В Швеции жители испытывают "коронаскам" - стыд за стратегию страны перед лицом Covid-19, - Le Monde

09:26 02.01.2021

31 декабря 2020 г.

Анна-Франсуаза Ивер | Le Monde



"(...) В 2019 году стало популярным слово "флюгскам" (flygskam): на шведском языке стыд - "skam" - за совершение полета на самолете; "flyga" - средство передвижения, загрязняющее окружающую среду. В 2020 году такая проблема быстро устранилась, поскольку большая часть мирового населения оказалась прижата к земле. Однако шведы не расстались со своим чувством стыда. На смену "флюгскаму" пришел "коронаскам" ("coronaskam"): буквально "стыд за коронавирус", - пишет корреспондент Le Monde Анна-Франсуаза Ивер.



"Причиной тому послужила стратегия Швеции перед лицом пандемии, связанной с коронавирусом, и решение правительства Стокгольма не сажать свое население на карантин. Среди ее соседей, все из которых приняли более строгие ограничительные меры, столь мягкий подход вызвал сначала непонимание, затем страх, а иногда и враждебность. Поскольку в конечном итоге в Швеции было зарегистрировано в 4,5 раза больше смертей, чем в Дании, почти в 9 раз больше, чем в Финляндии и Исландии, и в 11 раз больше, чем в Норвегии", - говорится в статье.



"Однако скандинавам хочется верить, что у них больше общих черт, чем различий: история, культура, традиции, а для некоторых и язык. Короче говоря, "очень сильное чувство тождественности, которое не всегда легко оценить из-за рубежа", уверяет Анна Халльберг, шведский министр по сотрудничеству Северных стран. С 1952 года - и до появления коронавируса - их граждане даже могли переезжать из одной страны в другую, не предъявляя паспорта", - указывает автор публикации.



"(...) Все это не идет ни в какое сравнение с тем, что произошло с начала пандемии", - настаивает Бертель Хаардер, член датской Либеральной партии и председатель совета по свободе передвижения, созданного пятью странами. С 1 января 2021 года он возглавит Северный совет в совершенно новом контексте", - пишет Le Monde.



"С марта в регионе вновь появились границы, что нанесло травму пограничным районам, чья экономика сильно пострадала. Более того, многие шведы утверждают, что соседи стали их клеймить. В частности, это коснулось части 14 тыс. трансграничных рабочих, которые живут в Швеции и работают в Норвегии, некоторые из них говорят, что они подвергаются остракизму со стороны своих коллег или работодателей. Каждую неделю они должны сдавать тесты на коронавирус в норвежском пункте тестирования", - отмечает журналистка.



"А ведь до начала декабря в приграничных районах случаев заражения на норвежской стороне было больше, чем на шведской стороне", - вспоминает Кьелл-Арне Оттоссон. Но депутат от "Христианских демократов", проживающий в шведской провинции Вермланд, "в 100 метрах от Норвегии", не обижается: "На строительной площадке в Осло шведским рабочим приходилось носить оранжевую куртку и есть в столовой отдельно", - говорит он".



"(...) Теперь шведам за границей неизбежно задают вопросы, на которые они не всегда знают ответ. Ева Якобсон Ваагланд живет в Осло с 1987 года и является председателем Ассоциации шведско-норвежской дружбы. Она не чувствовала агрессии по отношению к себе, но признается, немного смущаясь: "Я не могу удержаться от того, чтобы защищать Швецию, хотя до сих пор не понимаю, почему мы сделали столь разный выбор".



"(...) Норвежцы, являющиеся владельцами вторых домов в Швеции, после пересечения границы также оказались незащищенными от "коронаскама". Тысячи из них подали жалобу на норвежское государство, которое по возвращении из Швеции вводит для них десятидневный карантин", - говорится в статье.



"Шведский министр Анна Халльберг доходит до того, что говорит о "притеснениях" и беспокоится из-за поляризации, которая, как она опасается, оставит неизгладимый шрам, который "потребует длительного заживления". Бертель Хаардер, со своей стороны, сожалеет о "чувстве недоверия", охватившем трансграничные районы и осложняющем интеграцию пяти северных стран: "В будущем некоторые люди уже не решатся искать работу или переехать в соседнюю страну", - отмечает он.



"Ситуация представляется настолько серьезной, что в конце концов вмешалась премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг. "Мы не можем позволить "коронаскаму" разрушить сотрудничество скандинавских стран", - заявила она в середине ноября по шведскому радио, призывая "перестать искать козлов отпущения". Однако легче сказать, чем сделать: 21 декабря Швеция, которая до сих пор ратовала за открытие границ, в свою очередь закрыла свою собственную границу с Данией, где только что обнаружились новые варианты вируса", - резюмирует Анна-Франсуаза Ивер.



Источник: Le Monde