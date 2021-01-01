Forbes: Олигархи беднеющей России стали богаче за год на 33 миллиарда долларов

10:02 02.01.2021

Но в 2021-м из-за нашей неистребимой коррупции они станут еще богаче. А мы - беднее

Андрей Захарченко



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Алексей Коренев



На первый взгляд, мало кто из российских предпринимателей, в том числе и "высокого полета", сможет назвать уходящий год удачным - пандемия косила бизнесы направо и налево, не разбираясь, какой из них малый, какой средний, а какой крупный. Однако и в этой среде все же нашлись люди, которые в 2020 году не просто удержались на плаву, но и значительно приумножили свои состояния. В топах оказались вовсе даже не высокотехнологичные предприниматели, и даже не те, кто активно развивал бизнес онлайн. Сильнее всего разбогатели представители традиционных секторов экономики, в первую очередь металлургии, в очередной раз продемонстрировав, где в России создаются капиталы.



Так, согласно рейтингу Forbes, 10 наиболее успешных российских миллиардеров стали богаче в общей сложности почти на 33 миллиарда долларов.



В ТОП-3 с наибольшими прибылями вошли держатель 78,6% акций золотодобывающей компании "Полюс" сенатор Сулейман Керимов, чье состояние по данным на 20 декабря благодаря росту цен на золото выросло более чем на 100%, до 20,9 миллиарда долларов, совладелец НЛМК Владимир Лисин (+5,4 миллиарда долларов за год) и совладелец USM Holdings Алишер Усманов (+3,6 миллиарда долларов).



Компанию им составили держатель 35% акций "Норильского никеля" Владимир Потанин (+2,76 миллиарда долларов) и контролирующий "Северсталь" Алексей Мордашов (+2,46 миллиарда долларов за год). Хоть и менее впечатляющими, но все же успехами, смогли также похвастаться Андрей Скоч, Виктор Рашников, Роман Абрамович, Леонид Богуславский и Виктор Харитонин.



И это на фоне того, что для остальных россиян уходящий год в очередной раз оказался убыточным: по итогам только II квартала падение доходов населения составило 8%, а по итогам III - еще 5%. Причем - не год к году, а по отношению к предыдущему кварталу. Инфляция уже вплотную подползает к уровню в 5%. Президент, конечно, в ходе своей недавней пресс-конференции, предупреждал, что по итогам года падение реальных доходов россиян составит 3%. Однако эксперты сильно сомневаются в адекватности такой оценки.



Почему же так происходит? Что позволяет горстке людей богатеть, пока подавляющее большинство населения страны критически беднеет?



- Это, увы, своего рода закономерность, - поясняет аналитик ГК ФИНАМ Алексей Коренев. - Если не вдаваться в экономические подробности, то в упрощенном виде это объясняется тем, что Земля, в общем-то, маленькая и круглая. И поскольку объемы материальных ценностей на планете конечны, то они не исчезают бесследно в неизвестном направлении, а просто перетекают из рук в руки. Соответственно, если кто-то становится бедней (а это подавляющее большинство населения в кризис), значит, их деньги перемещаются к кому-то.



К кому? К тому, кто наиболее, скажем так, более эффективен в этом отношении, если не употреблять каких-то сомнительных терминов. К тому, кто видит возможности для расширения или поглощения бизнеса. Ведь на самом деле немалая доля роста [благосостояния олигархов] не означает, что у них вырос объем наличных денег. Это означает слияния и поглощения более устойчивыми бизнесами менее устойчивых. Не все же предприниматели смогли адаптироваться и выжить. Поэтому их прибрали к руками более успешные. На то, собственно, они и успешные.



В кризисы эта тенденция прослеживается особенно ярко. Какой кризис ни возьми - 2008 года, 2014 года, более ранние - именно миллиардеры и становятся богаче. В эти периоды заметно возрастает количество продаж, например, премиальных автомобилей.



Казалось бы, жизнь становится тяжелее, а продажи тех же "Майбахов" или "Ламборджини" только увеличиваются.



"СП": - Соответственно, логично предположить, что если наступающий год тоже будет тяжелым в экономическом плане, то состояния наших олигархов вырастут еще больше?



- Скорее всего - да. Потому что очередное количество корпораций станут испытывать сложности, будут поглощаться более успешными игроками. А это, как я уже сказал, те самые миллиардеры, которые умеют зарабатывать деньги. Соответственно, очередные "неудачники" рынка станут активами тех, кто умеет подхватывать бизнес в такие времена.



"СП": - То есть для того, чтобы стать миллиардером в России, нужны не связи, а именно способности?



- За исключением тех, кто получил свои миллиарды, так скажем - по блату, большинство миллиардеров - все-таки очень хваткие люди, имеющие своего рода талант к зарабатыванию.



Достаточно вспомнить один из самых первых заработков Романа Абрамовича, когда он служил срочную в армии. Перед увольнением в запас командиры поручили организовать прорубку просеки в лесу. Он пришел в ближайшее садоводческое товарищество и сказал: ребята, есть свободный лес для ваших нужд, но на условиях самовывоза. Пилите и забирайте, кому надо. Так садоводы не только проложили требуемую просеку всего за два дня. Но еще и заплатили Абрамовичу "за лес". Чтобы такое организовать, все-таки нужна определенная хватка.



Так что если кризис будет продолжаться, то наши с вами деньги, как ни печально это прозвучит, неизбежно утекут к тому, кто хитрее, ловчее, пронырливее. Богатые станут еще чуточку богаче, а мы с вами - еще чуточку беднее.



Кроме того, нельзя скидывать со счетов и такую банальную поговорку, как "деньги - к деньгам". Обычно деньги делают деньги. И тот, у кого они есть, крайне-крайне редко разоряется в кризисы подчистую. Если у человека денег много, то скорее всего со своими возможностями и талантами свое богатство только приумножит.



"СП": - Это вновь будет обусловлено исключительно экономическими закономерностями? А то ведь многие обыватели уверены в том, что деньги к деньгам идут потому, что рука руку, как известно, моет. А благосостояния наших олиграхов растут исключительно благодаря лояльной по отношению к ним внутренней экономической политике.



- В принципе - да. То, о чем я сказал выше, происходит не только у нас. Это свойственно и другим странам мира. В тех же США количество миллиардеров и их состояния увеличиваются в кризис аналогичным образом. Но в каждой стране этот процесс имеет свои персональные особенности и масштабы.



Конкретно нашу экономику трудно назвать абсолютно рыночной и прозрачной. Она, действительно, в чем-то строится на личных взаимоотношениях и каких-то связях. Поэтому у нас это все более ярко выражено. В странах же, где родственные и прочие связи такой роли не играют (скажем, в государствах Скандинавии), все выглядят более прозрачно и цивилизовано с этой точки зрения. Хотя коррупционеры и взяточники во власти присутствуют и там.



1.01.2021