того, что дать всему миру большой урок? Сегодня Россия остается почти единственной страной (еще разве что консервативные Венгрия и Польша), в которой революционное левачье и гендерное многообразие не захватило фундаментальные плацдармы и где еще можно глотнуть сладкий воздух свободы.

И если мы сумеем поставить заслон глобальной "команде Швондера" (благо Россия прошла весь этот кошмар еще в прошлом, ХХ веке), то через 20 лет, сдержав натиск нового варварства, останемся островом цивилизации, населенным умными, образованными людьми, среди пещер и дремучих джунглей "нового чудного мира".