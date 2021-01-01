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Азербайджан выдавливает российский "Газпром" из Южной Европы, - А.Седова
10:15 02.01.2021

Азербайджан выдавливает "Газпром" из Южной Европы
Баку официально начал поставки по Транcадриатическому трубопроводу, составив конкуренцию "Турецкому потоку"

Анна СЕДОВА
Материал комментируют:
Сергей Пикин

31 декабря Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу (ТАР), который является частью Южного газового коридора. Поставки рассчитаны на 25 лет и предусматривают экспорт более 10 млрд. куб. м в год азербайджанского газа в Европу, из которых 8 млрд куб. м будет получать Италия, 2 млрд куб. м - поровну Греция и Болгария, а остальные объемы пойдут на "прилегающие рынки".

"С началом поставок коммерческого газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу достигнута стратегическая цель "Южного газового коридора", - говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана. В нем также отмечается, что начало поступления газа на европейский рынок "открывает новую страницу в развитии Азербайджана как газовой страны" и является "логическим результатом образцового сотрудничества стран-партнеров, компаний, международных финансовых институтов, а также постоянной поддержки правительствами США, Великобритании и Евросоюзом".

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) сообщила, что в четверг газ уже поступил в газораспределительные сети Италии, Греции и Болгарии. Более того, по планам компании летом 2021 года начнется второй этап исследований рынка для расширения Трансадриатического трубопровода и доведения его пропускной способности с 10 млрд до 20 млрд куб. м газа в год.

ТАР - это последний сегмент Южного газового коридора, который включает также Южно-Кавказский и Трансанатолийский газопроводы. Строительство ТАО протяженностью 878 км и стоимостью 4,5 млрд евро началось в мае 2016 года. Основным источником газа для ЮГК считается морское газоконденсатное месторождение "Шах-Дениз" на Каспии с запасами 1,2 трлн куб. м.

Несколько лет назад появлялись сообщения о том, что Азербайджан испытывает нехватку газа для поставок в Европу по ЮГК, что беспокоило Европейскую комиссию. Тогда планировалось, что дефицит газа Баку будет восполнять с помощью его закупок у российского "Газпрома". Однако, судя по всему, сейчас проблема решена.

Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, "месторождение „Шахдениз" еще по меньшей мере сто лет будет оснащать газом Азербайджан и партнерские страны".

"В то же время мы намерены расширить географию экспорта. Газ с месторождения „Шахдениз" будет поставляться в Грузию, Турцию, Болгарию, Грецию и Италию. Если в Албании появится газовая сеть, то и Албания станет нашим естественным партнером, мы можем экспортировать газ и туда. Можно поставлять азербайджанский газ в другие соседние страны - страны Балканского региона", - заявил Алиев.

Таким образом, азербайджанский газ становится прямым конкурентом российского в Турции и Южной Европе. Собственно, как напоминает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, в 2020 году Азербайджан впервые опередил Россию по объемам поставок газа Турции. Еще в марте прошлого 2019-го Россия с долей почти 33% была лидером по экспорту газа на турецкий рынок, однако в марте 2020 года опустилась на пятую позицию, пропустив вперед Азербайджан, Иран, Катар и Алжир.

Теперь же Азербайджан усилит и конкуренцию с "Газпромом" в Южной Европе, где 1 января должен быть запущен так называемый "Балканский газопровод", вторая нитка "Турецкого потока", охватывающая Болгарию, Сербию и Венгрию.

- До этого Азербайджан с трубопроводным газом уже дошел до Турции, где напрямую конкурирует с российскими газопроводами - не только "Турецким", но и с "Голубом потоком", - напоминает Сергей Пикин. - Это серьезное соперничество. У Турции есть огромные возможности по доставке газа, как сжиженного, так и трубопроводного, и она на этом играет, пытаясь выбить минимальные цены. Поэтому "Газпром" в этом году был далеко не на первых местах по поставкам газа в Турцию, а иногда даже не входил в первую тройку.

Что касается Европы, 10 миллиардов кубометров газа для южного направления - это вполне ощутимая величина. С одной стороны, 10 миллиардов на фоне всех европейских поставок "Газпрома" в размере 178 млрд. куб. даже в этом не самом удачном году (или 200 млрд. в 2019-м) - это, вроде бы, не так уж много. Но именно на южном направлении это будет заметно.

Безусловно, газовая конкуренция в Европе выросла. Причем принципиальная конкуренция у "Газпрома" идет не столько с трубами, которые все-таки строятся годами, а со сжиженным газом. Последнее время "Газпром" в этой борьбе выигрывает, потому что объемы прокачки трубопровдного газа в Европу выросли, а сжиженного газа - снизились.

"СП": - С чем это связано?

- В последние месяцы в связи с экономическим восстановлением в Азии начал расти спрос и, соответственно, цены на газ. В Европе, где пошли новые волны локдаунов, цены на газ, напротив, снизились, поэтому значительные объемы СПГ направились в Азию. Европейцы же стали активней отбирать трубопроводное "голубое топливо".

Тем не менее, конкуренция со стороны СПГ остается серьезной. Трубопроводный газ - это вопрос долгосрочных контрактов, того, о каких условиях поставок договорятся стороны. А СПГ - очень гибкий товар, условия постоянно меняются, они могут быть как более, так и менее выгодны. Сейчас в Азии цены выше, и все пошли туда. Но если цены будут расти в Европе, сжиженный газ снова вернется.

"СП": - То есть азербайджанский газ представляет для "Газпрома" серьезную конкуренцию?

- От конкуренции никто не застрахован. Если вспомним, альтернативой газопроводу TAP/TANAP был газопровод NABUCCO, который активно рассматривался в конце нулевых годов. По нему должны были идти гораздо большие объемы, но из-за узости ресурсной базы, а также из-за того, что стороны не смогли согласовать окончательные условия, проект не состоялся. Но, как видим, Южный газовый коридор все же удалось воплотить в жизнь, хотя его объемы намного меньше.

"СП": - Скажется ли запуск ТАР на судье второй нитки "Турецкого потока"?

- Газопровод в Сербии должны официально запустить уже 1 января. Трансанатолийский газопровод является конкурентом второй ветки "Турецкого потока", но дело в том, что у них немного разные рынки. Проекты не заходят в одну и ту же точку. ТАР охватывает Италию, Грецию и Болгарию, "Турецкий поток" - Сербию, Болгарию и Венгрию.

Стоит отметить, что в Южной Европе пока не очень развита система интерконнекторов, то есть газопроводов между странами. Их там практически нет, только сейчас один из них начинает строить Греция. Поэтому куда труба дошла, там и будут потреблять этот газ без альтернативы. Поэтому в Болгарии или Италии мы конкурируем, а в Сербии - нет. Другой вопрос, что Сербия сама по себе имеет не такой уж большой газовый рынок.

1.01.2021

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609571700
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